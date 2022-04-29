Phản ứng của bạn khi người yêu của mình đi chụp hình riêng với người bạn khác giới? Ghen tị hay không quan tâm?

Tâm sự tình yêu 29/04/2022 15:32

Có một số điều cần cẩn thận khi hẹn hò. Trong đó, cần phải để tâm đến mối quan hệ của người yêu với người bạn khác giới.

Trong số rất nhiều lý do khiến các mối quan hệ tình cảm gặp trục trặc, vấn đề bạn trai và bạn gái không hiểu nhau cũng là một nguyên nhân góp phần tạo nên mâu thuẫn giữa cả hai. Không hiểu nhau về mặt tư duy - suy nghĩ là một trong những lý do gây nên mâu thuẫn thường được nhắc đến nhất, đặc biệt có nhiều ý kiến trái chiều về mối quan hệ của người yêu với người bạn khác giới.

Phản ứng của bạn khi người yêu của mình đi chụp hình riêng với người bạn khác giới? Ghen tị hay không quan tâm? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Giả sử, chúng ta đặt ra câu hỏi liệu bạn có ghen hay không nếu bạn trai của bạn không chụp ảnh selfie với bạn mà lại chụp với người bạn nữ khác?

Mới đây, một bài viết của người phụ nữ tên A đã được đăng trên cộng đồng mạng Nate board hỏi: "Tôi có nên ghen khi bạn trai của tôi đi chụp ảnh selfie với người bạn khác giới của anh ấy không?" Theo lời kể, chị A không biết một chút thông tin gì về người bạn nữ của bạn trai mình. Chị A cũng chưa bao giờ thấy bạn trai liên lạc với bạn nữ đó trong suốt khoảng thời gian chị A và bạn trai hẹn hò với nhau.

Phản ứng của bạn khi người yêu của mình đi chụp hình riêng với người bạn khác giới? Ghen tị hay không quan tâm? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Khi bạn trai của chị A nói rằng sẽ đi ăn với cô gái đó sau một thời gian dài không gặp nhau, chị A đã không ngần ngại phản đối, mà lại cho phép bạn trai mình đi dễ dàng.

Tuy nhiên, trong thâm tâm chị A hoàn toàn không thấy thoải mái chút nào. Chị A kết thúc câu chuyện bằng cách chia sẻ tâm tư của mình và hỏi ý kiến từ cư dân mạng rằng: "Tôi có nên phát ghen khi bạn trai của mình đi gặp gỡ và chụp hình hai người với người bạn khác giới không?"

Phản ứng của bạn khi người yêu của mình đi chụp hình riêng với người bạn khác giới? Ghen tị hay không quan tâm? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Câu chuyện gây phản ứng dữ dội từ cư dân mạng khi chỉ ra vấn đề 'bạn khác giới' đặc biệt nhạy cảm giữa những cặp đôi đang yêu. Câu chuyện đã nhận được sự quan tâm khi có hơn 200.000 lượt xem, hơn 1.700 lượt thích trong hai ngày và đã bày tỏ ý kiến ​​của họ với hơn 200 bình luận cho đến nay.

Đa số phản ứng đều cho rằng không nên đi chụp ảnh cùng bạn gái. "Chụp ảnh với nhiều người thì không sao, nhưng không nên chụp 1:1 như vậy", "Lần sau bạn nên đi chụp hình chung với hai người họ để chặn cô gái đó có ý đồ xấu" và "Bạn không nên dễ dãi với bạn trai như vậy, kẻo mất bồ đó cô gái ơi!"

Mặt khác, cũng có những phản hồi trái chiều rằng “Nếu họ đã là bạn của được nhiều năm rồi thì bạn không nên quá lo lắng?” Và “Họ chỉ chụp ảnh với nhau như hai người bạn thôi, bạn có phản ứng thái quá không vậy?”.

Phản ứng của bạn khi người yêu của mình đi chụp hình riêng với người bạn khác giới? Ghen tị hay không quan tâm? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Vấn đề xuất hiện “người bạn khác giới” trong mối quan hệ của hai người tốt nhất nên làm rõ với nhau để cả hai cùng hiểu rõ người kia hơn và có thể đảm bảo rằng họ chỉ là bạn, là người bình thường trong cuộc sống riêng tư của mỗi người. Và cũng nên hạn chế những cử chỉ quá thân mật với người khác giới khi bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với ai đó rồi. Hãy thấu hiểu nhau, hãy rõ ràng với nhau để đối phương không có những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực, như vậy mối quan hệ mới kéo dài và bền lâu được.

Tình yêu sẽ gắn kết và kéo dài lâu hơn nếu cả hai "ân ái" sau ba tháng bên nhau

Tình yêu sẽ gắn kết và kéo dài lâu hơn nếu cả hai "ân ái" sau ba tháng bên nhau

Theo bạn, thời điểm nào là thích hợp nhất để cặp đôi tiến thêm một bước làm “chuyện ấy” lần đầu tiên sau một khoảng thời gian quen nhau?

Xem thêm
Từ khóa:   lời tâm sự của bạn gái phản ứng của người yêu Bí kíp giữ lửa

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 31 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 31 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc