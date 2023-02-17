Cả năm yêu chưa lần nào vợ mặc váy ngắn, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, nhìn xuống chân cô ấy khiến tôi sốc phát ngất

Tâm sự 17/02/2023 04:10

Tôi sốc đến suýt ngất khi biết vợ không như những gì mình nghĩ. Thà cô ấy kể với tôi ngay từ đầu, đằng này cưới về đêm tân hôn tôi mới phát hiện ra!

Năm ngoái ở cái tuổi 35, tôi được bạn bè giới thiệu cho làm quen với Hiền. Cô ấy mới 27, kém tôi khá nhiều tuổi, mặt mũi dễ thương, phong cách lại giản dị kín đáo, nhìn là biết một cô gái ngoan hiền. Ban đầu tôi ngại ngần vì sợ Hiền chê mình. Nhưng sau đó thấy bạn tôi bảo cô ấy ưng ý tôi lắm, tôi mở cờ trong bụng chủ động tiến tới.

Sau 2 tháng tán tỉnh, Hiền chính thức trở thành bạn gái tôi. Cô ấy hiền lành ít nói đúng như cái tên của mình vậy. Trong khoản ăn mặc Hiền có phần cổ hủ, luôn mặc đồ kín cổng cao tường, đặc biệt không bao giờ mặc váy ngắn khi đi chơi với tôi cả. Tóc Hiền cũng duỗi thẳng để màu đen chứ không nhuộm, dập uốn gì hết.

Phụ nữ ai chẳng hay làm đẹp nhưng nếu Hiền thích giản dị thì tôi cũng không chê. Mà tôi thấy phong cách này rất hợp với cô ấy, trông trong sáng hiền lành lại dễ thương. Thấy Hiền như vậy nên gần một năm yêu nhau tôi vẫn không dám "đòi hỏi". Tôi trân trọng và có ý muốn nghiêm túc tiến đến hôn nhân với Hiền.

Chuyện hôn sự của chúng tôi rất suôn sẻ, gia đình đôi bên đều ủng hộ. Bố mẹ tôi thích Hiền lắm, nhìn thấy cô ấy ngoan ngoãn giản dị như vậy, phụ huynh nào ghét cho nổi.

Cả năm yêu chưa lần nào vợ mặc váy ngắn, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, nhìn xuống chân cô ấy khiến tôi sốc phát ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp khi nhìn vợ trong chiếc váy ngủ. Ôm vợ trong lòng, tôi thấy hạnh phúc lắm. Để rồi tôi phải cứng đờ người khi cởi váy ngủ của Hiền ra để lộ đôi chân trần của cô ấy. Trên đùi trái của Hiền là một hình xăm rất lớn, choán trọn toàn bộ phần đùi. Hình xăm quá lớn nổi bần bật làm tôi chết sững không thốt ra được lời nào. Lúc ấy tôi mới hiểu sao vợ lại cố tình chọn chiếc váy ngủ dài tới tận gót chân rồi.

Nhìn thái độ của tôi, Hiền khoác váy ngủ lên rồi thành thật kể cho chồng nghe mọi chuyện. Hóa ra trước đây ở cái tuổi ngoài 20 Hiền đâu có hiền dịu giản dị như thế này, mà cô ấy rất nổi loạn và nghịch ngợm.

Hiền nhuộm đầu xanh đầu đỏ, quần áo cắt xẻ táo bạo, đồng thời cũng xăm khá nhiều hình lên cơ thể. Tất nhiên đi kèm với phong cách sống đó là những người bạn cũng tương tự như mình, Hiền toàn chơi với thành phần cũng nổi loạn như cô ấy.

Cách đây 2 năm cô ấy bỗng cảm thấy sống như vậy vô nghĩa quá, mệt mỏi chán chường nên quyết định thay đổi để trở nên tử tế ngoan ngoãn hơn. Hiền tìm công việc đàng hoàng, cũng thay đổi ngoại hình và tuyệt giao với những người bạn cũ.

 

Những hình xăm nhỏ cô ấy đã xóa hết, duy chỉ có hình xăm lớn trên đùi này là không xóa được. Hiền đành phải để lại và muốn che giấu nó thì cô ấy phải mặc quần áo dài không thể khác được. Tôi sốc đến suýt ngất khi biết vợ không như những gì mình nghĩ. Thà cô ấy kể với tôi ngay từ đầu, đằng này cưới về đêm tân hôn tôi mới phát hiện ra! Tôi cũng khá lo lắng về cuộc sống cá nhân phức tạp trước đây của vợ.

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