Hơn 10 năm tin tưởng lẫn nhau, tôi 'rụng rời tay chân' khi thấy tin nhắn 'ghê người' giữa chồng và ả nhân tình

Tâm sự 11/11/2022 11:55

Tôi sốc vì từng rất tin tưởng vào chồng bởi vì mối quan hệ của chúng tôi đều ổn. Thậm chí, việc quan hệ vợ chồng của chúng tôi cũng không có vấn đề. Cảm giác bị phản bội và nhìn chồng thấy ghê sợ đến rợn người.

Tôi và chồng cưới nhau được hơn 10 năm, cả hai đều có công việc ổn định, có hai con đều đang trong độ tuổi đi học. Chồng tôi là người vui vẻ, hòa đồng nên ra ngoài được nhiều người yêu quý. Công việc của anh thường xuyên phải gặp gỡ đối tác, đôi khi còn đi công tác đôi ba ngày.

Từng chứng kiến nhiều bạn bè xung quanh bị chồng lừa dối, hôn nhân rạn nứt, tôi thấy mình may mắn và thật nhẹ nhõm vì chồng tôi không phải là người như vậy. Nếu chuyện ngoài vợ ngoài chồng mà xảy ra với tôi, chắc chắn tôi chỉ còn nước ly hôn vì không thể nào chịu đựng được. Ấy vậy mà, khi nó thực sự xảy ra với tôi, tôi cảm thấy vô cùng bất lực.

Vào cái đêm mà tôi không bao giờ quên được, chồng tôi đã về nhà rất muộn. Anh ấy say. Có vẻ như sau khi uống đến không còn biết trời đất gì nữa, anh ấy vẫn vô thức về được đến nhà, vào được bên trong rồi ngã vật ra sofa, ngủ say như chết. Tôi mang điện thoại của chồng đi sạc hộ, bất ngờ máy anh ấy sáng lên vì có tin nhắn đến. Tôi nhìn vào màn hình theo phản xạ, nhưng rồi cảm thấy rất buồn nôn. Những dòng chữ nhảy nhót trong đầu tôi và không chịu biến mất sau khi tôi đã trót đọc chúng: "Em nhớ anh", "Yêu anh rất nhiều", "Hôm nay anh thỏa mãn chứ?", "Ngày mai nếu anh rảnh thì chúng ta gặp nhau nhé!".

Hơn 10 năm tin tưởng lẫn nhau, tôi 'rụng rời tay chân' khi thấy tin nhắn 'ghê người' giữa chồng và ả nhân tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi choáng váng cả người. Tôi ném điện thoại vào chồng, anh ta giật mình tỉnh giấc. Đầu tiên chồng tôi chối quanh, sau rồi phải thừa nhận. Chồng tôi nói anh ấy quen người phụ nữ đó qua Zalo, họ bắt đầu có quan hệ sau khi gặp gỡ. Tôi cảm nhận một cơn đau chưa từng thấy trong đời. Đầu tiên là tôi không thể tưởng tượng được chồng mình có quan hệ thể xác với người khác sau lưng tôi, sau đó tôi tức giận vì anh ta xem nhẹ chuyện quan hệ bừa bãi với người ngoài, và cuối cùng, tôi rất thất vọng về người mà tôi luôn yêu thương tin tưởng, đến mức tuyệt vọng.

Những ngày sau đó, tôi khóc lóc, tự ngược đãi bản thân, vì tôi không ăn, không ngủ được. Ấy vậy mà rồi tôi lại chọn cách tha thứ vì nghĩ đến việc con tôi cần có đủ bố mẹ. Chồng tôi hứa sẽ không bao giờ qua lại với người phụ nữ đó nữa, nhưng sau sự việc, tôi đã mất hoàn toàn niềm tin với chồng. Tuy nhiên, tôi vẫn đau thắt lòng mỗi khi nghĩ về chuyện cũ, mỗi khi xem một cảnh phim có chuyện ngoại tình tôi lại ứa nước mắt, lại muốn cào cấu chồng tôi.

Hơn 10 năm tin tưởng lẫn nhau, tôi 'rụng rời tay chân' khi thấy tin nhắn 'ghê người' giữa chồng và ả nhân tình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Có phải tôi đã tha thứ vội vàng quá không? Ép mình theo lý trí khi con tim tôi còn tổn thương đầy vết máu. Tôi nên làm gì để vượt qua tình trạng này? Với tôi bây giờ, ly hôn có lẽ là một sự giải thoát nhưng nghĩ đến đó tôi lại thấy đứt từng khúc ruột vì thương con.

Chồng nói 'anh yêu em' mỗi ngày, tôi bỗng sụp đổ khi anh thừa nhận một 'bí mật tày đình' đã giấu nhiều tháng nay

Chồng nói 'anh yêu em' mỗi ngày, tôi bỗng sụp đổ khi anh thừa nhận một 'bí mật tày đình' đã giấu nhiều tháng nay

Đúng lúc tình cảm đang tốt đẹp nhất, tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh và một người khác. Khoảnh khắc đó tôi gần như sụp đổ và không thể tin được vào mắt mình.

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