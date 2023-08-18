Chồng nói đi công tác chưa lâu, nửa đêm thấy điện thoại sáng lên, vợ bàng hoàng nhận được bức ảnh đám tang, khóc ngất nhìn hai nhân vật trong hình

Tâm sự 18/08/2023 18:50

Nhật Anh thường nghe người ta nói chỉ khi vợ chồng mâu thuẫn thì mới cái cớ để người thứ ba chen vào. Cô chắc chắn rằng giữa vợ chồng mình không có bất kì khoảng trống nào. Cô và chồng hòa hợp từ cách sống đến chuyện gối chăn, chưa từng có mâu thuẫn gay gắt, luôn nhịn nhường nhau.

Nhật Anh và chồng chung sống 9 năm với nhau. Trong mắt Nhật Anh và gia đình, Vỹ là người đàn ông mẫu mực, chung thủy. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau như thuở mặn nồng ban đầu. Vì thế, Nhật Anh tự hào khi nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của mình.

Cho đến một lần Vỹ báo phải đi công tác vài ngày. Không hiểu sao khi nhìn thấy chồng đi ra cửa, Nhật Anh lại có linh tính không lành. Tối hôm đó vào nửa đêm, Nhật Anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám tang khiến Nhật Anh lạnh người.

Trong tấm ảnh đó, Vỹ đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Vỹ, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Nhật Anh dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.

Chồng nói đi công tác chưa lâu, nửa đêm thấy điện thoại sáng lên, vợ bàng hoàng nhận được bức ảnh đám tang, khóc ngất nhìn hai nhân vật trong hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngân gọi ngay cho số điện thoại gửi tin nhắn cho mình. Một người phụ nữ trả lời cô, tự xưng mình là bạn cấp ba của Vỹ, cũng là bạn của người phụ nữ đã mất vào hôm nay. Cô ấy nói:

“Người mất hôm nay là Linh, là bạn của chị, cũng là bạn của Vỹ. Giờ ở đây chồng của em công khai làm cha của thằng bé rồi. Chị thấy cũng ngỡ ngàng lắm, liền nghĩ nên cho em biết. Trước giờ chị ngưỡng mộ gia đình em lắm, giờ thì thấy đau lòng quá!”.

Sau khi nhận cuộc gọi đó, Nhật Anh không còn ngủ được nữa. Hai ngày sau thì Vỹ trở về, Nhật Anh đưa đơn ly hôn cho chồng. Thấy vợ đã biết sự tình, anh cũng không thể cầu xin năn nhỉ. Nhật Anh kiên quyết muốn giành quyền nuôi hai đứa con của mình, vì Vỹ giờ đã có con riêng.

Chồng nói đi công tác chưa lâu, nửa đêm thấy điện thoại sáng lên, vợ bàng hoàng nhận được bức ảnh đám tang, khóc ngất nhìn hai nhân vật trong hình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vỹ cúi đầu giải thích đứa trẻ kia ra đời không đúng lúc, anh cũng không muốn phản bội vội. Nhưng anh càng không thể vô trách nhiệm với máu mủ của mình. Anh còn nói dù thế nào anh vẫn xem trọng vợ và hai con ở nhà. Thậm chí, anh còn muốn Nhật Anh rút đơn ly hôn, chấp nhận nuôi con riêng cùng anh.

Nhật Anh thấy nực cười chua chát trước những lời nói của chồng. Nhật Anh không bao giờ có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, cũng chẳng đủ bao dung để nuôi con riêng của chồng và nhân tình. Đến nay thì Nhật Anh đã ly hôn chồng 2 năm. Dù vẫn còn hận chồng nhưng cô không cấm con gặp cha. Nhưng dù Vỹ có bao lần muốn hàn gắn, cô cũng không một lần mềm lòng.

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