Ngay từ lần đầu gặp nhau tôi đã kết Ly bởi vẻ đẹp dịu dàng thùy mị. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, tuy trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm sống của cô ấy rất phong phú.

Tôi năm nay 31 tuổi, công việc tốt, đã mua được căn hộ chung cư. Vì muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên suốt thời gian dài tôi chưa để ý đến người con gái nào. Chỉ đến khi có công việc nhà cửa ổn định tôi mới dám nghĩ đến chuyện lấy vợ. Một chị đồng nghiệp giới thiệu cho tôi em gái của chị ấy tên là Ly. Ngay từ lần đầu gặp nhau tôi đã kết Ly bởi vẻ đẹp dịu dàng thùy mị. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, tuy trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm sống của cô ấy rất phong phú.

Những ngày sau tối nào tôi cũng đến nhà đón Ly đi chơi hay đi ăn. Suốt một tuần quen biết nhau tình cảm của chúng tôi ngày càng tốt hơn. Lo sợ mất bạn gái xinh đẹp nên tôi tính sẽ cưới sớm. Để chuẩn bị cầu hôn bạn gái, ngoài nhẫn đôi ra, tôi còn mua một chiếc dây chuyền để tặng cô ấy làm kỷ niệm ghi nhớ ngày trọng đại này. Tôi hẹn Ly đến công viên chơi, đang lúc bối rối ngập ngừng chưa biết nên cầu hôn kiểu gì thì cô ấy đi thẳng vào vấn đề chính. Ảnh minh họa: Internet Ly bảo là cũng có cảm tình với tôi nhưng năm nay cô ấy mới 24 tuổi, chưa muốn lấy chồng sớm để phải bó buộc chuyện con cái cơm áo gạo tiền. Cô ấy đến với tôi chỉ vì muốn được thử cảm giác lạ với người đàn ông mới. Nghe đến đây mà tôi toát mồ hôi thật sự.

Tôi hỏi cô ấy đã lên giường với mấy người đàn ông rồi? Bạn gái ngồi nhẩm tính một hồi và nói khoảng hơn 10 người. Nghe đến đây với tôi là quá đủ, tôi chán nản chẳng còn muốn tiếp chuyện nữa mà vội vàng bỏ chạy. Nhiều ngày sau tôi không dám gặp lại Ly và cô ấy cũng chẳng liên lạc gì với tôi nữa. Nhưng chị đồng nghiệp tìm gặp tôi và nói thật là Ly chỉ yêu có một người thôi, vì bị đá quá phũ phàng nên hận đàn ông nên Ly đã cố tình nói mạnh miệng để thử xem tôi có yêu cô ấy thật lòng không? Nếu tôi vượt qua được ngưỡng cửa đó thì Ly mới đồng ý tính chuyện lâu dài. Tôi không biết Ly nói thật hay chị đồng nghiệp nói thật nữa, theo mọi người bây giờ tôi nên tiếp tục hẹn hò với cô ấy không?

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