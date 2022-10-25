Có những người, chỉ cần bỏ lỡ một lần là sẽ lạc nhau cả cuộc đời, khi chọn cách quay lưng bước đi, dù với tư cách gì cũng chẳng thể “hỏi thăm nhau” nữa

Tâm sự tình yêu 25/10/2022 09:09

Có những người, chỉ cần bỏ lỡ một lần là sẽ lạc nhau cả cuộc đời. Chúng ta không biết được rằng, khi chọn cách quay lưng bước đi, dù với tư cách gì cũng chẳng thể “hỏi thăm nhau” nữa.

Năm ấy, khi cả hai chúng tôi đều còn rất trẻ, đã bỏ lỡ nhau. Tôi cứ ngỡ rằng đến một lúc nào đó sẽ có dịp gặp lại. Nhưng ngần ấy năm, không liên lạc, không hỏi thăm và chúng tôi cũng chẳng nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa. Tôi mới thấm thía câu nói, một khi bỏ lỡ chính là lạc nhau cả đời.

 

Bạn trai cũ từng đến tìm tôi vài lần, có một lần anh ta nói, chuyện hối hận nhất thời Đại học chính là đã có lỗi với tôi, sau đó còn muốn quay lại bên cạnh tôi.

 

Lúc đó phản ứng của tôi chỉ là cười khẩy một cái, thầm nghĩ, tên này chắc phải sống một cách vô vị lắm mới nhớ đến tôi như vậy.

 

Có những người, chỉ cần bỏ lỡ một lần là sẽ lạc nhau cả cuộc đời, khi chọn cách quay lưng bước đi, dù với tư cách gì cũng chẳng thể “hỏi thăm nhau” nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vì nếu như anh ta đang nỗ lực hết mình cho sự nghiệp của bản thân thì về cơ bản là anh ta sẽ chẳng có thời gian nhớ đến tôi trong lúc làm việc. Nếu anh ta thích một cô gái khác và muốn theo đuổi cô ấy, hẳn là anh ta đã đặt hết tâm trí lên việc làm thế nào để hiểu cô ấy, để thể hiện điểm mạnh điểm tốt của mình cho cô ấy biết. Và cho dù bây giờ anh ta có đang cãi nhau hay chiến tranh lạnh với bạn gái hiện tại, thì anh ta cũng nên nhìn thẳng vào vấn đề giữa hai người họ rồi tìm cách giải quyết nó.

 

Có những người, chỉ cần bỏ lỡ một lần là sẽ lạc nhau cả cuộc đời, khi chọn cách quay lưng bước đi, dù với tư cách gì cũng chẳng thể “hỏi thăm nhau” nữa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi cuộc sống của anh ta luôn đầy ắp những điều thú vị, những điều anh ta nên làm thì anh ta sẽ chẳng thèm quay lại tìm tôi để hồi tưởng về thời thanh xuân của mình, trừ phi, hiện tại anh ta sống cũng chẳng ra làm sao.

 

Anh ta sống không tốt, lại nhớ đến tôi, thấy có lỗi với tôi, định kéo tôi sống một cách vô vị và nhàm chán cùng mình chắc?

 

Có những người, chỉ cần bỏ lỡ một lần là sẽ lạc nhau cả cuộc đời, khi chọn cách quay lưng bước đi, dù với tư cách gì cũng chẳng thể “hỏi thăm nhau” nữa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi vẫn chưa thảm đến mức bao nhiêu năm trôi qua vẫn không tìm được người tốt hơn anh ta.

Mong các anh trai lúc còn ở bên cạnh một người con gái tốt thì biết trân trọng người ta một tí, chia tay rồi thì đừng quay lại tìm rồi làm phiền người ta. Thấy hối hận, nhớ đến người ta rồi thì tự buồn bã, đau lòng một chút rồi thôi đi, để ít nhất dù có tệ bạc lúc chia tay thì bây giờ còn ra dáng một người đàn ông có tình có nghĩa.

 

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