Chồng lãng mạn bất ngờ, đang chìm đắm trong hạnh phúc thì vợ phát hiện ra 'bí mật tệ hại' qua chiếc điện thoại sáng đèn

Tâm sự 04/03/2023 06:55

Nhưng sự đời không lường trước chữ ngờ. Một hôm đã khuya, đang ngủ cùng con thì điện thoại của anh rung báo có tin nhắn từ zalo. Thường tôi không có thói quen xem điện thoại chồng, nhưng hôm đấy tôi sợ tiếng tin nhắn đến khiến con giật mình, với tay định tắt thì lại không thấy tin nhắn gì hết.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn thầm ghen tỵ khi các cô bạn thi nhau đăng hình ảnh lãng mạn tình cảm của vợ chồng lên facebook. Có khi là một bó hoa bất ngờ, món quà tặng của chồng trong những ngày lễ hay những khoảnh khắc tình tứ, có lúc là những lời nói yêu thương.

Còn chồng tôi thuộc kiểu người khô khan, cộc lốc. Nhiều lúc, tôi cũng muốn hâm nóng tình cảm nhưng không nhận được sự hưởng ứng của chồng. Muốn gửi con cho bà để vợ chồng đi uống cà phê, anh bảo bày vẽ. Muốn chồng tặng hoa vào dịp lễ, anh bảo mua cái gì ăn thực tế hơn, hoa với hòe rồi cũng vứt.

Buổi tối, đẩy con vào phía bên trong để nằm cạnh chồng, vừa vòng tay ôm, anh đã khó chịu hất tay, kêu ca nóng nảy không ngủ được. Nhiều lần hụt hẫng như thế tôi cũng quen dần.

Biết tính chồng là vậy nên tôi không còn mơ những điều lãng mạn. Nghĩ rằng anh có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con vậy là được rồi. 

Thế mà, hơn một năm trước chồng tôi bỗng thay đổi hẳn. Anh chủ động mua hoa tặng vợ, đưa cả nhà đi biển vào dịp lễ. Trước khi đi làm và khi trở về nhà đều hôn phớt nhẹ lên má vợ một cái tình cảm. Ngày cuối tuần, anh còn siêng năng chở hai mẹ con đi dạo, đi mua sắm mà không hề phàn nàn. Ngay cả chuyện chăn gối, chồng cũng chủ động chiều chuộng tôi hơn.

Khi tôi hạnh phúc ngạc nhiên trước sự thay đổi, anh giải thích: “Anh muốn bù đắp cho em. Con cũng được 4 tháng rồi, thời gian nữa em đi làm trở lại nên ra ngoài nhiều để đầu óc thoải mái chứ”.

Phải nói rằng lời giải thích ngọt lịm tim của anh khiến tôi lơ lửng mấy ngày, tôi ngỡ đâu, con nhỏ chính là liều thuốc khiến anh hạnh phúc, vui vẻ như vậy.

Chồng lãng mạn bất ngờ, đang chìm đắm trong hạnh phúc thì vợ phát hiện ra 'bí mật tệ hại' qua chiếc điện thoại sáng đèn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sự đời không lường trước chữ ngờ. Một hôm đã khuya, đang ngủ cùng con thì điện thoại của anh rung báo có tin nhắn từ zalo. Thường tôi không có thói quen xem điện thoại chồng, nhưng hôm đấy tôi sợ tiếng tin nhắn đến khiến con giật mình, với tay định tắt thì lại không thấy tin nhắn gì hết. Bỗng một luồng suy nghĩ hoang mang chạy qua đầu, tôi nhớ lại đã từng đọc một chia sẻ nào đó trên facebook về chức năng ẩn cuộc trò chuyện và những câu chuyện ngoại tình từ zalo.

Tôi bắt đầu lấy máy chồng dò danh bạ zalo từ chữ A đến Z, từ đó mới hiện ra một cái tên mà tin nhắn được cài mật khẩu. Tôi gọi chồng dậy, tra hỏi, lúc đầu anh chống chế nhưng sau đó thừa nhận đó là số điện thoại của một đồng nghiệp nữ.

Vì bị bất ngờ, anh không kịp xóa tin nhắn mà phải đọc mật khẩu cho tôi xem. Trái tim tôi đã vỡ vụn khi đọc những dòng tin nhắn tán tỉnh yêu đương giữa hai người. Thì ra những buổi tối nằm bên cạnh vợ anh vẫn nhắn tin tình cảm với cô kia.

Có dịp lễ, sau khi hẹn hò tặng hoa cho cô kia, anh mới về chở mẹ con tôi đi biển. Trong những dòng tin nhắn đó, họ còn hứa hẹn rất nhiều.

Chồng tôi cũng nhận là mình và cô kia có tình cảm nhưng chưa làm gì có giới hạn, chỉ mới nói chuyện và uống cà phê vài lần. Anh nói, từ ngày hẹn hò cùng đồng nghiệp, thấy có lỗi với tôi nên mới tỏ ra lãng mạn tâm lý bất ngờ như vậy. Anh hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ mà anh gọi là “say nắng” kia.

Tôi lúc đó cố bấu víu vào lời giải thích của chồng, cố gắng tin vì tôi cũng nghĩ đến con còn nhỏ, tôi không muốn làm to chuyện. Dù anh đưa hết mật khẩu zalo, facebook nhưng lạ là sau đó tôi đã không còn quan tâm. Sự đau đớn hụt hẫng, sự tin tưởng đã vơi đi nhiều hơn tôi tưởng.

Một năm đã trôi qua nhưng tôi không còn tự nhiên với chồng, tôi thấy lòng mình nguội lạnh đến khinh ghét anh nên tôi hầu như không muốn gần gũi hay đón nhận những săn đón từ anh nữa. Anh thể hiện sự cố gắng hàn gắn, gần như van xin tôi hãy vì anh một lần, nhưng mỗi khi anh làm một hành động ngọt ngào khác thường lòng tôi lại đau nhói nghĩ đến những tin nhắn nọ. Tôi như khúc gỗ mỗi khi chồng gần gũi để mặc anh muốn làm gì thì làm. 

Tôi không muốn gia đình tan vỡ, con mất cha nhưng tôi hoàn toàn mất tình cảm và niềm tin với chồng, tôi phải làm sao?

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