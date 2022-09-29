Tôi rơi vào vực thẳm rối bời khi phát hiện mình chính là người thứ ba, là kẻ phá hoại câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của người khác!

Tâm sự 29/09/2022 08:21

Anh ấy vẫn đều đặn gặp em vào cuối tuần, đêm đêm vẫn nhắn tin, điện thoại rất tình cảm.

Em và anh đã yêu nhau được hơn 1 năm, nhưng từ tháng giữa năm 2021 là em về quê học online vì tình hình dịch bệnh nên cả hai đều yêu xa.

Anh vẫn đi làm, nhắn tin quan tâm hỏi han em, mỗi tối đều call cho đến khi em ngủ thiếp đi, chỉ cần em nói thích thì anh đều mua hết cho em, và tỉ mỉ tinh tế với em đến từng chi tiết nhỏ nhất

Em cứ ngỡ cuộc sống thật yên bình cho đến khi có tin nhắn chờ trong facebook, và hàng loạt hình ảnh anh đang ôm hôn tình tứ cùng 1 chị gái khác, ban đầu em tưởng là có kẻ thứ ba xen vào cuộc tình, nhưng không hề mọi người ạ, chính em mới là kẻ thứ ba.

Tôi rơi vào vực thẳm rối bời khi phát hiện mình chính là người thứ ba, là kẻ phá hoại câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của người khác! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh và chị kia quen nhau đã bước qua năm thứ ba, chị vô tình phát hiện tin nhắn của em và anh, nên đã chủ động nhắn tin cho em, em đã thật sự choáng voáng, em cũng nói sự thật rằng em không hề biết anh có người yêu, anh chỉ bảo mối tình trước đó cách đây đã hơn 2 năm rồi, anh và em còn định đến chuyện kết hôn, chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ

Chị kể rất nhiều cho em nghe, anh suốt thời gian qua sống bám vào chị khá nhiều, chị lo cho anh từ miếng anh đến quần áo đồ đạc các thứ, gia đình anh cũng không khá giả như anh kể, tuy anh không có nhiều tiền, nhưng anh đối xử với chị rất tốt, mật khẩu điện thoại hay mạng xã hội đều là liên quan đến chị, ví của anh, hình nền điện thoại anh cũng là ảnh chị, facebook của anh là tên tiếng anh cũng là cái tên chị thích, anh luôn yêu thương quan tâm chị, chỉ cần không thấy chị rep tin nhắn, anh gọi hàng chục cuộc để kiếm chị.

Tôi rơi vào vực thẳm rối bời khi phát hiện mình chính là người thứ ba, là kẻ phá hoại câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của người khác! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những thứ tỉ mỉ đó anh cũng làm với em mọi người ạ, thường thì khi đàn ông có người khác, họ sẽ ít quan tâm cô gái trước, vậy tại sao anh có thể tốt với 2 người cùng lúc?

Sự thật vỡ lẽ ra, anh và chị đã chia tay, chị bảo không chấp nhận loại người tệ bạc như anh, nên chị không muốn dính vào mối quan hệ tay 3 này nữa, anh cũng nhắn tin năn nỉ, gọi điện thoại các thứ bảo rằng rất thương chị, nhưng cuối cùng chị ấy vẫn dứt khoát chia tay.

Còn em thì vẫn còn đang quay cuồng, chưa biết phải làm sao cả, anh vẫn nhắn tin gọi điện thoại quan tâm em, gửi đồ về quê cho em các thứ, em nửa muốn thoát ra người đàn ông tệ bạc này, nhưng nửa còn lại em lại không muốn, vì thực sự em và anh cũng yêu thương nhau, em thật sự không biết làm sao cả..."

Nghe chị đồng nghiệp tâm sự mà lòng tôi đau nhói, chị em phụ nữ khi yêu xin hãy cứ ích kỉ một chút đôi khi lại tốt hơn!

Nghe chị đồng nghiệp tâm sự mà lòng tôi đau nhói, chị em phụ nữ khi yêu xin hãy cứ ích kỉ một chút đôi khi lại tốt hơn!

Từ bé bạn luôn được dạy rằng phải biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ, bao dung người khác, nhưng mấy khi bạn được bố mẹ dạy phải yêu thương mình trước, phải giữ lấy điều tốt đẹp cho mình...

Xem thêm
Từ khóa:   người thứ ba tâm sự người thứ 3 tâm sự tình cảm

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 17 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau