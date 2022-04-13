Chàng trai dùng hết tiền tiêu vặt để mua son đắt tiền tặng bạn gái, phải ăn tạm bánh mì cho ba bữa trong ngày nhưng vẫn lạc quan yêu đời

Chắc hẳn chàng trai này đã tiết kiệm tiền tiêu vặt hoặc làm thêm để tặng người yêu món quà mà cô ấy muốn.

Gần đây, Truyền thông Trung Quốc Mansang Shimbun (万象 新闻) đã tung lên mạng một số hình ảnh của một nam sinh viên đại học dùng hết sạch tiền tiêu vặt của mình để mua son môi Dior cho bạn gái và phải chịu đựng cảnh lấp đầy bụng ba bữa một ngày bằng bánh mì. Truyền thông cho biết chàng trai ấy đã mua một món quà đắt tiền tặng cho bạn gái bằng tiền tiêu vặt của mình và hiện tại cậu ấy đang phải chịu cảnh “túi quần rỗng”, nhưng trông thấy người yêu của mình hạnh phúc, chàng trai cũng cảm thấy vui lây như thể bản thân mình có cả thế giới trong sự lạc quan.

Ảnh : 万象 新闻 Chàng sinh viên đại học này tên là A, sống ở Trịnh Châu, Trung Quốc gần đây được bạn bè cho biết rằng cả ba bữa một ngày cậu ấy chỉ ăn với bánh mì hấp. Cậu ấy ngồi trong góc lớp ăn bánh mặc cho bạn bè rủ đi ăn trưa sau khi hết tiết. Những người bạn rất lo lắng cho cậu bạn A, thấy cậu ấy ngồi một góc trong lớp và ăn bánh mì mà không một chút nước, trông rất thảm và buồn tủi. Họ tự hỏi không biết tại sao cậu ấy lại ra nông nỗi như vậy.

Ảnh : 万象 新闻 Sở dĩ chàng trai tên A phải ăn ba bữa một ngày với bánh mì là vì cậu ấy mới mua được thỏi son Dior - một hãng son đắt tiền mà bạn gái hằng ao ước. Giá của cây son ấy quá đắt đỏ đối với A, cậu ấy vẫn còn đang nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ để chi trả một số thứ trong cuộc sống. Chính vì vậy mà cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn bánh mì qua ngày cho đến khi nhận được số tiền tiêu vặt tiếp theo từ bố mẹ. Ảnh : 万象 新闻 Tuy nhiên, chàng trai này không hề hối hận hay oán trách gì mà vẫn tỏ ra lạc quan, vui vẻ vì có thể mua được món quà mà bạn gái mình muốn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chang-trai-dung-het-tien-tieu-vat-de-mua-son-dat-tien-tang-ban-gai-phai-an-tam-banh-mi-cho-ba-bua-trong-ngay-nhung-van-lac-quan-yeu-doi-461957.html