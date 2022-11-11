Chồng bạn thân nhắn tin khiến tôi 'chặn số' ngay lập tức, hành động tiếp theo càng khiến trái tim tôi như vỡ vụn

Tâm sự 11/11/2022 14:55

Tôi buồn vì mình đã đánh mất tình bạn gắn bó bao nhiêu năm, buồn vì những lời lẽ của bạn làm trái tim tôi vỡ vụn tổn thương và mất mát.

Tôi và Hồng chung đại học. Vì cùng quê lại chung hoàn cảnh con nhà nghèo nên ngay ngày đầu nhập học hai đứa đã trở nên thân thiết, đồng cảm với nhau. Cuộc sống thiếu thốn nhưng rất vui và đầy mơ mộng. Có thể nói, Hồng là một phần không thể thiếu trong thanh xuân tươi đẹp của tôi. Ra trường, mỗi đứa mỗi ngành nghề, nên cả hai ít có thời gian gặp mặt nhưng tình cảm thì vẫn yêu quý, thân thiết như ngày nào. Một năm sau ra trường Hồng đã kết hôn với người sếp trực tiếp là trưởng phòng nơi cô ấy đang làm việc.

Tôi nghe Hồng kể chồng của cô ấy là dân gốc Hà Nội, gia đình rất có điều kiện. Nói chung tôi cũng không có ấn tượng gì về anh nhiều. Chính anh là người chủ động kết bạn Facebook, xin số điện thoại của tôi. Anh lưu số điện thoại của tôi là để thỉnh thoảng "mách tội" Hồng. Tôi vô tư cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. 

Mỗi lần hai vợ chồng bạn giận nhau, anh luôn là người gọi điện, nhắn tin cho tôi tâm sự. Có khi anh than phiền, bạn bận rộn công việc rất ít có thời gian dành cho gia đình, cả tuần không vào bếp nấu cơm, chăm chút nhà cửa. Hai vợ chồng cưới nhau đã lâu không có con cái, bạn cũng không sốt ruột hay có động thái đi thăm khám khiến anh rất buồn. Những điều này, anh tâm sự muốn nhờ tôi tác động, khuyên nhủ bạn.

Chồng bạn thân nhắn tin khiến tôi 'chặn số' ngay lập tức, hành động tiếp theo càng khiến trái tim tôi như vỡ vụn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây mấy hôm vợ chồng bạn lại căng thẳng. Anh gọi điện cho tôi giọng đượm buồn, nói có thể sẽ ly hôn. Sau đó, anh bất ngờ nhắn tin cho tôi với nội dung: "Hình như anh đã thích em rồi thì phải". Tôi thật sự sốc, chết lặng. Bản thân tôi hoàn toàn không có tình cảm gì với anh cả. Anh gọi điện liên tục nhưng tôi không dám bắt máy, trả lời. Cảm giác lúc đó là hoang mang, sợ hãi. Tôi chặn số anh ngay lập tức.

Ngay sau khi công tác về, tôi tìm gặp cô bạn thân, kể hết sự tình và cho bạn xem dòng tin nhắn nhạy cảm kia. Bạn khóc, ôm tôi nói cảm ơn và hứa sẽ giải quyết triệt để việc này.

Chồng bạn thân nhắn tin khiến tôi 'chặn số' ngay lập tức, hành động tiếp theo càng khiến trái tim tôi như vỡ vụn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng chỉ ngay hôm sau, bạn thân tôi nhắn tin một tràng dài "tố" tôi "muốn phá hạnh phúc gia đình", quy chụp tôi là "thủ đoạn", "quyến rũ chồng bạn không được quay ra đạp đổ". Bạn còn nói không muốn gặp lại tôi. Tôi thật sự bất ngờ, cố gắng nhắn tin, gọi điện mà không được.

Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì sai? Tôi hoàn toàn vô tư trong mối quan hệ với chồng bạn. Chưa bao giờ tôi là người chủ động nhắn tin, gọi điện trước chứ chưa nói đến là có những lời lẽ tán tỉnh, dụ dỗ chồng bạn như quy kết. Tôi kể cho bạn nghe mọi chuyện vì muốn bạn có quyết định đúng đắn trong cuộc hôn nhân của mình. Hơn hết, tôi không hề muốn giấu hay làm điều gì có lỗi sau lưng bạn. Đáng tiếc lòng tốt của tôi lại bị bạn hiểu lầm.

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