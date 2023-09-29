Chồng dựng vở kịch tinh vi để đẩy tôi vào tình thế bất lợi khi ly hôn, nhưng không ngờ lại bị tôi 'quật ngược' đến chao đảo

Mặt khác, tôi dùng tiền mua chuộc Minh. Quả nhiên, anh ta nhanh chóng nói hết những tính toán với chồng tôi cho tôi nghe. Vào đêm mở tiệc mừng khai trương chi nhánh mới, tôi nương theo kế hoạch của chồng mà thực hiện.

Cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu khủng hoảng và rạn nứt vào năm ngoái. Trước đó, tôi còn tự hào vì mình có một gia đình ấm áp, hạnh phúc với một người chồng hết mực thương yêu vợ. Nhưng khi vô tình đọc được tin nhắn của anh ta với cậu nhân viên cấp dưới, tôi cảm thấy ghê tởm chính người chồng tuyệt vời của mình. Đúng là càng yêu nhiều thì hận càng sâu. Cách đó 4 tháng, chồng tôi giới thiệu một người thanh niên nhỏ hơn tôi 3 tuổi vào làm trong nhà máy, tên Minh. Minh điển trai, cơ bắp, lại dẻo miệng và đặc biệt tìm mọi cách để lấy lòng tôi. Sáng sớm, cậu ta sẽ đến nhà máy trước, vào khu vực văn phòng và đem theo đồ ăn sáng cho tôi. Chiều, cậu ta sẽ đưa tôi về tận nhà. Minh còn nói cậu ta làm thế là có sự nhờ vả của chồng tôi.

Vào một đêm nọ, khi chồng đi tắm, tôi thấy điện thoại của anh rung lên liên tiếp. Cầm lên xem, tôi hoa mắt trước đoạn tin nhắn trước mặt. Minh và chồng tôi đang rắp tăm lên âm mưu gài bẫy tôi, chuốc tôi say rồi đưa tôi vào giường, tạo hiện trường tôi phản bội chồng. Sau đó, khi ly hôn, chồng tôi sẽ thuận lợi nhận nhà máy. Vốn dĩ, nhà máy mà vợ chồng tôi đang sở hữu là của bố mẹ tôi để lại, làm ăn rất tốt. Chúng tôi cũng thỏa thuận nếu ai trong chúng tôi ngoại tình thì người còn lại sẽ nhận được quyền sở hữu nhà máy khi ly hôn. Không ngờ chồng tôi lại ra tay với vợ kiểu thâm hiểm này. Ảnh minh họa: Internet Lấy lại bình tĩnh, tôi thuê thám tử theo dõi chồng. Mặt khác, tôi dùng tiền mua chuộc Minh. Quả nhiên, anh ta nhanh chóng nói hết những tính toán với chồng tôi cho tôi nghe. Vào đêm mở tiệc mừng khai trương chi nhánh mới, tôi nương theo kế hoạch của chồng mà thực hiện.

Khi chồng tôi ngà ngà say, tôi mời cô nhân tình bé nhỏ của anh bước ra rồi dõng dạc tuyên bố với mọi người: "Đây là vợ mới của chồng tôi". Cùng lúc đó, tôi cho chiếu hết những hình ảnh đáng xấu hổ của chồng trên màn hình ti vi lớn. Khỏi phải nói, mọi người xôn xao như vỡ trận. Chồng tôi tái mặt, kéo tay tôi bảo tôi tắt màn hình đi. Nhưng tôi không ngu. Ngay sau đó, chồng tôi bị bố mẹ tôi đuổi thẳng cổ. Đơn ly hôn, tôi cũng đã ký sẵn. Nhưng chồng tôi kiên quyết không ký và nói rằng nếu như tôi không cho anh ta 5 tỷ, anh ta sẽ không chấp nhận ly hôn. Anh ta còn mắng tôi là "cáo già". Tôi cười cay đắng. Tôi đã rất tin tưởng chồng, cho đến khi phát hiện ra âm mưu thâm độc của anh ta. Giờ tôi có nên giao cho anh ta 5 tỷ để nhanh chóng ly hôn không? Tôi quá ám ảnh anh ta rồi.

Vợ vừa sinh con, người chồng nghe xong một câu nói của bác sĩ mới bàng hoàng, bủn rủn tay chân, phát hiện thì ra bấy lâu nay đã bị lừa Tuy nhiên tháng trước vợ Lý nói rằng, sức khỏe của cô có vấn đề nên sẽ sinh con sớm. Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tháng nào vợ anh cũng khám thai định kỳ, lẽ nào bác sĩ không sớm phát hiện ra điều này sao?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-dung-vo-kich-tinh-vi-de-day-toi-vao-tinh-the-bat-loi-khi-ly-hon-nhung-khong-ngo-lai-bi-toi-quat-nguoc-den-chao-dao-620208.html