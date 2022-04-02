Những dấu hiệu chàng yêu bạn nhưng vẫn còn lưu luyến tình cũ, chị em cần lưu ý

Tâm sự tình yêu 02/04/2022 22:47

“Bạn trai tôi nghĩ đến bạn gái cũ sau khi chia tay.”

Nhắc tới hành động này của bất kỳ chàng trai nào, nếu nhận xét theo một cách tốt đẹp thì có thể nói là cảm giác mơ hồ, nhớ nhung những kỷ niệm xưa, còn nếu nhận xét thẳng thắn không đồng tình thì đó là hành động ngốc ngốc, luyến ích vô ích.

Bởi vì ký ức của con người không thể được chỉnh sửa và quản lý theo ý muốn, không chỉ có phụ nữ mà nhiều người đàn ông đôi khi cũng nghĩ đến 'tình cũ của mình'.

Những dấu hiệu chàng yêu bạn nhưng vẫn còn lưu luyến tình cũ, chị em cần lưu ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Một số người đàn ông dù đã hẹn hò với bạn gái mới nhưng vẫn không thể quên được tình cũ và vẫn còn nhớ nhung đến người đó. Dù biết rằng mình không nên làm vậy nhưng những kỷ niệm hạnh phúc ngày ấy vẫn còn vương vấn và hằn sâu trong tâm trí.

Đặc biệt, khi một tình huống giống với trước đây chính chàng trai của bạn đã trải qua với người cũ tái hiện lại trước mắt bạn, đôi khi dư ảnh về người đó lại một lần nữa được hồi sinh một cách mãnh liệt.

Dưới đây là một số biểu hiện của những chàng trai đang trong một mối quan hệ thường nghĩ về người yêu cũ của họ được tham khảo và tổng hợp từ các bài báo đăng trên các phương tiện truyền thông và cộng đồng mạng.

1. Khi ham muốn tình dục “cháy bỏng”

Những dấu hiệu chàng yêu bạn nhưng vẫn còn lưu luyến tình cũ, chị em cần lưu ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nếu chàng trai nào có một mối quan hệ sâu đậm với người yêu cũ, họ sẽ thường có khuynh hướng nghĩ đến việc ham muốn tình dục vô cùng mãnh liệt.

Đặc biệt, nếu chàng trai cảm thấy không hài lòng khi ngủ với chính bạn hiện tại thì điều đó có nghĩa là họ đang nghĩ đến “tình cũ” rất nhiều vì người cũ cho họ cảm giác mãn nguyện.

Một số chàng trai vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương với bạn gái hiện tại, đồng thời vẫn tiếp tục có mối quan hệ 'cấm kỵ' với bạn gái cũ như người bạn ngủ cùng.

2. Khi đến một địa điểm đặc biệt đã từng đi cùng bạn gái cũ

Những dấu hiệu chàng yêu bạn nhưng vẫn còn lưu luyến tình cũ, chị em cần lưu ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Chàng trai nào quay trở lại nơi đặc biệt để ăn mừng ngày kỷ niệm quen nhau với bạn mới sau một thời gian dài thì đây là dấu hiệu cho thấy chàng trai ấy vẫn còn vương vấn tình cũ. 

Nếu đây không phải là mối quan hệ đầu tiên của chàng trai ấy, chắc chắn anh ta cũng đã từng đến những nơi đặc biệt này với người yêu cũ khác ít nhất một lần.

Ngay cả khi mối quan hệ của chàng trai với bạn đang ở đỉnh điểm sự hạnh phúc và êm đềm, chắc chắn chàng trai càng có nhiều kỷ niệm với bạn gái cũ của mình ở khắp mọi nơi, kể cả những nơi mà họ cùng bạn đã và đang đi qua.

3. Khi bạn gái cũ xuất hiện trong giấc mơ  

Những dấu hiệu chàng yêu bạn nhưng vẫn còn lưu luyến tình cũ, chị em cần lưu ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 Giấc mơ là một hiện tượng thần kỳ có thể cảm nhận được hiện thực trong suốt lúc mơ ngủ. Mọi chuyện đã kết thúc sau khi chia tay, nhưng chàng trai vẫn có thể mơ thấy tình cũ ngay cả trong khi mơ.

Ngủ và thức dậy sau một giấc mơ lạ mang nhiều cảm xúc ấy, bất kỳ chàng trai nào cũng sẽ cảm thấy như mình vừa mới hẹn hò và giờ đã chia tay.

Chàng trai nào liên tục ngủ và mơ đến người yêu cũ như vậy sẽ luôn có cảm giác nhung nhớ, luyến tiếc vì chia tay. Vì vậy, sáng thức dậy trông thấy chàng trai thẫn thờ, đau đớn như thể mới chia tay ai đó thì khoảnh khắc đó chính là lúc chàng trai vẫn còn đang lưu luyến sâu nặng về người yêu cũ.

4. Khi tìm thấy dấu vết của bạn gái cũ trong phòng của bạn trai

Những dấu hiệu chàng yêu bạn nhưng vẫn còn lưu luyến tình cũ, chị em cần lưu ý - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Có trường hợp sau khi chia tay, chị em phụ nữ thường phát hiện thấy dấu vết của bạn gái cũ khi họ đến nhà bạn trai của mình chơi, hoặc khi họ thường xuyên ở chung nhà với nhau (tương tự kiểu sống chung).

Khi bạn tìm thấy một vài sợi tóc dài không phải của mình trong lúc dọn dẹp phòng của bạn trai, hoặc tìm thấy vài sợi tóc còn dính lại trên cục xà phòng hoặc bàn chải đánh răng mà bạn gái cũ để lại.

Ngay cả khi bạn trai đang ở trong một mối quan hệ mới với bạn, nếu bạn phát hiện thấy nhiều dấu vết của quá khứ trong ngôi nhà của bạn trai, khả năng cao là chàng trai của bạn vẫn chưa thể dứt hoàn toàn với mối tình cũ sâu đậm kia.

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