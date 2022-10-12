Gặp nhân tình trẻ, chồng "quấn quýt" không lối thoát trong khách sạn và thất thần với màn tung chiêu lợi hại của người vợ khiến anh ta mất trắng tất cả trong phút chốc

Tâm sự 12/10/2022 05:45

Bỏ công việc ổn định và mức lương hấp dẫn để về chăm sóc chồng, lo cho con, ấy vậy mà tôi vẫn bị người chồng tệ bạc ngoại tình.

Tôi là cựu sinh viên khoa luật còn chồng của tôi học trường gần đấy. Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia công tác xã hội, anh hơn tôi 5 tuổi, là chàng trai nhiệt thành, ga lăng, ngoại hình khá nổi bật nên được nhiều cô gái thầm thích, tôi, một cô gái tỉnh lẻ cũng không ngoại lệ.

Một buổi chiều cuối thu anh hẹn tôi đi dạo, khẽ nắm tay tôi, từ đó chúng tôi chính thức ở bên nhau. Yêu nhau được 3 năm, tôi tốt nghiệp được 1 năm anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đồng ý. Tôi biết bố mẹ anh muốn có cháu sớm nên hơn 1 năm sau ngày cưới tôi và anh đã có với nhau cô con gái nhỏ. Từ lúc sinh con tôi không còn đi làm nữa mà ở nhà nội chợ vì kinh tế cũng gọi là khá giả. Còn anh lúc đó đang chuẩn bị lên phó giám đốc kinh doanh của một công ty có tiếng.

Gặp nhân tình trẻ, chồng 'quấn quýt' không lối thoát trong khách sạn và thất thần với màn tung chiêu lợi hại của người vợ khiến anh ta mất trắng tất cả trong phút chốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh thường xuyên về nhà muộn trong tình trạng say xỉn, thường xuyên phải đi công tác xa, thường xuyên mua giày áo mới cho tôi dù tôi chẳng dùng đến. Một ngày trong ví anh xuất hiện tờ hóa đơn nhà nghỉ, áo anh in vết son mờ không phải của tôi, tôi quyết định đi theo anh vào hôm anh báo tăng ca không về.

Tôi đi theo anh, tận mắt thấy anh cùng cô tình nhân bé nhỏ vào nhà nghỉ, tôi cứ đi, vừa đi vừa khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mất mát, ghê tởm như thế. Anh về, tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Tôi đồng ý, một phần vì con, một phần thương bố mẹ, một phần thương cho cái tình yêu tôi từng xem là vĩnh cửu.

Nhưng, ngựa quen đường cũ, mà không, phải nói là trái tim anh quá lạnh. Anh chỉ muốn giữ gìn cái ghế sắp được ngồi, chỉ cần anh lên chức sẽ lập tức cho cô ta một danh phận. Đó là nội dung tin nhắn đầy hứa hẹn của chồng tôi cùng cô trà xanh ấy. Đọc được tin nhắn chưa kịp xóa của chồng, tôi không hề rơi nước mắt. Tôi xem như không biết chuyện gì, hằng ngày mua sắm hàng hiệu, làm đẹp bằng thẻ của anh, âm thầm chuyển tài sản về tên mình, mở cho bố mẹ chồng một tài khoản ngân hàng với số dư không tệ bằng tiền của anh, đăng ký du lịch quốc tế cùng con gái nhỏ.

Gặp nhân tình trẻ, chồng 'quấn quýt' không lối thoát trong khách sạn và thất thần với màn tung chiêu lợi hại của người vợ khiến anh ta mất trắng tất cả trong phút chốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hàng ngày tôi nấu cho anh những bữa anh "đầy dinh dưỡng" làm giảm khả năng của anh. Ngày anh chuẩn bị có kết quả bổ nhiệm cũng là ngày tòa triệu tập tôi và anh, là tôi tự đệ đơn ly hôn mà không cần có sự đồng ý của anh. Tôi không cần anh ngồi tù vì ngoại tình, sau một đêm anh mất tất cả rồi. Hiện tại tôi làm tư vấn luật cho công ty nước ngoài, con gái tôi chuẩn bị đi học, cuộc sống quá bận rộn khiến tôi nguôi ngoai chuyện quá khứ. Buồn cười là cô tình nhân bé nhỏ của anh, tôi tình cờ bắt gặp đang cặp với người khác. Anh yên tâm, không có anh tôi vẫn sống tốt!

Nguồn: Internet

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