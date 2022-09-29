Tôi rơi vào vực thẳm rối bời khi phát hiện mình chính là người thứ ba, là kẻ phá hoại câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của người khác!

Anh vẫn đi làm, nhắn tin quan tâm hỏi han em, mỗi tối đều call cho đến khi em ngủ thiếp đi, chỉ cần em nói thích thì anh đều mua hết cho em, và tỉ mỉ tinh tế với em đến từng chi tiết nhỏ nhất

Em và anh đã yêu nhau được hơn 1 năm, nhưng từ tháng giữa năm 2021 là em về quê học online vì tình hình dịch bệnh nên cả hai đều yêu xa.

Em cứ ngỡ cuộc sống thật yên bình cho đến khi có tin nhắn chờ trong facebook, và hàng loạt hình ảnh anh đang ôm hôn tình tứ cùng 1 chị gái khác, ban đầu em tưởng là có kẻ thứ ba xen vào cuộc tình, nhưng không hề mọi người ạ, chính em mới là kẻ thứ ba.

Anh và chị kia quen nhau đã bước qua năm thứ ba, chị vô tình phát hiện tin nhắn của em và anh, nên đã chủ động nhắn tin cho em, em đã thật sự choáng voáng, em cũng nói sự thật rằng em không hề biết anh có người yêu, anh chỉ bảo mối tình trước đó cách đây đã hơn 2 năm rồi, anh và em còn định đến chuyện kết hôn, chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ

Chị kể rất nhiều cho em nghe, anh suốt thời gian qua sống bám vào chị khá nhiều, chị lo cho anh từ miếng anh đến quần áo đồ đạc các thứ, gia đình anh cũng không khá giả như anh kể, tuy anh không có nhiều tiền, nhưng anh đối xử với chị rất tốt, mật khẩu điện thoại hay mạng xã hội đều là liên quan đến chị, ví của anh, hình nền điện thoại anh cũng là ảnh chị, facebook của anh là tên tiếng anh cũng là cái tên chị thích, anh luôn yêu thương quan tâm chị, chỉ cần không thấy chị rep tin nhắn, anh gọi hàng chục cuộc để kiếm chị.

Ảnh minh họa: Internet

Những thứ tỉ mỉ đó anh cũng làm với em mọi người ạ, thường thì khi đàn ông có người khác, họ sẽ ít quan tâm cô gái trước, vậy tại sao anh có thể tốt với 2 người cùng lúc?

Sự thật vỡ lẽ ra, anh và chị đã chia tay, chị bảo không chấp nhận loại người tệ bạc như anh, nên chị không muốn dính vào mối quan hệ tay 3 này nữa, anh cũng nhắn tin năn nỉ, gọi điện thoại các thứ bảo rằng rất thương chị, nhưng cuối cùng chị ấy vẫn dứt khoát chia tay.

Còn em thì vẫn còn đang quay cuồng, chưa biết phải làm sao cả, anh vẫn nhắn tin gọi điện thoại quan tâm em, gửi đồ về quê cho em các thứ, em nửa muốn thoát ra người đàn ông tệ bạc này, nhưng nửa còn lại em lại không muốn, vì thực sự em và anh cũng yêu thương nhau, em thật sự không biết làm sao cả..."