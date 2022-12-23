Chồng cũ chuyển 20 triệu chúc mừng tôi tái hôn, con trai buột miệng nói câu khiến tôi ngã quỵ, bật khóc nức nở

Tâm sự 23/12/2022 08:30

Cuộc sống vợ chồng êm đềm, chẳng cãi nhau một lời. Đôi lúc tôi không muốn nấu ăn ở nhà thì anh lại chở tôi ra nhà hàng. Nói chung tôi được sống theo ý mình nên vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi thay đổi kể từ khi mẹ chồng lâm bệnh.

Chỉ tình cờ gặp nhau trong đám cưới một người bạn, tôi và chồng đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm phát triển vượt bậc và nhanh chóng đến nỗi bạn bè ai cũng bất ngờ. Chỉ sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi đã kết hôn. Tôi luôn cảm thấy chồng chính là một nửa đích thực của đời mình.

Sau khi cưới, thời gian đầu chồng rất tốt với tôi. Ngày lễ anh không quên tặng tôi quà cáp, tuy nhỏ nhưng tôi thấy rất vui. Cuộc sống vợ chồng êm đềm, chẳng cãi nhau một lời. Đôi lúc tôi không muốn nấu ăn ở nhà thì anh lại chở tôi ra nhà hàng. Nói chung tôi được sống theo ý mình nên vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi thay đổi kể từ khi mẹ chồng lâm bệnh. Mẹ chồng bị tai biến đi lại khó khăn nên chồng đưa bà về ở cùng và yêu cầu tôi nghỉ việc để chăm sóc. Tôi tâm sự nên thuê giúp việc nhưng anh bảo họ sẽ không có trách nhiệm như người nhà. Tôi không nghe lời chồng nên kể từ đó, mọi người trong gia đình nhìn tôi với thái độ khác hẳn.

Đến khi tôi sinh con, không có ai hỗ trợ nên chỉ hết thời gian ở cữ là tôi gửi con cho bên ngoại rồi đi làm. Mỗi tháng tôi đưa cho mẹ đẻ 5 triệu phí sinh hoạt. Mẹ chồng và chồng biết được thì trách móc, cho rằng tôi đưa tiền như thế là quá nhiều. Anh còn bảo: "Thà thuê giúp việc còn hơn, vừa mất tiền lại phải mang ơn". Tôi nghe mà xót xa.

Chồng cũ chuyển 20 triệu chúc mừng tôi tái hôn, con trai buột miệng nói câu khiến tôi ngã quỵ, bật khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy chồng không quan tâm đến mẹ con tôi. Lúc này, tôi chợt nghĩ đến khoảng thời gian đầu khi ở bên anh tôi hạnh phúc biết bao, thế mà giờ đây anh thay đổi một trời một vực. Khi con trai được khoảng 1 tuổi, vợ chồng tôi ngày càng có nhiều bất đồng nên chồng lên tiếng đòi ly hôn. Trong lúc chán nản tôi đồng ý ngay. Chia tay, tôi một mình nuôi con trai, chồng cho tôi 300 triệu trước khi rời khỏi nhà. Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc rất chóng vánh.

Sau khi ly hôn, chồng cũ vẫn thường xuyên qua lại chăm con và đưa con đi chơi. Trong thâm tâm tôi nghĩ, sẽ chẳng bao giờ tái hôn với anh, bản thân tôi đủ điều kiện để nuôi con khôn lớn. Thoáng cái đã 5 năm trôi qua, khi con trai bước vào lớp 1 thì tôi tái hôn với người do bạn tôi giới thiệu. Anh đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, đang nuôi một con gái. Anh cũng rất quý con trai tôi, mỗi lần đưa bọn trẻ đi chơi với nhau, anh đối xử với hai đứa như nhau khiến tôi có cảm giác anh mới là người bố thực sự của thằng bé.

Chúng tôi tổ chức đám cưới kín đáo, trước khi kết hôn, chồng cũ đưa con trai tôi về nhà chơi một tuần. Hôm cưới, chồng cũ chuyển cho tôi 20 triệu vào tài khoản và viết: "Chúc em hạnh phúc". Tuy nhiên sau đó, lúc tôi đang tiếp khách thì con trai nói: "Mẹ ơi hình như bố không muốn chia tay mẹ, con thấy bố thường xuyên để ảnh của mẹ trong ví".

 

Nghe câu nói của con trai, tôi rơm rớm nước mắt nhưng cho dù đó là sự thật thì giờ chẳng có ích gì. Cuộc sống luôn lặng lẽ trôi đi, tình yêu của tôi với chồng cũ không bao giờ trở lại được như ngày xưa nữa. Mọi chuyện trước đây đã là quá khứ rồi. Hơn nữa, người chồng mới đối xử rất tốt với tôi. Đời người ai cũng nên tiến về phía trước, không nên chìm đắm trong quá khứ, phải không

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