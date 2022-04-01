Cô gái bật khóc khi phát hiện sự thật bạn trai "bí mật kết hôn" khi cô đi xuất khẩu lao động

Tâm sự tình yêu 01/04/2022 18:57

Quá sốc trước sự phản bội của người bạn trai lâu năm, cô gái cắn môi chịu đựng nhưng cuối cùng lại bật khóc vì không thể chịu được nữa.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện kèm theo hình ảnh của một cô gái đang khóc trong sự đau đớn như thể có ai đó đã khiến cô bị tổn thương sâu sắc.

Cô gái bật khóc khi phát hiện sự thật bạn trai 'bí mật kết hôn' khi cô đi xuất khẩu lao động - Ảnh 1
Ảnh : Getty Images Bank

Nhân vật chính trong ảnh là chị A với tư cách là dân xuất khẩu lao động đang làm việc cho một công ty thương mại tại Nhật Bản không giấu được sự tức giận vì đau buồn khi nghe tin bạn trai kết hôn. Chị A và bạn trai tên B đã yêu xa được vài tháng.

Dù ở xa nhưng hàng ngày cả hai vẫn luôn giữ liên lạc và thủ thỉ lời yêu thương dành cho nhau. Cách đây không lâu, họ đã hứa hẹn sẽ kết hôn.

Cô gái bật khóc khi phát hiện sự thật bạn trai 'bí mật kết hôn' khi cô đi xuất khẩu lao động - Ảnh 2
Ảnh : Getty Images Bank

Chị A luôn cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi với người bạn trai đã và đang chờ đợi mình tại quê nhà, chị A chỉ nghĩ rằng khi mình quay trở về thì sẽ giúp ích cho bạn trai hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, điều chờ đợi chị A sau khi trở về từ Nhật Bản không phải là một món quà trở về hay một lời cầu hôn, mà là tin sét đánh về việc kết hôn của bạn trai. Trong thời gian chị A đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, anh bạn trai B đã quen một người phụ nữ khác và thậm chí kết hôn.

Cô gái bật khóc khi phát hiện sự thật bạn trai 'bí mật kết hôn' khi cô đi xuất khẩu lao động - Ảnh 3
Ảnh : Getty Images Bank
Cô gái bật khóc khi phát hiện sự thật bạn trai 'bí mật kết hôn' khi cô đi xuất khẩu lao động - Ảnh 4

 Quá bất ngờ trước thông tin gây sốc, chị A ngồi tại chỗ và cuối cùng bật khóc. Bạn bè xung quanh an ủi chị A nhưng cô ấy không thể nào lột tả được vết thương đã hằn sâu trong tim.

Ngay sau khi tin tức được lan truyền, cư dân mạng đã gửi tin nhắn ủng hộ, nói rằng: "Hãy quên chuyện X tồi tệ đó đi và bắt đầu lại".

 Một số cư dân mạng an ủi chị A rằng bản thân người đó cũng đã trải qua chuyện tương tự: "Không hiểu sao tôi đợi bạn trai 5 năm nhưng anh ấy lại đi lấy người phụ nữ khác, ban đầu ngày nào tôi cũng khóc vì vất vả nhưng thời gian trôi qua, tôi đang sống rất tốt và êm đềm với chồng hiện tại."Tôi cũng đi làm việc ở nước khác hai tháng, nhưng bạn trai tôi nói rằng anh ta ngoại tình với một người phụ nữ, có thai và kết hôn. Thà nhanh chóng quên đi một người và bắt đầu một tình yêu mới sẽ tốt hơn rất nhiều."

Có một câu nói 'Ánh mắt trao nhau càng xa thì trái tim càng khó ở gần'. Trên thực tế, nếu hai người không gặp nhau thường xuyên, khả năng cao là mối quan hệ sẽ trở nên xa cách và lạnh nhạt. Tuy nhiên, điều đó không biện minh cho việc phản bội người còn lại. Càng ở xa, bạn càng phải nỗ lực nhiều hơn để hàn gắn lại mối quan hệ.

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