Chàng trai tức giận bạn gái đang nói dối vì trông thấy cô gặp gỡ bạn trai cũ tại quán cà phê - cắm sừng chàng trai hay chỉ gây hiểu lầm?

Tâm sự tình yêu 16/04/2022 16:55

“Tôi đang nghĩ đến kế hoạch kết hôn với bạn gái, nhưng cô ấy nói dối tôi ngồi học một mình ở quán cà phê nhưng thực ra gặp gỡ bạn trai cũ.”

Tôi và bạn gái quen nhau được khoảng 100 ngày. Hôm đó, cô ấy nói với tôi sẽ đến quán cà phê trước khoảng hai tiếng trước để ngồi học và đợi tôi đến để đi chơi hẹn hò với nhau sau.

Chàng trai tức giận bạn gái đang nói dối vì trông thấy cô gặp gỡ bạn trai cũ tại quán cà phê - cắm sừng chàng trai hay chỉ gây hiểu lầm? - Ảnh 1
Ảnh : Getty Images Bank

Khi đó, cô ấy còn gửi cho tôi một bức ảnh để chứng minh rằng cô ấy đang học một mình, nhưng sự thật không phải vậy. Mục đích cô ấy đến quán cà phê không phải để học mà là để gặp người yêu cũ.

Chàng trai tức giận bạn gái đang nói dối vì trông thấy cô gặp gỡ bạn trai cũ tại quán cà phê - cắm sừng chàng trai hay chỉ gây hiểu lầm? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tôi đến sớm và chứng kiến mọi chuyện, sau đó tôi hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy giải thích: "Tụi em đã chia tay nhau lâu rồi, bây giờ chỉ là bạn thôi".

Cô ấy còn cho tôi xem những đoạn tin nhắn trên Kakaotalk giữa cô với người yêu cũ và giải thích mọi chuyện, nhưng tôi không thể nào hiểu được bạn gái của mình. Đã chia tay nhau rồi sao còn liên lạc vui vẻ với nhau như vậy, đã vậy còn gặp mặt riêng với nhau. Cuối cùng, tôi quyết định tính đến chuyện chia tay.

Tôi bắt đầu than thở: “Tôi cảm thấy thất vọng khi nghĩ đến việc cô ấy tính toán chu toàn mọi thứ với tôi, như kiểu đối phó với tôi khi bị phát hiện, nào là nói dối đi đến cà phê trước rồi giả vờ chụp ảnh ngồi học một mình. Tôi nên chia tay trước là việc làm đúng đắn phải không nhỉ?

Chàng trai tức giận bạn gái đang nói dối vì trông thấy cô gặp gỡ bạn trai cũ tại quán cà phê - cắm sừng chàng trai hay chỉ gây hiểu lầm? - Ảnh 3
Ảnh : Getty Images Bank

Tôi còn thậm chí đã nghĩ đến việc kết hôn với cô ấy. Tôi phải nói lời chia tay với cô ấy trước khi tình cảm của chúng tôi ngày một sâu đậm hơn.

Câu chuyện trên đã được đăng lên MXH với tiêu đề "Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gái nói dối bạn và gặp người yêu cũ?". Nhiều cư dân mạng đã bình luận về câu chuyện, có hai luồng ý kiến là “tha thứ cho cô gái” và “chia tay cô gái”.

Những người bình luận “Tha thứ” đã nói thế này: “Nếu cô ấy là đối tượng sắp kết hôn thì hãy cân nhắc lại việc chia tay và nhớ lại lý do chọn yêu cô ấy”, “Tôi nghĩ cô ấy đã cho bạn xem những cuộc nói chuyện trên Kakaotalk tức là cô ấy không có gì giấu, vậy nên hãy suy nghĩ tích cực lên và bỏ qua cho cô ấy một lần”, “Họ chỉ ngồi nói chuyện với nhau như những người bạn bình thường thôi mà”, v.v.

Trái lại, những người chọn “chia tay” thì bình luận: “Lừa người khác một lần thì khó nhưng hai lần thì dễ”, “Không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không gặp lại nhau trong sau này”, “Cô ấy không xứng đáng với bạn trai hiện tại.”

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