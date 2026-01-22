Bố chồng bỗng dưng mua hoa về cắm, tôi tò mò đẩy cửa vào phòng rồi 'ngã quỵ' khi thấy người đang ngồi cạnh ông

Tâm sự 22/01/2026 10:37

Đến một ngày trong tuần, tôi thấy không khỏe nên nghỉ bệnh ở nhà. Tôi bị đau bao tử từ giữa đêm, đến trưa thì thấy không ổn, quyết định sang nhà bố mẹ chồng để xin thuốc uống. Mẹ chồng tôi cũng bị đau bao tử kinh niên, chắc chắn có thuốc sẵn trong nhà.

Tôi và chồng được bố mẹ cho một mảnh đất kế bên nhà chồng. Chúng tôi dọn ra ở riêng, là hàng xóm của bố mẹ chồng.

Vì ở cạnh nhau nên tôi thường xuyên sang nhà chồng. Thời gian gần đây, tôi phát hiện nhà bố mẹ chồng có gì đó là lạ, không như trước. Đó là sự xuất hiện của một lọ hoa trong phòng khách. Vì trước đó mẹ chồng tôi không có thói quen cắm hoa, bố chồng tôi cũng không thích cây hay hoa gì. Tôi thấy lạ nên hỏi bố chồng lọ hoa từ đâu ra, ông bảo là do ông mua về rồi cắm vào bình. Tôi há hốc kinh ngạc vì bất ngờ. Nhưng sau đó tôi cũng không để ý nữa, vội quên đi chuyện kì lạ này.

 

Đến một ngày trong tuần, tôi thấy không khỏe nên nghỉ bệnh ở nhà. Tôi bị đau bao tử từ giữa đêm, đến trưa thì thấy không ổn, quyết định sang nhà bố mẹ chồng để xin thuốc uống. Mẹ chồng tôi cũng bị đau bao tử kinh niên, chắc chắn có thuốc sẵn trong nhà.

Vừa đẩy cửa lớn bước vào sân thì tôi thấy có một chiếc xe chở đầy hoa dựng trước nhà. Tôi bỗng nhớ tới lần nghe bố chồng nói mua hoa nên nghĩ đây là người bán hoa bố chồng tôi gọi vào. Không hiểu sao lúc đó linh tính thế nào mà tôi nhẹ nhàng đi vào nhà, không lên tiếng gọi bố mẹ chồng như trước.

Bố chồng bỗng dưng mua hoa về cắm, tôi tò mò đẩy cửa vào phòng rồi 'ngã quỵ' khi thấy người đang ngồi cạnh ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi âm thầm đi gần đến phòng khách thì sốc ngất với cảnh tượng trước mắt. Bố chồng của tôi và cô bán hoa đang ngồi sát vào nhau trên sô pha. Tôi thấy bố chồng đang đưa tay vén tóc của cô ấy. Ông bất giác thấy gì không đúng, quay lưng lại thì giật mình khi thấy tôi. Cả bố chồng tôi và cô bán hoa đều vội vàng tách ra, hoảng hốt như đang làm điều gì sai trái mà có người phát hiện.

Bố chồng tôi luống cuống một lúc rồi hỏi tôi sang đây làm gì? Cô bán hoa thì vội vội vàng vàng chạy ra sân dắt xe rồi nhanh chóng rời đi. Khi nghe tôi nói sang để lấy thuốc bao tử, bố chồng tôi vội đi tìm rồi giục tôi về nằm nghỉ, còn căn dặn tôi đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết.

Quả thật, bố chồng tôi và người bán hoa kia có gì đó mờ ám, biểu hiện của họ không hề bình thường. Đến khi nghe bố chồng dặn không được nói với ai thì tôi càng hoang mang. Dù lòng đầy nghi ngờ nhưng tôi không đủ bằng chứng, càng không thể nói với mẹ chồng. Tôi phải làm sao đây?

Sau 2 năm ly hôn, tôi yếu lòng ngã vào vòng tay chồng cũ, để rồi câu nói của anh sau đó càng khiến tôi chết sững

Sau 2 năm ly hôn, tôi yếu lòng ngã vào vòng tay chồng cũ, để rồi câu nói của anh sau đó càng khiến tôi chết sững

Ngày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Phát hiện chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

NÓNG: Phát hiện chân gà rút xương, gà ủ muối không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Vợ vượt cạn đau đớn suốt 24 giờ, giây phút tôi hạnh phúc bế con thì cô ấy thầm thì một câu khiến tôi chết lặng

Vợ vượt cạn đau đớn suốt 24 giờ, giây phút tôi hạnh phúc bế con thì cô ấy thầm thì một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi rụng rời khi thấy bụng cô ấy nhô cao và bí mật về cái thai khiến tôi quỵ ngã

Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi rụng rời khi thấy bụng cô ấy nhô cao và bí mật về cái thai khiến tôi quỵ ngã

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Danh tính người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện máy

Danh tính người mẹ trẻ và con nhỏ tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện máy

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Cô dâu "ngất lịm" ngay cổng nhà chồng khi thấy đứa trẻ lạ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Cô dâu "ngất lịm" ngay cổng nhà chồng khi thấy đứa trẻ lạ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nghi vợ ngoại tình vì con gái quá xinh, chồng ép đi xét nghiệm ADN 3 lần để rồi nhận về kết quả sốc

Nghi vợ ngoại tình vì con gái quá xinh, chồng ép đi xét nghiệm ADN 3 lần để rồi nhận về kết quả sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn

Khoai môn vừa ngon vừa bổ nhưng 4 đối tượng nên không nên ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt bị đuổi khỏi dự án phim mới

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt bị đuổi khỏi dự án phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (23/1-24/1/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (23/1-24/1/2026), Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Đời sống 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi rụng rời khi thấy bụng cô ấy nhô cao và bí mật về cái thai khiến tôi quỵ ngã

Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi rụng rời khi thấy bụng cô ấy nhô cao và bí mật về cái thai khiến tôi quỵ ngã

Cô dâu "ngất lịm" ngay cổng nhà chồng khi thấy đứa trẻ lạ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Cô dâu "ngất lịm" ngay cổng nhà chồng khi thấy đứa trẻ lạ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Tưởng chồng hào phóng đưa bạn về ở cùng, tôi chết đứng khi biết danh tính thật của người đàn ông quyến rũ ấy

Tưởng chồng hào phóng đưa bạn về ở cùng, tôi chết đứng khi biết danh tính thật của người đàn ông quyến rũ ấy

Vợ bỏ về ngoại, tôi say xỉn nằm cùng người lạ, đến khi người đó quay mặt lại, tôi kinh hồn bạc vía muốn quỵ ngã

Vợ bỏ về ngoại, tôi say xỉn nằm cùng người lạ, đến khi người đó quay mặt lại, tôi kinh hồn bạc vía muốn quỵ ngã

Bắt quả tang anh trai lén vào phòng giúp việc, tôi vội báo tin nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi nhận ra mình quá ngây thơ

Bắt quả tang anh trai lén vào phòng giúp việc, tôi vội báo tin nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi nhận ra mình quá ngây thơ

8 năm ly hôn không một lời hỏi thăm, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng và sự thật đằng sau gây sốc

8 năm ly hôn không một lời hỏi thăm, chồng cũ vừa mất tôi bỗng nhận đều 10 triệu/tháng và sự thật đằng sau gây sốc