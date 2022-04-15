"Chiến thắng tâm lý, vực dậy tinh thần" - 6 điều mà những người sau khi chia tay người yêu hay làm nhất

Nhưng mấy ai có thể có được những suy nghĩ tích cực như vậy sau khi nếm trải cảm giác chia tay cơ chứ. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều tự lừa dối bản thân và thể hiện bản thân đã 'chiến thắng tâm lý' để che giấu nỗi đau hằn sâu bên trong mình.

Chắc hẳn ai cũng ít nhất một lần từng trải qua cảm giác đau đớn khi chia tay người mình yêu và để lại một khoảng không lớn trong tim. Tuy nhiên, sau khi chia tay rồi cũng một số điểm tốt như có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn và có nhiều thời gian cho bản thân hơn.

6 cách ‘chiến thắng tâm lý, vực dậy tinh thần' dưới đây mà mọi người thường làm sau khi chia tay. Hãy cùng xem bạn từng thực hiện cách làm nào không.

Nếu chia tay người yêu, bạn có thể tiết kiệm gấp đôi số tiền chi trả cho việc hẹn hò. Điều đáng nói ở đây là nên sử dụng số tiền ấy vào đúng nơi cần dùng hoặc tiếp tục tiết kiệm số tiền đã dành dụm được nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đụng đến số tiền đó khi ra ngoài.

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Thông thường để quên đi nỗi buồn hậu chia tay, mọi người có thói quen vung tiền vào mua sắm, giải trí, hoặc lấp đầy bụng bằng nhiều món ăn họ yêu thích để giải tỏa mọi ưu phiền và sống vui vẻ hơn.

Thực tế, có nhiều trường hợp “dở khóc dở cười” sau khi chia tay, họ vung tiền cho những thú vui tiêu khiển để làm bản thân phấn chấn hơn nhưng khi nhìn lại số dư trên tài khoản ngân hàng của mình gần chạm đáy thì họ lại cảm thấy rầu hơn.

2. Gặp gỡ nhiều người mới

Một số người rất vui vì cuối cùng họ cũng độc thân, vì họ mong có cơ hội được gặp gỡ những người mới. Tuy nhiên, sự mong đợi và phấn khích chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, không phải cơ hội nào cũng đến nhanh hay có sẵn trước mắt.

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Có trường hợp tìm gặp được người khác giới ưng ý ngay nhưng cũng có nhiều trường hợp không hợp ý nhau, có nhiều trường hợp chọn cách xem mắt nhưng cũng chấm dứt nhanh gọn lẹ.

Lý do họ từ chối người mới vì những câu nói quen thuộc sau đây: “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc”, “Tôi đã gặp được đúng người nhưng sai thời điểm.”, “Tôi cố gắng gặp gỡ và tìm hiểu người mới nhưng hình ảnh của “người cũ” vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nên tôi không thể tiến lên một bước được.

3. Thời gian ở một mình nhiều hơn

Chiếc điện thoại bình thường luôn rôm rã tiếng ‘ting ting’ từ những đoạn tin nhắn của người yêu nhưng từ sau khi chia tay nó bỗng im phăng phắc thật không quen chút nào. Từ nay mỗi buổi sáng sẽ không còn những lời chào hỏi như “Chào buổi sáng, em yêu”, “Đêm qua em ngủ ngon không” hay những lời hỏi thăm ngọt ngào như “Em có sao không”, “Cơn sốt có hành em lắm không?” mỗi khi bị ốm?

Khi có nhiều thời gian ở một mình, chúng ta có thể tự lo và chăm sóc cho bản thân hơn. Mọi người có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn mà không phải lo lắng bị ai kiểm soát hay phàn nàn.

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Nhưng đáng buồn thay, đâu phải ai cũng sẽ có những suy nghĩ tích cực như vậy. Hầu hết những điều mọi người muốn làm là thực hiện cùng với 'người yêu'. Khi bạn độc thân, sẽ không có người tay trong tay với bạn khi đi dạo dưới những hàng cây rào rạc tiếng lá rơi, và tất nhiên sẽ không vui khi làm điều đó một mình. Ở một mình trong một thời gian dài là vô cùng cô đơn đối với hầu hết mọi người.

4. Hàn gắn tình bạn

Những người ‘bỏ bê’ bạn bè của mình do dành hầu hết thời gian cho người yêu của họ nói rằng: "Cuối cùng tôi cũng đoàn tụ được với những người bạn yêu dấu của tôi." Việc hàn gắn tình bạn sau khi chia tay ai đó thực tế có thể xem là một chiến thắng lớn về mặt tinh thần.

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Nhưng hầu hết đám bạn sẽ có những suy nghĩ như “đi guốc trong bụng” vì vẫn còn nghi ngờ lỡ đứa bạn của mình sẽ quay lại với người kia trong tương lai gần. Họ thường nói những câu mỉa mai như: “Tao là tao không tin được sự thật này đâu, lỡ mai hay mốt hai đứa bây quay lại rồi tụi tao ra rìa nữa thì sao”.

5. Dành nhiều thời gian yêu thương, tự chăm sóc bản thân

Có nhiều người thích thú với trạng thái độc thân vì họ có thể tập trung vào việc chăm sóc bản thân đã bị gián đoạn do bận hẹn hò, chẳng hạn như ăn kiêng, tập thể dục, đọc sách và học thêm thứ gì đó mới để làm mới lại con người hậu chia tay.

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Tất nhiên, mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu bản thân có thể thực hiện được những gì đã lên kế hoạch, nhưng dù có thời gian chăm sóc bản thân để quên đi chuyện cũ thì nó cũng không lấp đầy được một phần khoảng trống quá lớn trong tim. Có nhiều người phải chịu đựng nỗi cô đơn hoặc khó mở lòng với nhiều thứ xung quanh vì không thể chiến thắng tâm lý của bản thân.

6. Thiết kế lại mục tiêu cuộc sống của bản thân

Những người trải qua một cuộc tình đầy thăng trầm thường cảm thấy rằng cơ thể và tâm trí của họ như bị xáo trộn và rã rời sau khi chia tay. Cần có thời gian để thiết lập lại mục tiêu sống, thiết lập lại thói quen và giá trị của bản thân và nạp năng lượng sau khi bị ảnh hưởng sâu sắc từ chuyện tình vừa qua.

Tuy nhiên, ngay cả khi mọi người chiến thắng tâm lý và vực dậy tinh thần, mọi người đã thành công tìm lại được mục tiêu trong cuộc sống, nhưng một ngày nào đó cuộc tình mới sẽ lại đến và sóng gió sẽ tiếp tục.