Sau màn cao trào mở đầu đêm tân hôn, tôi phải lặng lẽ mở cửa cho người phụ nữ khác bước vào làm vợ anh

Tâm sự 30/03/2023 05:58

Đám cưới, anh uống rất nhiều, cảm giác không còn tỉnh táo. Tôi đỡ anh lên phòng, anh háo hức, tôi biết anh mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm, tôi quê ở Hà Giang, còn anh là người Hà Nội. Cả hai đứa đều là mối tình đầu của nhau, yêu nhau tha thiết và trong sáng.

Yêu nhau gần 2 năm tôi học xong, đi làm, chúng tôi phát sinh chuyện đó. Mọi thứ rất tự nhiên, gần gũi, hòa hợp. Hơn nữa chúng tôi còn rất hợp nhau, từ suy nghĩ, cách sống... mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.

Anh dẫn tôi về nhà ra mắt, mới đầu mẹ anh cũng có vẻ ưng tôi. Tôi con gái cả, mọi nữ công gia chánh đều làm tốt, hơn nữa cũng không phải ăn nói vụng về gì. Tuy nhiên anh là con một, nên mẹ anh cũng yêu cầu rất cao.

Sau màn cao trào mở đầu đêm tân hôn, tôi phải lặng lẽ mở cửa cho người phụ nữ khác bước vào làm vợ anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc anh đề đạt chuyện cưới xin, bà bắt tôi phải đi kiểm tra sức khỏe các thứ trước, bà nói nếu tôi có bầu trước được là cái tốt. Tôi cũng chẳng nghĩ gì, đồng ý đi khám tổng quát với bà, mọi thứ đều ổn cả, nhưng toi có vấn đề về buồng trứng, thấy bác sĩ nói có nhiều nang to, rất khó sinh con.

Từ lúc biết chuyện đó, mẹ anh ra sức phản đối. Tôi thì đau khổ, tuyêt vọng vô cùng, bao nhiêu chuyện đang yên đang lành tự dưng đổ ụp xuống đầu. Chuyện tôi có vấn đề về sinh con anh cũng biết, nhưng anh nói đâu phải đã là vô sinh hẳn, chỉ cần chạy chữa, thuốc thang đầy đủ là lại ổn ngay. Anh nói nếu mẹ không cho chúng tôi làm đám cưới, thì anh sẽ bỏ ra ngoài.

Mẹ anh tìm gặp tôi, bà nói sẽ cho chúng tôi làm đám cưới, nếu tôi chịu đáp ứng yêu cầu của bà. Tối hôm đó, tôi nghĩ mãi, khóc đến gần sáng, và rồi cuối cùng quyết định sẽ đồng ý.

Đám cưới, anh uống rất nhiều, cảm giác không còn tỉnh táo. Tôi đỡ anh lên phòng, anh háo hức, tôi biết anh mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Lúc cao trào nhất, tôi nói muốn bịt mắt anh lại tạo bất ngờ, chồng lúc đó cũng say lắm, anh đồng ý. Tôi bịt mắt anh xong, lặng lẽ đứng dậy mở cửa cho người đàn bà ấy vào. Trong lòng vụn vỡ và tan nát. Mẹ chồng đứng ngoài cửa, bà nhìn tôi không nói không rằng.

Sau màn cao trào mở đầu đêm tân hôn, tôi phải lặng lẽ mở cửa cho người phụ nữ khác bước vào làm vợ anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xong xuôi, lúc chồng đã ngủ say, tôi quay lại phòng, nằm xuống cạnh anh như chưa có gì xảy ra.

Tôi thực sự không rõ người phụ nữ mẹ chồng dẫn về là ai nữa, tôi cũng không biết sau này khi biết rõ chân tướng sự việc chồng sẽ thế nào, tôi không nghĩ nổi nữa... tôi phải làm sao bây giờ đây, mọi chuyện ngày càng tệ hại mất rồi.

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh.

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