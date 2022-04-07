Tôi tìm thấy những bức ảnh "nhạy cảm" của bạn trai và chị gái của tôi trên máy tính anh ấy và quyết định chia tay trước ngày cưới

Điều gì sẽ xảy ra nếu chàng trai sắp trở thành 'chú rể tuyệt vời nhất' của cuộc đời bạn, đang che giấu bí mật động trời nhưng bị bạn phát hiện?

Truyền thông Anh 'Mirror' chia sẻ câu chuyện về một cô gái tên là Maria (25 tuổi), cô đã rất sốc khi tìm thấy một 'thư mục bí mật' trên máy tính của chàng hôn phu và quyết định chia tay ngay lập tức trong khi còn 3 tháng nữa là đến lễ cưới của cả hai.

Tưởng rằng chú rể tương lai của mình là một người tuyệt vời, luôn thể hiện những cử chỉ, hành động ngọt ngào trước mặt mình nhưng đằng sau tất cả là một bí mật động trời không thể chấp nhận được.

Ảnh minh họa

Maria chia sẻ rằng gần đây cô cần phải nộp hồ sơ xin việc, nhưng máy tính của cô bị hỏng nên cô đã mượn tạm laptop của bạn trai một lúc.

Sau khi tải xong tệp sơ yếu lý lịch, cô thử bấm vào thư mục tải xuống để kiểm tra xem có mở tệp được hay không.

Nhưng thư mục đó lại dành cho mục đích khác mà cô không ngờ đến. Đó là thư mục mà bạn trai của cô đã lưu giữ những bức ảnh khiêu dâm của anh ấy.

Ảnh : Getty Images Bank

Điều gây sốc hơn cho Maria khi phát hiện ra nó là thư mục tổng hợp những bức ảnh của chị gái mình và những cô bạn của bạn trai mình.

Sau khi tận mắt chứng kiến ​​tất cả những thứ đang hiện trên màn hình, cô đã quyết định chia tay ngay trước đám cưới 3 tháng.

Khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng đã an ủi cô bằng những bình luận như: "Hồ sơ lý lịch của bạn đã cứu bạn thoát khỏi một tên như vậy", "Chia tay còn hơn ly hôn"...

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