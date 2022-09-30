Yêu một người đã li dị chồng, chàng trai liên tục đặt câu hỏi ‘liệu người ấy có yêu mình hay không’ và cái kết...

Tâm sự tình yêu 30/09/2022 09:12

Quan điểm của mình về tình yêu là chân thành và nồng nhiệt. Mình ghét cái kiểu lúc nóng lúc lạnh như thế.

Mình 94 độc thân, đang yêu 1 cô gái 98 đã ly dị chồng từ năm ngoái. Trước đây, cả hai làm chung chỗ, nên mình cũng biết rõ hoàn cảnh của cô ấy. Chồng bằng tuổi nên khá trẻ trâu, mải chơi nên không có hạnh phúc gia đình. Năm ngoái thì vừa cá độ banh bóng, lại vừa có trà xanh. Nên ly dị.

Đầu năm nay, mình có tỏ tình cô ấy. Thì cô ấy chỉ nói là cảm ơn thôi, không có gì thêm.

Sau thì cũng nói chuyện với nhau khác đi, không còn là bạn bè nữa. Đi đâu làm gì, cũng nói cho nhau biết. Chúc nhau ngủ ngon hàng đêm.

Yêu một người đã li dị chồng, chàng trai liên tục đặt câu hỏi ‘liệu người ấy có yêu mình hay không’ và cái kết... - Ảnh 1
Yêu cô gái đã li dị chồng. Ảnh minh họa: Internet

Hồi đầu năm, mình còn làm việc trong Sài Gòn, còn cô ấy ở Nha Trang. Đến tháng 8, thì mình đã về hẳn Nha Trang, để cả 2 sống cùng thành phố.

Mình tạm chia ra làm 2 phần nhỏ, cho dễ hình dung: nóng và lạnh.

Nóng:

- Thời điểm, mình còn ở Sài Gòn, cô ấy muốn rủ mình đi chơi Đà Lạt, muốn vào Sài Gòn chơi với mình (nhưng vì hết ngày nghỉ phép nên cũng thôi)

- Hay đăng story kiểu như: em chọn người mà sẽ.........(bao gồm tất cả những gì mình đã từng làm cho cô ấy, chi tiết và đầy đủ ko thiếu ko thừa câu nào)

- Đi đâu, làm gì cũng nói cho mình biết, gửi cả ảnh chụp luôn

- Hỏi về sở thích cuộc sống và công việc của mình, và nói kiểu như muốn cùng mình làm tất cả cùng nhau vậy

- Bắt chước tính cách của mình, cả cách mình suy nghĩ, và định hướng cuộc sống của mình.

Lạnh:

- Nhiều lần mình về Nha Trang đột xuất. Nhưng vẫn phải hẹn 2-3 lần mới gặp được cô ấy. Có lần, mình xin nghỉ thêm vài hôm, để chờ gặp cho bằngđược thì thôi

- Đi ăn với nhau, cô ấy luôn muốn về sớm. Ăn xong là về chứ không đi đâu nữa hết.

- Có lần, mình trêu. Nói chuyện bậy bậy như kiểu đồng nghiệp vẫn hay nói bình thường. Thì cô ấy phản ứng: "dạo này nói chuyện thấy gớm lắm nha"

- Đi ăn thì cả 2 vẫn ngồi đối diện, cũng chưa nắm tay nhau hay gì cả

- Facebook có người hỏi dạo này có 'ghệ' mới chưa, thì cô ấy vẫn nói chưa.

- Từ khi về hẳn Nha Trang, thì mình nhắn tin, có khi nửa ngày mới trả lời. Chúc ngủ ngon thì hôm sau mới rep.

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Quan điểm của mình về tình yêu là chân thành và nồng nhiệt. Mình ghét cái kiểu lúc nóng lúc lạnh như thế. Nên từ đầu tháng 9, mình có nói thẳng với cô ấy, đại loại là: anh cảm giác như em chỉ coi anh là 1 trong số những kẻ theo đuổi em. Nên từ nay anh không theo đuổi em nữa.

Thật lòng thì mình yêu cô ấy rất nhiều, và tin nhắn kia mang tính ép cô ấy phải thừa nhận: yêu hay không yêu. Trong tâm mình luôn phải đấu tranh giữa việc: cô ấy có thực sự yêu mình không hay chỉ coi mình là một trong số những lựa chọn đang cân nhắc?

Nếu cô ấy yêu thật, và bây giờ mình bỏ lỡ cô ấy, chắc chắn sau này mình sẽ hối tiếc. Nhưng nếu cứ nhắm mắt mà tiếp tục theo đuổi, thì có đi đến đâu không.

Bản thân mình, đã xác định là yêu và lập gia đình, chứ không còn thời gian để yêu cho vui nữa.

Nguồn: Internet

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