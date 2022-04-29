Phản ứng của bạn khi người yêu của mình đi chụp hình riêng với người bạn khác giới? Ghen tị hay không quan tâm?

Giả sử, chúng ta đặt ra câu hỏi liệu bạn có ghen hay không nếu bạn trai của bạn không chụp ảnh selfie với bạn mà lại chụp với người bạn nữ khác?

Trong số rất nhiều lý do khiến các mối quan hệ tình cảm gặp trục trặc, vấn đề bạn trai và bạn gái không hiểu nhau cũng là một nguyên nhân góp phần tạo nên mâu thuẫn giữa cả hai. Không hiểu nhau về mặt tư duy - suy nghĩ là một trong những lý do gây nên mâu thuẫn thường được nhắc đến nhất, đặc biệt có nhiều ý kiến trái chiều về mối quan hệ của người yêu với người bạn khác giới.

Khi bạn trai của chị A nói rằng sẽ đi ăn với cô gái đó sau một thời gian dài không gặp nhau, chị A đã không ngần ngại phản đối, mà lại cho phép bạn trai mình đi dễ dàng.

Mới đây, một bài viết của người phụ nữ tên A đã được đăng trên cộng đồng mạng Nate board hỏi: "Tôi có nên ghen khi bạn trai của tôi đi chụp ảnh selfie với người bạn khác giới của anh ấy không?" Theo lời kể, chị A không biết một chút thông tin gì về người bạn nữ của bạn trai mình. Chị A cũng chưa bao giờ thấy bạn trai liên lạc với bạn nữ đó trong suốt khoảng thời gian chị A và bạn trai hẹn hò với nhau.

Tuy nhiên, trong thâm tâm chị A hoàn toàn không thấy thoải mái chút nào. Chị A kết thúc câu chuyện bằng cách chia sẻ tâm tư của mình và hỏi ý kiến từ cư dân mạng rằng: "Tôi có nên phát ghen khi bạn trai của mình đi gặp gỡ và chụp hình hai người với người bạn khác giới không?"

Ảnh minh họa

Câu chuyện gây phản ứng dữ dội từ cư dân mạng khi chỉ ra vấn đề 'bạn khác giới' đặc biệt nhạy cảm giữa những cặp đôi đang yêu. Câu chuyện đã nhận được sự quan tâm khi có hơn 200.000 lượt xem, hơn 1.700 lượt thích trong hai ngày và đã bày tỏ ý kiến ​​của họ với hơn 200 bình luận cho đến nay.

Đa số phản ứng đều cho rằng không nên đi chụp ảnh cùng bạn gái. "Chụp ảnh với nhiều người thì không sao, nhưng không nên chụp 1:1 như vậy", "Lần sau bạn nên đi chụp hình chung với hai người họ để chặn cô gái đó có ý đồ xấu" và "Bạn không nên dễ dãi với bạn trai như vậy, kẻo mất bồ đó cô gái ơi!"

Mặt khác, cũng có những phản hồi trái chiều rằng “Nếu họ đã là bạn của được nhiều năm rồi thì bạn không nên quá lo lắng?” Và “Họ chỉ chụp ảnh với nhau như hai người bạn thôi, bạn có phản ứng thái quá không vậy?”.

Ảnh minh họa

Vấn đề xuất hiện “người bạn khác giới” trong mối quan hệ của hai người tốt nhất nên làm rõ với nhau để cả hai cùng hiểu rõ người kia hơn và có thể đảm bảo rằng họ chỉ là bạn, là người bình thường trong cuộc sống riêng tư của mỗi người. Và cũng nên hạn chế những cử chỉ quá thân mật với người khác giới khi bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với ai đó rồi. Hãy thấu hiểu nhau, hãy rõ ràng với nhau để đối phương không có những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực, như vậy mối quan hệ mới kéo dài và bền lâu được.