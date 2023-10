Mẹ chồng ép con dâu bán vàng trước khi cưới và chuẩn bị 800 triệu tặng em chồng kết hôn, tôi nói một câu khiến bà tái mặt, choáng váng

Thế rồi 1 ngày mẹ gọi 2 vợ chồng xuống nói chuyện. Bà nói từ giờ đến lúc H (em gái chồng) cưới (khoảng hơn 1 năm nữa) thì 2 vợ chồng phải có đủ ít nhất 800 triệu làm quà cưới cho em về nhà chồng, vì em H đi lấy chồng, nó không được ở căn nhà này nên nó thiệt hơn, 2 vợ chồng được ở nhà to thì phải cho em bằng đó (căn nhà là đứng tên bố mẹ chồng).

Quan điểm của mình từ trước khi kết hôn là tiền mình kiếm được mới là của mình, không ham bất cứ tiền của gì của nhà chồng, cũng không bao giờ mong chờ bố mẹ chồng cho đất đai gia sản. Nên mình có nói với chồng là anh bảo bố mẹ để cái nhà cho H đi, vợ chồng mình ra ngoài thuê nhà ở, kiếm tiền dần dần rồi tự mua 1 căn nhà cho riêng mình. Chứ cái nhà này đứng tên bố mẹ anh, là của bố mẹ anh, bỏ 800 triệu mồ hôi công sức ra để “mua” lại căn nhà không phải của mình rồi lại còn sống chung cùng bố mẹ anh vừa áp lực vừa mệt mỏi, em thấy không cam tâm.

Chồng mình thì dường như bị mẹ thao túng điều này từ rất lâu nên khá đồng tình với mẹ, chồng chỉ nghĩ đơn giản sau này bố mẹ mất thì cái nhà này cũng là của vợ chồng mình chứ của ai, bỏ 800 triệu mua cái nhà lớn thế này là quá hời rồi, bố mẹ hay anh đứng tên thì đâu có quan trọng. Càng nghĩ mình càng không thể chấp nhận, 800 triệu bao gồm cả vàng cưới bố mẹ cho mình, cả tiền tiết kiệm mình vất vả tích cóp, bây giờ phải đưa hết cho em gái chồng chỉ để đổi lấy những ngày tháng sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà không phải của mình hay sao?

Lý trí thôi thúc mình phải đứng lên mà bật lại nhà chồng. Mình kéo chồng vào phòng bố mẹ nói chuyện, mình nói hết quan điểm và xin phép bố mẹ ra ngoài ở riêng, cũng xin phép là vợ chồng mình không nhận nhà của bố mẹ nên sẽ không có chuyện vợ chồng con cho em H 800 triệu, mẹ để lại căn nhà cho em ấy nhé.

Và mình đã sốc khi mẹ chồng chu chéo chửi bới mình là con dâu mất dạy, lấy chồng mà không hướng về nhà chồng, sống ích kỷ, nói mình tâm cơ tính toán, muốn ở cái nhà to của bà nhưng không muốn mất tiền. Mình nói luôn là con thà để 800 triệu mua cái nhà trả góp, tuy không to như nhà của mẹ nhưng ít nhất đó là nhà của riêng con và được mua bằng mồ hôi nước mắt của mình. Bố chồng mình thì không có tiếng nói gì vì mọi chuyện trong gia đình đều do mẹ chồng mình quyết hết.

Đến nước này buộc chồng phải lựa chọn, 1 là ở lại với mẹ, 2 là theo vợ ra ngoài ở. Chồng mình vốn dĩ sống cùng mẹ từ nhỏ tới lớn, mẹ lo cho từ miếng ăn đến cái quần nhỏ và đến tận khi lấy vợ nên bị mẹ định hướng suy nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên vì yêu vợ và chính bản thân chồng cũng không mong chờ bố mẹ cho tài sản nên đã quyết định cùng mình dọn ra ngoài ở. Thấy con trai một mực chọn vợ thì mẹ chồng mình đã khá sốc, khóc lóc đòi từ mặt, đòi bỏ mạng, nhất quyết không cho con trai chuyển đi vì bà luôn nghĩ trước nay con trai luôn nghe lời mình nên không thể ngờ có ngày con trai cãi lại mình và bênh vực vợ.

Sau khoảng thời gian dài đấu tranh, bên nhà chồng dỗ ngọt có mà doạ dẫm cũng có thì cuối cùng vợ chồng mình cũng đã chuyển ra ngoài ở được 2 tuần rồi. Mình không biết mình có đang làm đúng hay không, hay mình đang bốc đồng? Nếu rơi vào trường hợp của mình thì mọi người sẽ làm như thế nào ạ?

