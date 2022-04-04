'Bạn thân uống nước lọc giả vờ say xỉn với ý đồ "cướp" người bạn xem mắt của mình khi thấy anh ta lái xe Mercedes-Benz tới nơi hẹn' - Tôi phải làm sao đây?

Tâm sự tình yêu 04/04/2022 21:24

Câu chuyện “dở khóc dở cười” của một cô gái vì tin tưởng bạn thân mà suýt chút nữa bị “cướp mất bồ” ngay trong buổi hẹn xem mắt.

Mới đây, phương tiện truyền thông trực tuyến 'Viralcham!' đã đưa tin về câu chuyện của một cô gái đang trở nên “hot hơn bao giờ hết” ở Trung Quốc.

'Bạn thân uống nước lọc giả vờ say xỉn với ý đồ 'cướp' người bạn xem mắt của mình khi thấy anh ta lái xe Mercedes-Benz tới nơi hẹn' - Tôi phải làm sao đây? - Ảnh 1
Ảnh : 'Viralcham!'

Cô gái tên là A ở Trung Quốc, đã có một buổi hẹn xem mắt với một chàng trai gần đây.

Chị A lo lắng tột độ về buổi xem mắt đầu tiên trong cuộc đời của mình, vì cô sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm nên đã quyết định đi cùng với người bạn thân nhất của mình, cô B.

Cô B dõng dạc nói rằng hãy cứ tin vào bản thân cô và cô sẽ đưa chị A và người bạn xem mắt đến với nhau thành một cặp tình nhân thật sự.

Nhưng từ khi chàng trai xem mắt đến, tình bạn của họ bắt đầu rạn nứt.

'Bạn thân uống nước lọc giả vờ say xỉn với ý đồ 'cướp' người bạn xem mắt của mình khi thấy anh ta lái xe Mercedes-Benz tới nơi hẹn' - Tôi phải làm sao đây? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cô B, mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy anh chàng xem mắt xuất hiện với vẻ ngoài ấm áp, rất ra dáng kiểu “boyfriend-look”, cô B còn để ý thấy chiếc chìa khóa xe Mercedes-Benz mà chàng trai lái tới và cô B đã gây ra một trận kinh thiên động địa.

'Bạn thân uống nước lọc giả vờ say xỉn với ý đồ 'cướp' người bạn xem mắt của mình khi thấy anh ta lái xe Mercedes-Benz tới nơi hẹn' - Tôi phải làm sao đây? - Ảnh 3
Ảnh : 'Viralcham!'

Chàng trai xem mắt và chị A vừa cùng nhau ăn tối, vừa trò chuyện vui vẻ thân mật. Họ thậm chí còn bật cười khi thử coi các mã có khớp với nhau hay không.

Cô B bắt đầu nổi lên lòng tham muốn hẹn hò chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn và có cả tài chính như thế nên đã thốt lên những câu nói vô lý như đang cố gắng phá vỡ mối quan hệ đang dần thân thiết giữa hai người.

Cô B đột nhiên trở nên ngớ nga ngớ ngẩn, giả vờ say rượu và ngã vào chàng trai xem mắt của chị A.

'Bạn thân uống nước lọc giả vờ say xỉn với ý đồ 'cướp' người bạn xem mắt của mình khi thấy anh ta lái xe Mercedes-Benz tới nơi hẹn' - Tôi phải làm sao đây? - Ảnh 4
Ảnh : 'Viralcham!'

Chàng trai ngạc nhiên bối rối nói: "Cô làm cái gì vậy?"

Chàng trai có phản ứng như vậy là do cả ba người họ chỉ uống nước lọc suốt bữa ăn tối, không nhấp lấy một ngụm rượu nào cả.

Cô B muốn chiếm lấy buổi hẹn xem mắt đó của cô bạn A, đã vội vàng mắc sai lầm lớn.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã phản ứng: "Phải chọn thời điểm và địa điểm để giả vờ say chứ", "Có phải cô đã mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến bạn say ngay cả khi uống nước không?", "Có vẻ như cô đang cố gắng để phá buổi hẹn đó”, đồng thời phê bình hành vi của cô B.

Từ khóa:   lời tâm sự của bạn thân câu chuyện éo le đi xem mắt

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