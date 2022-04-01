Chàng trai hoang mang khi phát hiện bí mật của bạn gái: Cực sốc khi thấy viết tên những người yêu cũ vào trong nhật ký kèm theo số điểm cho từng người

Tâm sự tình yêu 01/04/2022 19:10

Chàng trai vô cùng bối rối về những gì bạn gái mình ghi và vẽ trong cuốn nhật ký.

Một chàng trai vô tình mở nhật ký của bạn gái mình. Những gì đập vào mắt anh chính là tên của những người bạn trai cũ của bạn gái. Những 'trái tim' màu đen cũng được vẽ bên cạnh tên của họ. 

Chàng trai hoang mang khi phát hiện bí mật của bạn gái: Cực sốc khi thấy viết tên những người yêu cũ vào trong nhật ký kèm theo số điểm cho từng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mới đây, cộng đồng mạng đăng tải câu chuyện với tiêu đề "Tôi thấy danh sách bạn trai cũ của bạn gái tôi trong cuốn nhật ký và chấm điểm cho họ bằng trái tim".

Nhân vật chính của câu chuyện là anh A. Anh tình cờ tìm thấy một cuốn nhật ký mà bạn gái để lại trên xe của mình, và anh không thể kìm chế sự tò mò của mình dù biết rằng mình không nên xem nó.

Chàng trai hoang mang khi phát hiện bí mật của bạn gái: Cực sốc khi thấy viết tên những người yêu cũ vào trong nhật ký kèm theo số điểm cho từng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Anh A mở cuốn nhật ký ra thì thấy có 9 cái tên của những người đàn ông xa lạ, bao gồm cả tên của anh A. Một số người trong số đó là những chàng trai mà bạn gái đã quen và qua lại trước đây. Điều đáng ngạc nhiên hơn là mỗi cái tên đều được đánh dấu bằng những trái tim màu đen ở bên phải.

Anh A không biết những trái tim đó biểu thị điều gì, nhưng số lượng trái tim ở mỗi người là khác nhau. Từ 1 đến 5, trái tim được vẽ theo tiêu chuẩn riêng của bạn gái.

Tận mắt thấy thứ mà anh không nên thấy, anh A cảm thấy hoang mang bấn loạn. Anh A đắn đo rất lâu không biết có nên hỏi thẳng bạn gái hay không nên anh A quyết định tìm kiếm lời khuyên từ cư dân mạng.

Chàng trai hoang mang khi phát hiện bí mật của bạn gái: Cực sốc khi thấy viết tên những người yêu cũ vào trong nhật ký kèm theo số điểm cho từng người - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ

Anh A nói: "Tôi cứ đắn đo mãi về việc này, việc xem nhật ký của bạn gái là điều không nên khi chưa có sự cho phép nhưng bây giờ tôi đã xem rồi. Tôi rất thắc mắc mình chỉ có 4, nhưng bạn trai cũ của cô ấy lại tận 5..."

Cư dân mạng khi xem câu chuyện đã phản ứng: "Sao lại úp mở như vậy?", "Dù mối quan hệ yêu đương thế nào đi nữa thì cũng không nên xem nhật ký của đối phương", "Những trái tim có ý nghĩa gì cơ...", " Tiền? Điểm số? Tôi tò mò quá".

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