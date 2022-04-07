Cô gái chia tay bạn trai đã "tình thương mến thương" tận 10 năm và bị chàng trai yêu cầu phải trả lại 200 triệu

Tâm sự tình yêu 07/04/2022 18:22

“Tụi mình chia tay nhưng em cũng phải trả lại 200 triệu cho anh sau 10 năm tụi mình bên nhau và những gì anh đã làm cho em đi chứ.”

Mới đây, một người phụ nữ tên là A đã chia sẻ câu chuyện của mình lên cộng đồng mạng. Bạn trai cũ khẳng định với cô rằng những việc anh ấy làm trong thời gian cả hai hẹn hò tương đương với khoảng 200 triệu.

Chị A và bạn trai đã hẹn hò được 10 năm nhưng họ không thể đi cùng nhau đến bến đỗ cuối cùng nên họ đã chia tay và anh bạn trai đã yêu cầu chị A phải trả lại 200 triệu cho anh ấy. Anh ấy nói rằng số tiền anh đề nghị đó là để đền bù những gì anh ấy đã làm cho tôi.

Cô gái chia tay bạn trai đã 'tình thương mến thương' tận 10 năm và bị chàng trai yêu cầu phải trả lại 200 triệu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu tính toán thử số tiền 200 triệu trong 10 năm, một năm có 365 ngày vậy chia số tiền đó ra thì một ngày sẽ tiêu khoảng 60.000 đồng.

Chị A khi bị đòi tiền như vậy, cho rằng điều đó là không công bằng. Chị A cho biết bản thân chị chưa bao giờ đòi hỏi gì ở bạn trai: “Hiện tôi đang là sinh viên, còn bạn trai cũ là nhân viên văn phòng, nhưng tôi chưa bao giờ đòi mua bất cứ thứ gì từ anh ấy.”

Cô gái chia tay bạn trai đã 'tình thương mến thương' tận 10 năm và bị chàng trai yêu cầu phải trả lại 200 triệu - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chị than thở: “Anh ấy khó chịu khi tôi đề nghị cả hai hạn chế gặp nhau vì mỗi khi hẹn hò sẽ tốn chút tiền, và anh tỏ thái độ khi tôi nói rằng sẽ không đi du lịch vì tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi vẫn cố gắng đi cho bằng được với anh ấy. Thế mà giờ anh ấy yêu cầu tôi trả lại 200 triệu là bao gồm cả khoản đó.” Tôi đã quyết định quay lưng lại với một người đàn ông tồi tệ như vậy sau 10 năm hẹn hò.

Hầu hết cư dân mạng nhìn thấy điều này đều đồng cảm với cảnh ngộ của chị A. Họ để lại những bình luận như "Tại sao anh ta lại yêu cầu trả tiền trong khi bản thân A chưa vay mượn một đồng nào từ anh ấy?", "Thật tiếc cho 10 năm đó",....

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