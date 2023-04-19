Trong đầu tôi nghĩ anh đã dám đuổi vợ anh chân yếu tay mềm ra ngoài thì tôi phải làm cho anh sợ mất mật một lần cho chừa.

Tôi mới kết hôn được hơn 2 năm. Vì tính nết cũng trẻ con nên vợ chồng tôi cãi nhau như cơm bữa. Chồng tôi thì không sao nhưng tôi hễ giận dỗi là không kiểm soát được, hay nói lung tung rồi làm to chuyện. Có hôm anh đi ngủ mà không hôn trán tôi tôi cũng nặng nhẹ anh. Nhiều khi nó đã là bản tính, biết là không phải nhưng tôi mãi không sửa được tật này. Tuần trước thấy anh chúc sinh nhật bạn nữ hồi đại học tôi cũng ghen tuông giận hờn. Bây giờ bình thường nghĩ lại thấy mình sai chứ khi cãi nhau thì tôi nghĩ đủ điều. Nào là sinh nhật tôi anh chẳng bao giờ chúc trên facebook hay chẳng bao giờ đặt ảnh tôi làm ảnh đại diện cũng khiến tôi thấy khó chịu. Tôi luôn có tư tưởng là anh còn muốn ra ngoài quen người khác nên không muốn chia sẻ hình ảnh vợ lên mạng xã hội công khai.

Ảnh minh họa: Internet Nhiều khi nghĩ lấy chồng xa nên tôi cứ tủi thân. Lúc cãi nhau chỉ có anh bỏ đi chứ tôi chẳng dám vì lạ nước lạ cái lại mới về làm dâu, đi làm cả ngày thành ra cũng không quen biết nhiều. Đến lúc cãi nhau anh bỏ về nhà ba mẹ anh ngủ chứ tôi chẳng bao giờ dám đi đâu. Hôm vừa rồi anh có nhắn tin cho tôi là mẹ sang ăn cơm và dặn tôi đi chợ rồi về nấu ăn. Đúng hôm đó thì trường tôi báo ngày mai có đoàn thanh tra về nên giáo viên phải ở lại khá muộn để chuẩn bị. Tính tôi lại hay quên nên cũng không nhắn lại cho chồng vì cứ tưởng như mọi ngày thì anh về sớm anh nấu còn tôi về thì tôi nấu, dù sao chợ cũng cách có vài bước chân.

Khi tôi hí hửng về nhà, mở cửa ra thấy mẹ với chồng đang hằm hằm nhìn mình. Lúc này tôi mới nhớ ra vụ lúc chiều nên nói với mẹ: "Thôi chết con bận quá quên mất. Mẹ đợi lát giờ con nấu đây ạ". Mẹ chồng tôi giận ra mặt: "Thôi, mẹ ăn rồi. Nuôi con lớn nhường này sang ăn một bữa mà vợ nó cũng khó khăn". Nói xong mẹ chồng bỏ về còn chồng tôi thì tức giận quát tháo. Trong lúc giận dữ anh còn đuổi tôi đi. Lúc ấy tôi đói lắm, làm cả buổi đã có miếng cơm nào lót dạ đâu, thế nên tôi bỏ đi luôn. Tôi chỉ tính là đi ăn xong rồi về thôi. Ai dè về nhà thì anh khoá cửa trong, tôi gọi mấy cũng không ra mở cửa. Tức khí quá tôi bỏ đi luôn. Trong đầu tôi nghĩ anh đã dám đuổi vợ anh chân yếu tay mềm ra ngoài thì tôi phải làm cho anh sợ mất mật một lần cho chừa. Thế là tôi đi vào một cái nhà nghỉ để ngủ, định sáng mai dậy sớm còn về đi làm. Ảnh minh họa: Internet Sáng hôm sau, lúc tôi vừa trả phòng thì chồng tôi, mẹ chồng tôi rồi cả em chồng tôi như phục kích sẵn ngoài cửa. Mọi người giật tay tôi hỏi tôi đi với ai. Chồng tôi lúc ấy rất kinh khủng, anh kéo tay tôi rất nhanh và bắt tôi lên xe về nhà. Về nhà tôi thanh minh thế nào anh cũng không chịu nghe. Anh nói: "Cô lăng nhăng vào nhà nghỉ ngoại tình, mẹ tôi nhìn thấy gọi về. Cô cũng giỏi đấy, tách nhau ra để khỏi ai nghi ngờ chứ gì". Anh còn nói hôm nay sẽ gọi cho ba mẹ tôi dưới quê nói tôi ngoại tình. Bây giờ tình ngay lý gian. Tôi nói anh đến nhà nghỉ hỏi nhân viên ở đó thì biết, nhưng anh nghĩ tôi nhờ họ thông đồng. Tôi không biết phải làm sao, tôi có làm gì nên tội mà giờ lại phải mang tiếng xấu ngoại tình thế này?

Mới ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày đến chung vui tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng Trong lòng không hề dễ chịu chút nào, tôi gọi cho vợ cũ hỏi tại sao lấy chồng không mời tôi, dù ly hôn thì cũng có thể coi nhau là bạn cơ mà.

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