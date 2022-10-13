Mượn bạn thân số tiền gần 100 triệu để trả nợ lãi nóng lúc khốn đốn, tôi choáng váng khi nhận câu trả lời cay đắng

Tâm sự 13/10/2022 09:40

Có lẽ chuyện vay tiền bạn bè là việc rất tế nhị với một số người. Tuy nhiên trong tình bạn, khi nhắc đến tiền bạc, phải rất thân họ mới có thể cho mượn số tiền lớn mà không nề hà.

Nay mình gặp khó khăn, đúng lỗi do mình, dính vào độ bóng nên mình đang nợ người ta 1 khoản tiền gần 100 triệu, chạy vạy khắp nơi mới vay mỗi người đc 1 ít, còn thiếu 80 triệu nữa.

Mình có thằng bạn làm ăn tốt, trước cũng rất thân vì 2 đứa hay gặp nhau, sau này nó đi làm buôn ba kiếm tiền nên ít gặp nhau nữa, thi thoảng có hỏi chuyện nhau, có mấy lần mình vay nó xong cũng trả, đôi khi trả chậm vì mình cũng kẹt. Nó thì làm ăn được, mình nghĩ với số tiền tầm 100 - 200 triệu với nó khoing đáng là bao nên mình lại vay nó dù trước đó mình chỉ hay vay 10-20 triệu thôi…

- Mày có 100 triệu tao vay, tao đang nợ tiền người khác mà vay khắp nơi vẫn ko đủ.

- Tao không có nhé, tiền tao đầu tư hết rồi, mày vay người khác được không?

- Mày đầy tiền, thiếu gì tiền, cho tao vay 100 triệu tao trả đúng hẹn, giờ gấp quá, lãi mẹ đẻ lãi con.

- Tao không có mà cho vay ấy, nhìn tao như vậy thôi, tao màu mè để còn kinh doanh chứ cũng không dư dả gì.

Lúc này mình cũng bấn tiền nên mới căng thẳng:

- Vậy là mày không giúp tao đúng không? Thành công rồi thì quên hết bạn mà, mày sống lỗi lắm.

Mượn bạn thân số tiền gần 100 triệu để trả nợ lãi nóng lúc khốn đốn, tôi choáng váng khi nhận câu trả lời cay đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thì nó chỉ trả lời mình đúng 1 câu là:

- Tao không cho mày vay tao không có lỗi, tao cũng không có nhiệm vụ phải cho mày vay…đúng tao với mày là bạn nhưng kể cả có tiền tao cũng không cho mày vay nữa, vì cho mày vay mày lại đem tiền ấy nướng vào cờ bạc tao không thích, huống chi giờ tao không có tiền! Đừng nói giọng khó chịu như vậy, trưởng thành lên, lớn lên đi, người ta kinh doanh, lập gia đình, ổn định sinh con đẻ cái rồi, mày vẫn ngồi đấy độ bóng, cờ bạc! Vì mày vay tiền quá nên mới mất hết bạn bè đấy, mày chỉ nghĩ đến cái lợi của bản thân mà không nghĩ đến những người khác phải vất vả đi làm kiếm tiền!

Mình chỉ bấm like rồi thôi không nói nữa, đúng mình có sai thật nhưng thật sự giờ không còn cách nào khác mới tìm đến nó. Có lẽ ngay cả nó cũng không còn tin tưởng mình nữa rồi!

Nguồn : Internet

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