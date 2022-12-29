Chồng cũ nhờ chăm mẹ ốm vì công tác xa, tình cờ nghe bà nói chuyện điện thoại khiến tôi 'chết lặng', khóc nghẹn

Tâm sự 29/12/2022 05:16

Cách đây vài ngày, Đăng bất ngờ gọi điện cho tôi. Anh phải đi công tác đột xuất một tháng, mẹ đang bị ốm không ai chăm sóc, anh tạm thời chưa tìm được giúp việc nên nhờ tôi qua chăm sóc mẹ hộ anh.

Năm nay tôi đã ngoài 40 tuổi, ly hôn với Đăng được mấy năm rồi. Đứa con trai chung sống với tôi, chồng cũ hàng tháng vẫn gửi tiền cấp dưỡng vào thẻ ngân hàng. Theo thỏa thuận lúc ly hôn, mỗi tháng anh sẽ gửi 3 triệu tiền nuôi con, nhưng có khi anh lại gửi cho tôi 5-7 triệu. Nghĩ rằng Đăng cảm thấy nợ con trai nên mới gửi thêm tiền sinh hoạt để bù đắp cho con nên tôi cũng không nghĩ nhiều.

Sau thấy số tiền anh gửi càng nhiều, có khi lên tới 15 – 20 triệu mà tôi sững sờ. Gọi điện hỏi thì chồng cũ nói lương của anh hiện đã tăng, anh chưa lập gia đình nên không cần nhiều tiền, biết tôi một mình chăm con không dễ dàng gì nên mới gửi nhiều như vậy. Đúng là không dễ dàng gì thật, đặc biệt là khi con trai mới vào đại học nên anh gửi tôi đành nhận, tích cóp đó sau cho con.

Cách đây vài ngày, Đăng bất ngờ gọi điện cho tôi. Anh phải đi công tác đột xuất một tháng, mẹ đang bị ốm không ai chăm sóc, anh tạm thời chưa tìm được giúp việc nên nhờ tôi qua chăm sóc mẹ hộ anh. Do dự một lúc, tôi đồng ý. Thật ra mẹ chồng cũ đối xử rất tốt với tôi, hơn chục năm làm dâu mẹ luôn coi tôi như con gái ruột. Khi vợ chồng cãi nhau mẹ sẽ bảo vệ và đứng về phía tôi, sợ tôi bị tổn thương. Giờ bà bị ốm lòng tôi cũng khó chịu, bất an lắm. Tôi thu dọn ít quần áo rồi sang nhà chồng cũ ở, dù sao con cũng đã lớn, có thể tự lo được cho bản thân.

Mẹ Đăng rất vui khi nhìn thấy tôi, bà nói: “Con gái à, con về đây ở với mẹ phải không?”. Tôi gật đầu. Những ngày sau đó, tôi chăm sóc bà bằng cả tấm lòng. Một hôm, tôi có việc phải về nhà ngoại một chuyến. Khi trở lên tôi tình cờ nghe nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của mẹ Đăng.

- Con trai à, con định ở vậy cả đời đấy à? Con có biết Thu (tên tôi) đối xử tốt với mẹ thế nào không? Những ngày qua nó rửa mặt, chải đầu, nấu cơm, giặt giũ, đun thuốc… cho mẹ mà chẳng oán than lấy một lời. Người vợ, người con dâu tốt như vậy con đi đâu tìm được bây giờ?

Mẹ nói với con từ đầu rồi, nếu con sớm thay tính đổi nết thì đã không có ngày hôm nay rồi. Mẹ nghĩ hai đứa vẫn còn cơ hội quay lại với nhau đấy. Con tìm cách hàn gắn với vợ đi, như vậy cả gia đình ta lại đoàn tụ.

Chồng cũ nhờ chăm mẹ ốm vì công tác xa, tình cờ nghe bà nói chuyện điện thoại khiến tôi 'chết lặng', khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến đây tôi choáng váng, hóa ra mẹ chồng cũ luôn nghĩ chúng tôi có thể tái hợp. Thấy bà già đi nhiều tôi cũng xót xa lắm, nhưng nghĩ tới những chuyện ngày xưa tôi vẫn còn hơi sợ.

 

Những ngày đầu hôn nhân chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, Đăng luôn quan tâm và chiều chuộng tôi, san sẻ mọi việc trong nhà. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ bền lâu nhưng không ngờ nó lại ngắn ngủi đến vậy.

Sau biến cố công việc, Đăng dần thay tính đổi nết, chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. Mỗi lần như vậy anh rất hung dữ, ném đồ đạc khắp nơi, thậm chí mắng chửi, túm tóc đánh tôi. Sức đàn bà yếu, tôi hoàn toàn không chống cự được, may có mẹ đứng ra can ngăn, khuyên giải anh mới ngừng tay. Giờ nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu hung tợn của anh tôi vẫn còn sợ hãi.

Sau khi đánh tôi, anh lại khóc lóc xin lỗi, hứa hẹn sau này sẽ không làm ra chuyện như thế nữa. Nhưng chuyện hết lần này đến lần khác và cuối cùng không chịu đựng được nên tôi đã đệ đơn ly hôn, mặc kệ anh cầu xin vì tôi không thể tin tưởng anh thêm nữa rồi.

Những năm qua, thỉnh thoảng trò chuyện tôi thấy anh cũng nhã nhặn hơn trước rất nhiều. Giờ nghe mẹ chồng cũ nói muốn chúng tôi tái hôn, lòng tôi có đôi chút dao động. Thú thực, tôi vẫn còn chút tình nghĩa với Đăng nên suốt bao năm qua có khá nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn không mở lòng được. Giờ tôi có nên quay lại bên anh không?

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Tôi bàng hoàng cả người, lao vào hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra, sự thật là vợ tôi đang ở đâu. Nhận được lời đáp, tôi lao ngay ra đón vợ.

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