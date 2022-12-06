Chấp nhận cùng nhau một đêm 'ngọt ngào' trước khi chia tay nhưng tôi không ngờ người yêu đã âm thầm gài bẫy khiến tôi ôm hận suốt đời

Tâm sự 06/12/2022 08:29

Tôi đặt phòng khách sạn đi nghỉ dưỡng ở một nơi cách thành phố vài chục cây số trong 2 ngày cuối tuần. Tôi coi đó như một cách làm anh bớt hụt hẫng.

Khi đưa ra quyết định dừng lại tình yêu này, bản thân tôi cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Một cuộc tình hơn 5 năm, với bao ước mơ, hoài bão, cả những gì trong trắng và đáng quý nhất của đời con gái tôi cũng trao cho anh, với tôi mà nói, chia tay tôi thiệt thòi hơn gấp bội. 

Chúng tôi quen nhau từ khi còn ngồi chung giảng đường đại học. Tình yêu thời sinh viên với biết bao mộng mơ. Ngày đó, anh cũng cuồng si và theo đuổi tán tỉnh tôi ghê lắm. Khoảng hơn 2 năm sau tôi mới chính thức nhận lời yêu. Hai đứa hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, về việc sau này khi ra trường sẽ tìm việc trên thành phố, kết hôn và chung sống cùng nhau.

Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, thực tế cuộc sống đã buộc chúng tôi phải đối diện với tất cả mà không thể mộng mơ mãi được. Lí do chính khiến tôi quyết định chia tay anh không phải chỉ vì hoàn cảnh gia đình anh như vậy. Vấn đề cốt lõi nhất là con người anh. Từ khi ra trường đến giờ, anh không tìm được một công việc nào ổn định, thu nhập chẳng đủ ăn. Việc gì anh cũng chê bai. Cái chỗ ngon nghẻ thì họ nhận anh vào được hơn 1 tháng là đuổi bởi lẽ anh không đáp ứng được nhu cầu công việc. Còn những chỗ vừa sức thì anh chê ỏng, chê ôi là không xứng tầm.

Chấp nhận cùng nhau một đêm 'ngọt ngào' trước khi chia tay nhưng tôi không ngờ người yêu đã âm thầm gài bẫy khiến tôi ôm hận suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết là anh yêu mình nhưng thực sự tình yêu trong tôi đã không còn. Đổi lại chỉ là sự thất vọng, chán nản, nhiều khi là coi thường. Tôi chán cảnh người đàn ông cứ làm được nửa tháng lại bị đuổi, lương chả đủ mà ăn. Chúng tôi cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, lẽ ra nếu ổn định thì có thể cưới nhau rồi.

Vậy là sau bao đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định dứt khoát với anh để tìm cơ hội mới cho mình. Anh thuyết phục hết nước hết cái, anh khóc lóc cầu xin cũng không thể khiến tôi thay đổi quyết định. Cuối cùng anh cũng đồng ý dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình có thể buông cuộc tình này và tìm cho mình một người khác phù hợp hơn. Nhưng anh đòi tôi phải dành cho anh một đêm cuối cùng ngọt ngào, trước khi hai đứa chia tay. Vì tôi biết anh còn sốc với chuyện này, tôi không muốn anh tuyệt vọng nên đồng ý.

Tôi đặt phòng khách sạn đi nghỉ dưỡng ở một nơi cách thành phố vài chục cây số trong 2 ngày cuối tuần. Tôi coi đó như một cách làm anh bớt hụt hẫng. Tất nhiên, chuyện chúng tôi đã từng có quan hệ trước đấy vẫn diễn ra thường xuyên nên giờ tôi cũng chẳng phải ngần ngại. Tôi sợ dính bầu nên đã chuẩn bị chu đáo “bao” để tránh hậu quả. Nhưng tôi đâu có ngờ…

Chấp nhận cùng nhau một đêm 'ngọt ngào' trước khi chia tay nhưng tôi không ngờ người yêu đã âm thầm gài bẫy khiến tôi ôm hận suốt đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh đã âm thầm lên kế hoạch. Những chiếc “bao” mà tôi mua anh đều làm thủng… Tôi hồn nhiên không biết gì cả… Sau 2 đêm cuối tuần đó, chúng tôi về thành phố và bắt đầu cắt liên lạc. Cho tới hơn 2 tháng sau, tôi mới tá hỏa phát hiện mình mang bầu. Lúc này, anh tìm gặp tôi và yêu cầu cưới.

Giờ thì tôi mới vỡ lẽ, thì ra anh không chấp nhận buông tha tôi nên đã chuẩn bị kế hoạch để hi vọng tôi có bầu. Anh nắm được thóp tôi không bao giờ dám bỏ con nên đã làm như vậy. Tôi khốn khổ vô cùng. Tôi vừa mới quen một người mới, mặc dù tình cảm còn chưa đâu vào đâu nhưng tôi cảm thấy rất hợp. Vậy mà giờ tôi lại có con với anh ta. Anh ta cứ nằng nặc bảo cưới nhau đi vì con, tìm cách lôi kéo tôi. Chuyện tôi có bầu anh ta loan báo với hết bạn bè, gia đình… Anh ta tìm mọi cách để tôi không thể dứt tình.

Tôi phải làm gì đây? Không lẽ cả đời tôi phải gắn bó với người đàn ông bất tài này ư?

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Khỏi phải nói, từ ngày có em tới ở cùng gia đình tôi cũng đầm ấm hơn. Thêm nữa là có người phụ giúp việc nhà, thỉnh thoảng lại trông bé nên hai vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ