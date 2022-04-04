Quá sốc khi phát hiện bạn trai cũ trốn dưới gầm giường nhiều ngày

Cô ấy đã phải chịu đựng sự đeo bám dai dẳng như thế nào sau khi chia tay bạn trai.

Truyền thông Anh 'Daily Star' đưa tin về Libby Cleaves, người gốc Atlanta, Mỹ, chia sẻ câu chuyện của mình trên tài khoản TikTok.

Được biết, Libby đã gặp một chàng trai cách đây vài năm. Hai người hẹn hò được 18 tháng thì tưởng rằng mọi chuyện suôn sẻ nên họ đã mơ ước đến chuyện đám cưới.

Tuy nhiên, đến ngày ra mắt với bố mẹ của mình, tôi thấy bạn trai cư xử thô lỗ với bố mẹ nên quyết định không tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Ảnh : TikTok 'libbycleaves'

Sau đó, Libby tuyên bố chia tay và có vẻ như bạn trai của cô cũng đã chấp nhận điều đó.

Nhưng sau khi chia tay, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra với Libby. Cô ấy có thể ngửi thấy mùi nước hoa của bạn trai cũ trong nhà, và thậm chí còn nghe thấy những tiếng động lạ.

Lúc đầu cô ấy nghĩ rằng đó là âm thanh ảo giác, nhưng điều kỳ lạ ấy cứ liên tục xảy ra và Libby quyết định nhìn xuống gầm giường.

Kinh ngạc thay, bạn trai cũ của cô đang trốn dưới gầm giường.

Ảnh : Getty Images Bank

Âm thanh mà Libby đã nghe thấy cả đêm là tiếng thở của bạn trai cũ.

Anh ta thú nhận đã trốn dưới gầm giường của Libby suốt mấy tuần, dùng bàn chải đánh răng của Libby và xịt nước hoa của mình trong phòng. Libby đã gọi điện báo cáo cho cảnh sát và xin lệnh cấm.

Libby cảnh báo: “Đây không phải là tình yêu. Đừng rình rập ở nhà người khác để chứng minh tình yêu”.

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