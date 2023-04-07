Mới ly hôn 3 tháng, vợ cũ đã vội vàng lên xe hoa, ngày đến chung vui tôi không ngờ lại phát hiện sự thật đau điếng

Sau ly hôn vì không có gì ràng buộc nên tôi không liên lạc với vợ cũ. Cho đến khi tôi nghe được tin cô ấy lấy chồng cũng là vào 3 tháng sau. Tôi còn tưởng bạn tôi trêu đùa, làm gì có chuyện mới bỏ chồng 3 tháng đã cưới người khác?

Tôi và vợ cũ kết hôn 4 năm vẫn không có con. Chạy chữa đủ kiểu, ngốn rất nhiều tiền nhưng đều chẳng có kết quả. Quá mệt mỏi và áp lực chuyện con cái, hơn nữa tôi lại là con trai 1 trong nhà, vì thế sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau, tôi với vợ quyết định ly hôn.

Trong lòng không hề dễ chịu chút nào, tôi gọi cho vợ cũ hỏi tại sao lấy chồng không mời tôi, dù ly hôn thì cũng có thể coi nhau là bạn cơ mà. Cô ấy lúc ấy mới nói rằng tôi có thời gian thì tới dự, rồi cho thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ.

Nhưng sự thực đúng là vậy. Chồng sắp cưới của vợ cũ vốn học cùng lớp đại học với cô ấy, cũng đã ly hôn song chưa có con. Tôi đoán trước đây họ từng có tình cảm với nhau, giờ bắt đầu nối lại, chứ khó bề yêu rồi cưới trong có 3 tháng.

Đến ngày cưới vợ cũ, tôi ăn mặc chỉnh tề đến tham gia bữa tiệc mừng, muốn xem cô ấy có thực sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới hay không? Tôi tự hỏi, chẳng rõ chồng mới của vợ cũ có biết cô ấy không thể sinh con hay không nhỉ?

Nhưng lúc cô dâu và chú rể xuất hiện, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chú rể, vì ánh mắt tôi đã bị cái bụng của cô dâu thu hút triệt để rồi!

Vợ cũ mặc váy cưới nhưng vẫn không thể che lấp được cái bụng lùm lùm, đang mang bầu cỡ phải tháng thứ 5, 6. Cô ấy tăng cân thấy rõ song nụ cười trên mặt thì vô cùng rạng rỡ, thi thoảng lại đưa tay đỡ bụng đầy cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi chết đứng nhìn vợ cũ, đồng thời có thể khẳng định đứa bé trong bụng vợ cũ chính là con tôi! Tôi và vợ thuận tình ly hôn, không có tranh chấp gì nên thủ tục giải quyết rất nhanh chóng. Từ ngày cô áy xách hành lý ra đi cũng cỡ 4 tháng chứ mấy. Tôi có thể khẳng định lúc còn ở bên nhau cô ấy không hề có người khác. Chắc chắn lúc rời khỏi nhà tôi thì cô ấy đã mang thai khoảng 2,3 tháng rồi!

Cố chờ buổi lễ kết thúc, tôi lập tức gọi cho vợ cũ muốn nói chuyện thẳng thắn. Không thể chối cãi được, cô ấy thừa nhận đứa bé là con tôi. Thật ra chính cô ấy cũng mãi mới biết, vì đã hết hi vọng mang thai nên cứ nghĩ là rối loạn nội tiết mà thôi.

"Anh tốt nhất quên đứa con này đi. Tôi với anh đã ly hôn, nó chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Chồng tôi sẽ đứng tên trong giấy khai sinh của nó", vợ cũ nói với tôi.

Tôi giận điên người, con tôi mà phải gọi người khác là bố? Tôi bảo cô ấy lấy chồng mới rồi thì đẻ đứa khác với anh ta đi, giữ khư khư con riêng làm gì? Nhưng vợ cũ nói khó khăn lắm mới mang thai, đó là ông trời hậu đãi nên cô ấy không trao con cho ai cả. Chồng cô ấy đã biết hết và chấp nhận mọi chuyện. Còn tôi, cô ấy cảm thấy sống với tôi cũng không thể hạnh phúc nên không muốn vì đứa con mà quay lại.

Tôi vừa vội vừa uất, phải làm thế nào để vợ cũ chịu giao đứa bé cho tôi đây?