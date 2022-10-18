Dạo này, mình stress quá, nguyên nhân hình như là tại ông chồng. Mà cũng không rõ nữa!

Khi viết những dòng này là mình đang nằm vật ra, chả tí sức lực nào. Nhiều khi nằm xuống, duỗi thẳng hai tay ra và muốn cứ thế thả trôi.

Chúng mình đã từng cùng nhau đi khắp Hà Nội trên con xe wave tàu, hẹn hò chỉ là uống cốc trà chanh, cắn đĩa hướng dương. Hai đứa tỉnh lẻ, cùng đồng cam cộng khổ giữa thủ đô hoa lệ.

Mình và chồng cùng tuổi, cũng có 4 năm yêu nhau lãng mạn như mọi đôi lứa khác rồi mới cưới. Yêu nhau từ năm cuối đại học, cùng nhau đi qua cái thời anh lương 4 triệu rưỡi, em lương 3 triệu 2.

Rồi sau này, chúng mình về quê. Cùng xuất phát điểm, con trai đầu đã 5 tuổi, giờ mình làm giáo viên, công chức nhà nước, lương 5 triệu, chồng mình lương hơn 60 triệu. Nhớ những lần thăng chức của chồng, mình vui đến không ngủ được. Với tuổi của chồng mình, lại ở quê nữa thì mức lương và chức vụ như vậy thì cũng rất đáng tự hào.

Nhưng cũng kể từ ấy, có lẽ trong mắt chồng, mình là đứa kém cỏi.

Ở trường, bài vở, sổ sách, mình cũng có chuyên môn và bằng cấp (thạc sĩ), luôn được ôn đội tuyển học sinh giỏi nên càng vất vả. Về nhà 2 thằng con trai nghịch ngợm nên lúc nào cũng quay cuồng. Thằng con bé mới 10 tháng thì quấy, lúc nào cũng lách nhách. Bạn nào qua cảnh 1 nách 2 con thì sẽ đồng cảm với mình.

Và chồng mình thì cảm giác không bao giờ hài lòng về vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Hễ mình mà mắng quát con thì chồng mình lại thở dài, mẹ mày sao ko thể nhẹ nhàng với con. Trong khi tất cả việc nhà là do mình đảm nhiệm. Chồng chỉ 7h đi làm, 9h tối thì về. Con cái 1 mình mình lo.

Rồi cứ thấy mình ăn cái gì lại: mẹ mày không để mồm ngơi nghỉ bao giờ nhỉ.

Rồi chông thì trách mình để con giờ gầy lắm, gầy nhom. Xong lại nhìn mình kiểu thở dài...Trong khi, mình vẫn cho con ti, cả ngày hàng đống việc thì ăn kiêng kiểu gì. Kiêng nữa thì lấy đâu ra sức mà sống. Mình đã bảo sau con lớn thì vợ tập tành lại, giảm cân dáng đẹp hơn. Mà cứ thỉnh thoảng lại trêu mình là lái xề, thịt mỡ.

Mình mua đôi dép ở nhà, chồng không ưng nên bảo: để xem mẹ mày đi đôi dép đấy được bao lâu.

Hay mình làm cái gì là lại: vợ phải hiểu như thế này...

Tóm lại, mình làm gì cũng không vừa ý rồi suốt ngày dạy đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thái độ khi nói những câu trên kiểu nửa đùa nửa thật, còn cười cười trêu tức. Trước thì mình còn đôi co lại, nhưng giờ lão chồng mà mở miệng ra là mình đi luôn. Chả thèm nói cùng nữa.

Cảm giác mình hy sinh cho gia đình, cho sự nghiệp của chồng, cho con mà giờ nhận được là sự coi thường từ chính người chồng các bạn ạ.

Từ trước đến nay, chồng mình chưa bao giờ mắng, chửi, nặng lời với mình, không có tính gái gú, điện thoại ở nhà vứt lăn lóc, không cờ bạc, rượu chè, nhưng cứ tiếp tục coi thường vợ như thế này khiến mình tủi thân quá.

Nguồn : Internet