Tủi nghẹn khi ôm bụng bầu to tướng vẫn phải cắn răng chịu đựng cho chồng ra ngoài "thỏa mãn", chị tôi vẫn mất trắng sau ly hôn chỉ vì sự khờ dại này

Tôi đang rất tức và buồn thay cho người chị gái hồng nhan bạc phận lấy phải người chồng trăng hoa bay bướm, không những thế gia đình chồng cũng chèn ép suýt nữa biến chị tôi thành kẻ điên điên dại dại.

Chị gái tôi 32 tuổi hơn tôi 10 tuổi, chị lấy chồng năm 26 tuổi. Ngày đấy chị đẹp gái lắm, cũng giỏi giang tháo vát, tôi vẫn hay nghe mẹ nhắc ngày đấy mới 25 tuổi chị đã lên trưởng phòng một công ty tầm trung. Giỏi giang là thế nhưng tình duyên chị không được suôn sẻ. Họ hàng thì cũng nhiệt tình giới thiệu bao nhiêu đám mối hỏi mà chị không ưng. Rồi chị quen anh rể cũ của tôi, nhà ông ấy ở tận Sài Gòn, đi làm ở Nha Trang rồi gặp chị tôi, 2 người đi tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng yêu nhau.

Lúc kết hôn, nhà chồng chị cho mảnh đất để xây nhà ở Bình Dương, bố mẹ tôi cũng không muốn con mình lép vế nên cũng cho chị hơn 1 tỷ để làm nhà và mua nội thất. Lúc kết hôn, ai cũng nghĩ đến việc chúc phúc con cháu trăm năm, nào ngờ đến việc giữa đường đứt gánh và còn bonus thêm 1 nùi rắc rối bực tức và tai tiếng phía sau. Nhà chồng chị tôi cho mảnh đất trị giá 1 tỷ 5, nhà tôi cho hơn 1 tỷ để xây nhà và mua nội thất, nhưng ông bà bên chồng đòi anh chị tôi trả lại 500 triệu, vì "chỉ cho 1 tỷ thôi". Thôi thì ông bà cho gì thì nhận nấy, chị tôi cũng ráng cùng chồng gom góp chắt nhặt để sau cưới trả lại cho ông bà.

Ảnh minh họa: Internet Lấy nhau hơn 1 năm chị tôi nghỉ làm để sinh em bé. Anh rể tôi ngoại tình trong lúc chị mang bầu. Tôi còn nhớ, năm đó chị ôm bụng bầu khóc rưng rức về thăm nhà, nhưng cũng chỉ nói là vì nhớ bố mẹ nên mới khóc, chứ không kể chuyện chồng ngoại tình. Gia đình chồng thì bênh con trai họ chằm chặp, bảo tại chị tôi yếu ớt, có mang bầu cũng phải nghỉ làm, anh rể tôi sợ hại chị mới phải ra ngoài thỏa mãn ? Thì cố chấp nhận cái lí do sứt sẹo là tại chị tôi mang bầu đi, thế sau khi chị sinh con gái đầu lòng tại sao hắn vẫn tiếp tục ngoại tình, hết cô này đến cô khác ? Năm 2021, chị tôi không chịu nổi mà ly hôn, chị tay trắng, vì miếng đất vẫn đứng tên ba mẹ chồng. Năm đấy nhà tôi cho vàng, chị tôi bán cũng đưa gã chồng mua vật liệu xây dựng, thầu công cũng chẳng còn giữ chứng từ gì cả. Bố mẹ tôi cũng tặc lưỡi vì "ôm được cháu về là tốt lắm rồi". Tính ra bố mẹ tôi xây nhà cho người ta ở. Ảnh minh họa: Internet Tôi muốn nói rằng hãy thực tế lên đi các chị gái ơi, nhà gái cho thì nhà trai cũng phải nhả ra chứ ? Lỡ các chị như chị tôi, cũng đứng nhìn công sức, tiền của của cha mẹ mình bị ăn cướp vậy không xót à ? Tôi biết đã lấy chồng là lựa chọn bên nhau cả đời, nên đừng nghĩ chuyện ích kỉ, nhưng mà nên giữ lại đường lui cho mình nhé các chị gái, ai dám chắc chồng mình tốt được cả đời...? Nguồn: Internet

Tưởng vô sinh vì không có "vốn", niềm vui bỗng vỡ òa với cặp vợ chồng trẻ Ngày vu quy của Huy và An diễn ra trong không khí ngập tràn hạnh phúc cũng như những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Sau lễ cưới Huy và An đã dành trọn nửa tháng để đi du lịch châu Âu tận hưởng những tháng ngày mật ngọt đầu tiên của cuộc sống hôn nhân.

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