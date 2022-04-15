Chàng trai giàu có muốn "thoát ế" đã đưa lời mời gọi hẹn hò 'đầy mùi tiền' lên mạng xã hội kèm theo những điều kiện có 1-0-2

Người đàn ông độc thân này sẽ mua hẳn 'iPhone 13' cho người phụ nữ đồng ý xem mắt, hẹn hò với anh ta.

Gần đây, phương tiện truyền thông Tiin chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông sống ở Đài Loan tìm kiếm trên MXH một người phụ nữ đồng ý xem mắt hẹn hò với anh và tặng hẳn iPhone 13 cho người phụ nữ may mắn đó. Anh Wu (41 tuổi), sống ở Pingtung, Đài Loan, sở hữu một tòa nhà cho riêng mình và kiếm được hơn 400 triệu một tháng, nhưng tiếc là vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Gần đây, vì cảm thấy quá cô đơn, anh đã đăng lên MXH để tìm một nửa cho mình.

Anh Wu ngỏ lời: "Tôi sẽ tặng iPhone 13 như một món quà ra mắt cho người phụ nữ nào đồng ý xem mắt hẹn hò với tôi. Nếu cuộc hẹn hò diễn ra suôn sẻ, chúng ta có thể tiến đến hôn nhân và có con với nhau, tôi sẽ tặng một ngôi nhà ở Hokkaido như quà sính lễ hẳn hoi." Để những người phụ nữ có thể tin lời của mình, anh Wu thậm chí còn đính kèm thêm những bức ảnh chụp các tòa nhà của chính mình, và anh Wu thật sự sở hữu hai tòa nhà ở Hokkaido, Nhật Bản.

Ngoài hai tòa nhà ở Hokkaido, anh Wu cho biết anh còn sở hữu đất và một số bất động sản đứng tên mình. Các tòa nhà ở Hokkaido thuộc sở hữu của ông Wu Nhưng gần như không ai có thể hẹn hò với anh ta vì anh Wu cũng có kèm theo một số điều kiện mà anh ấy đưa ra. Đó là người phụ nữ phải dưới 35 tuổi và có chỉ số thể trọng (BMI) ở mức độ bình thường. Cho đến nay, đã có ba phụ nữ gửi tin nhắn trực tiếp đến cho anh Wu, và một trong số họ nói rằng sẽ gặp và hẹn hò trực tiếp với anh ấy. Cư dân mạng vẫn luôn hiếu kỳ về việc liệu anh Wu có tìm được người phụ nữ mình thích hay không và người phụ nữ may mắn nào sẽ nhận được chiếc iPhone đời mới nhất từ anh Wu.

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