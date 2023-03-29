Khóc ngất ngày chồng đột ngột ra đi, không ngờ ngay trong tang lễ cô bạn thân mất tích lâu năm của tôi cũng đột ngột trở về để xin chịu tang

Tâm sự 29/03/2023 18:35

Chúng tôi từng thân nhau như thể chị em, vậy mà 10 năm trước bạn thân bỏ đi xa, không liên lạc với tôi, đột nhiên hôm nay cô ấy trở lại xin tôi cho phép để tang chồng tôi.

Tôi đang phải chịu hai cú sốc rất lớn. Chồng mất, mọi chuyện đổ lên đầu. Còn một chuyện nữa là cô bạn thân ngày xưa 10 năm không gặp tự nhiên xuất hiện khiến gia đình tôi lại lai đao một lần nữa. 

Tôi lấy chồng được 15 năm rồi, 15 năm sống với nhau anh chưa một lần khiến tôi than thở vì điều gì chứ đừng nói là nghi ngờ anh ngoại tình. Bấy lâu nay chúng tôi vẫn sống hạnh phúc với nhau, con cái đều ngưỡng mộ trước bố của chúng còn tôi ra ngoài luôn tự hào vì chồng.

Chồng tôi là một kỹ sư xây dựng. Sống với nhau đã lâu nên tôi hiểu bản chất công việc của anh, đi sớm về khuya là chuyện bình thường. Cách đây 2 tuần thì anh nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm. Sau đó anh quay trở lại và nói công trình có chút trục trặc anh phải đi gấp. Cũng thắc mắc là đêm khuya rồi có việc gì thì anh bảo có cậu bạn bị tai nạn trên công trường. Anh bảo thế thì tôi biết vậy bởi vì lâu nay tôi vẫn luôn tin tưởng anh tuyệt đối.

Khóc ngất ngày chồng đột ngột ra đi, không ngờ ngay trong tang lễ cô bạn thân mất tích lâu năm của tôi cũng đột ngột trở về để xin chịu tang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh đi được một lúc, tôi còn đang trằn trọc chưa ngủ được thì máy điện thoại đổ chuông số của anh. Nhưng người gọi cho tôi lại là một người khác, họ nói chồng tôi bị tai nạn và kẻ đâm anh đã chạy rồi. Choáng váng lắm nhưng tôi vẫn cố gắng tỉnh táo để đến bệnh viện. Lúc đó tôi chẳng còn màng gì nữa chỉ không biết sao anh lại đi đường đó trong khi công trình anh làm lại ở một nơi khác.

Khi đưa anh đến bệnh viện thì bác sĩ nói anh không thể qua khỏi, quá sốc và bất ngờ nên tôi đã ngất ngay tại bệnh viện. Khi tỉnh dậy thì tôi đã nghe tiếng mẹ chồng tôi khóc.

Ngày hôm sau tôi vẫn không có sức lực để lo tang lễ cho anh. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh thi thể của anh để khóc. Người thân và bạn bè của vợ chồng tôi đến rất nhiều. Đến khi nhập quan cho anh thì bất ngờ có tiếng khóc lớn bên ngoài. Cô bạn thân mất tích 10 năm của tôi đột nhiên gào lên, chạy vào giữ chặt quan tài. Đứa bé trai 8 – 9 tuổi của cô ấy cũng khóc gọi bố.

Chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì cô ta đến nói với tôi là xin cho cô ta và con trai chịu tang chồng tôi. Người nhà tôi lúc ấy quát tháo và đuổi cô ta đi, khi tôi hiểu ra sự việc, thì cũng không còn cách nào khác đành xin cho họ ở lại. Nghĩa tử là nghĩa tận, giờ anh không còn nữa thì tính toán làm gì nữa.

Lo cho chồng xong xuôi tôi mới có thời gian nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi từng rất thân nhau, nhưng đột nhiên 10 năm trước cô ấy đột ngột cắt đứt mọi liên lạc và "mất tích". Cô ta nói khi có thai với chồng tôi, cô ta và chồng tôi đã quyết định cô ta sẽ đi đến một nơi khác sinh con, còn anh sẽ chăm lo cho cả hai gia đình. 

Khóc ngất ngày chồng đột ngột ra đi, không ngờ ngay trong tang lễ cô bạn thân mất tích lâu năm của tôi cũng đột ngột trở về để xin chịu tang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

10 năm nay anh đã lừa dối tôi mà tôi không hề hay biết, ngày anh bị tai nạn là vì con trai cô ta ốm. Vì vậy mà anh đã vội vàng đi để rồi bỏ lại tôi với con thơ kéo theo cả mẹ con người phụ nữ kia.

Thực lòng bây giờ tôi chẳng biết làm gì, cả tôi và bạn của mình đều là những người khổ vì anh. Nhưng giờ anh mất rồi tôi biết trách ai đây? 10 năm nay tôi luôn hạnh phúc vì có một người chồng như thế vậy mà tất cả là vở kịch sao? Còn cả bạn của tôi, tôi thương cô ta vì đã âm thầm sống trong bóng tối với anh nhưng chính cô ta lại gián tiếp khiến tôi mất đi chồng mình. Tôi nên làm gì đây?

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh.

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