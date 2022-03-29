Ngày đầu tiên đi làm, tưởng rằng câu chúc sẽ khiến bao nguời ghen tị vì quá ngọt ngào nhưng kết quả lại khiến cặp đôi "muối mặt"

Tâm sự tình yêu 29/03/2022 05:40

Mới đây, trên nhiều cộng đồng mạng đăng tải bài viết có tựa đề 'Bạn trai mang cà phê đến công ty ngày đầu tiên đi làm' và nhận được nhiều phản ứng trái chiều.

Ngày đầu tiên đi làm, tưởng rằng câu chúc sẽ khiến bao nguời ghen tị vì quá ngọt ngào nhưng kết quả lại khiến cặp đôi 'muối mặt' - Ảnh 1

Có ai đã từng trải qua lần đầu tiên đi làm với tâm trạng hào hứng lẫn lo lắng chưa. Khi bạn chuẩn bị đi làm thì thấy trên bàn một ly cà phê kèm những dòng chữ đáng yêu từ người nào đó. Hóa ra ly cà phê ấy là một sự kiện bất ngờ mà bạn trai của bạn chuẩn bị để cổ vũ bạn trong ngày đầu tiên đi làm.

Nếu vậy, bạn sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống này?

Ngày đầu tiên đi làm, tưởng rằng câu chúc sẽ khiến bao nguời ghen tị vì quá ngọt ngào nhưng kết quả lại khiến cặp đôi 'muối mặt' - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Mới đây, trên nhiều cộng đồng mạng đăng tải bài viết có tựa đề 'Bạn trai mang cà phê đến công ty ngày đầu tiên đi làm' và nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Một bức ảnh được đính kèm với chú thích: "Nếu bạn trai của bạn gửi cà phê đến công ty vào ngày đầu tiên đi làm, nó là “Cảm giác xa cách” hay dễ chịu vì được chăm sóc””

Trong ảnh, có một ly cà phê với dòng chữ viết tay “Hãy chăm sóc công chúa của chúng tôi” trên cup-holder.

Ngày đầu tiên đi làm, tưởng rằng câu chúc sẽ khiến bao nguời ghen tị vì quá ngọt ngào nhưng kết quả lại khiến cặp đôi 'muối mặt' - Ảnh 3

Ảnh : tvN 'Cheese in the Trap'

Cư dân mạng khi nhìn thấy bài đăng đã đưa ra nhiều luồng ý kiến ​​khác nhau.

Đầu tiên, những người không đồng tình với 'cảm giác xa cách' nói rằng: "Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ gì nhưng tôi chả thấy cảm giác xa cách gì cả", "Tôi cảm thấy như xông ra khỏi công ty ngay và luôn vậy đấy", "Không phải là hai người đang gây lộn hả?", "Cho dù bạn là người được chăm sóc nhưng tại sao bạn lại ghi những cụm từ như vậy", "Thật xấu hổ"...

Mặt khác, những người theo ý kiến “Dễ chịu vì được chăm sóc" thì lại cho rằng: "Bình luận không hay nhưng tôi thấy được sự chân thành ở bức hình, cách họ thể hiện", "Tôi có thể tưởng tượng chàng trai đã chuẩn bị kỹ như thế nào" , “Sau này xem lại như một kỷ niệm đẹp".

Ngày đầu tiên bạn gái đi làm, bạn trai đã chuẩn bị cà phê với lời động viên. Bạn suy nghĩ thế nào về hành động này?

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