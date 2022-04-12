Cô gái lợi dụng tình cảm của bạn trai, ôm 2 tỷ bỏ trốn dù trước đó hứa hẹn đủ điều

Tâm sự tình yêu 12/04/2022 14:37

Bạn gái của bạn thân tôi đã bỏ rơi cậu ấy đi mà không một lời nói. Càng đau lòng hơn khi đó là cô gái mà cậu ấy hết lòng thương yêu.

Không ngoa khi nói rằng cuộc sống của cậu ấy đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp gỡ cô gái ấy.

Tôi được cậu bạn thân kể lại câu chuyện bi đát giữa cậu ấy và cô bạn gái gặp tại một cơ sở vui chơi giải trí. Cuộc đời của cậu ấy trở thành một màn đêm u tối khi cô ấy để lại một nỗi đau quá lớn, hằn sâu trong tim cậu ấy.

Cậu ấy đã mang lòng yêu trao tặng cho một cô gái vừa mới chạm mặt tại một cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí. Cái kết tưởng chừng sẽ đẹp như mơ, nhưng chàng trai đã phải trả giá đắt cho “sự không chung thuỷ” của người con gái mà cậu ấy yêu thương.

Cô gái lợi dụng tình cảm của bạn trai, ôm 2 tỷ bỏ trốn dù trước đó hứa hẹn đủ điều - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cậu ấy kể với tôi rằng trong khi cả hai thề thốt yêu thương nhau trước sau như một thì cô bạn gái ấy đã vay mượn 2 tỷ từ cậu ấy.

Cậu bạn của tôi vì quá đắm chìm vào chuyện tình ngọt ngào, đẹp như mơ thế này đã không ngần ngại cho bạn gái mình vay mượn 2 tỷ nhưng viễn cảnh tươi đẹp ấy bị vụt tắt đi khi cô ấy ôm số tiền 2 tỷ đi rồi bỏ trốn không một lời nói, buông bỏ chàng trai đáng thương này.

Cô gái lợi dụng tình cảm của bạn trai, ôm 2 tỷ bỏ trốn dù trước đó hứa hẹn đủ điều - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cậu ấy không thể tìm được cô gái đó và cuối cùng đã nộp đơn xin thoát nợ cá nhân. Cậu ấy đã phải nghỉ việc tại công ty đang làm việc và bán chiếc xe hơi của mình. Thay vào đó, cậu ấy đã chọn con đường làm việc tại một nhà máy, mỗi ngày làm hai ca và đang cố gắng lấy lại tinh thần, tập trung vào công việc hiện tại để trả khoản vay mượn.

Cậu ấy tâm sự với tôi: "Mình đang nỗ lực kiếm tiền mỗi ngày, nhưng không biết chính quyền có bắt được cô gái đó hay không".

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