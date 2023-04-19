Chơi chiêu thử lòng vợ và bồ, chồng 'cay mắt' nằm co quắp trên giường bệnh, hành động của vợ sau đó khiến anh ngỡ ngàng

Tâm sự 19/04/2023 04:45

Tôi lừa dối vợ cách đây 4 tháng. Người tình của tôi trẻ đẹp, lại có học thức và ăn nói duyên dáng vô cùng. Chỉ nói chuyện vài lần, tôi đã có thiện cảm đặc biệt với cô ta. Cuối cùng, tôi bỏ qua mọi rào cản để tỏ tình.

Có lẽ tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Thứ nhất, vì tôi đã ngoại tình mà chưa bị phát hiện. Thứ hai, tôi đã thoát khỏi mối quan hệ ấy mà không hề ân hận chút nào. Thực ra là đàn ông, tôi biết những gì mình sẽ phải đánh đổi khi có một người phụ nữ khác ngoài vợ. Nhưng dưới những cám dỗ của cuộc sống, đôi lúc, tôi đã sa ngã và đánh mất lý trí.

Tôi lừa dối vợ cách đây 4 tháng. Người tình của tôi trẻ đẹp, lại có học thức và ăn nói duyên dáng vô cùng. Chỉ nói chuyện vài lần, tôi đã có thiện cảm đặc biệt với cô ta. Cuối cùng, tôi bỏ qua mọi rào cản để tỏ tình.

Tôi kiếm ra tiền nên việc có thêm người mới cũng chẳng phải gánh nặng kinh tế. Thời gian quen nhau, tôi sẵn sàng mua điện thoại đời mới, chu cấp cho cô ta những thứ đắt đỏ. Đổi lại, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn và chiều chuộng tôi.

Chơi chiêu thử lòng vợ và bồ, chồng 'cay mắt' nằm co quắp trên giường bệnh, hành động của vợ sau đó khiến anh ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 tuần trước, tôi có nghe một tin sốc, cậu bạn đại học của tôi mắc bệnh ung thư, thời gian chẳng còn được bao nhiêu nữa. Nghe tin bạn bị ốm, chúng tôi họp mặt rồi đến thăm. Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cậu ấy nằm đó mà chỉ có mẹ già chăm sóc, vợ con đều đã bỏ về nhà ngoại.

Khi trở về, mấy cậu bạn tôi mới nói, thì ra trước đây, cậu ấy có tiền nên sinh tật ngoại tình. Bây giờ bệnh tật như vậy, vợ con cũng bỏ mà đi. Nghe xong, tôi bỗng cảm thấy chột dạ. Thế rồi chiều hôm ấy, tôi mới nhắn tin cho người tình rằng mình đã phá sản, tôi muốn đến nhà cô ta ở nhờ 1 thời gian. Được vài phút sau, tôi nhận một cái tin vẻn vẹn 4 chữ: "Mình chia tay đi".

Về nhà, tôi giả vờ ôm bụng co quắp, nói với vợ là mình có 2 điều muốn thú nhận. Đó là tôi đã phá sản, bản thân vừa phát hiện mắc bệnh nan y. Nghe xong, vợ tôi vẫn rất bình tĩnh. Cô ấy vội gọi ngay cho một bên môi giới bất động sản và nói sẽ rao bán căn nhà. Khi tôi hỏi sau này nếu tôi mất, 3 mẹ con ở đâu, cô ấy nói: "Em bán nhà lo chữa cho anh bằng mọi giá, chuyện sau này rồi sẽ tháo gỡ dần".

Lúc đó, tôi chỉ biết ôm chầm lấy vợ. Tôi thật hạnh phúc khi có một người vợ hết lòng với mình như vậy. Càng may mắn hơn là chuyện này đã khiến tôi tỉnh ngộ đúng lúc. Đôi khi chúng ta bị thu hút bởi những người phụ nữ bên ngoài, nhưng cuối cùng, gia đình mới là nơi tuyệt vời nhất mọi người ạ.

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