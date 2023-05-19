Biết vợ ăn dầm nằm dề với người đàn ông khác chồng tuyệt nhiên không nói một câu, đêm ấy tôi quỳ xuống van xin thì nhận về câu trả lời sững sờ

Tâm sự 19/05/2023 01:17

Vì chuyện này đã xảy ra rồi nên tôi không thể giấu giếm chồng thêm nữa. Tôi quyết định thổ lộ với anh và nghĩ kết quả sẽ vô cùng đau đớn.

Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi chưa biết phải giải quyết như thế nào. Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm rồi. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có con.

Chồng tôi là huấn luyện viên thể hình. Bình thường anh rất khỏe, chẳng bao giờ có chuyện ốm vặt. Vì thế nên khi kết hôn, chúng tôi chẳng đi khám sức khỏe hay kiểm tra khả năng sinh sản của mình.

Cưới nhau được một năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Lúc đầu tôi tưởng lỗi là do mình nên đã đi khám. Khi biết mình không có vấn đề gì, tôi vẫn uống đủ mọi loại thuốc bổ. Sang đến năm thứ 2, tôi thuyết phục chồng đi khám, biết đâu nguyên nhân lại xuất phát từ anh.

Thế rồi chồng tôi đi khám thật, kết quả, anh bị vô sinh mọi người ạ. Bác sĩ nói chồng tôi không có tinh trùng, việc có con gần như là không thể. Chúng tôi đều sốc trước thông tin này. Đặc biệt là chồng tôi, kể từ khi biết mình không thể có con, anh mất ăn mất ngủ, có lúc còn nói tôi đi tìm người đàn ông khác.

Biết vợ ăn dầm nằm dề với người đàn ông khác chồng tuyệt nhiên không nói một câu, đêm ấy tôi quỳ xuống van xin thì nhận về câu trả lời sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đây tôi không hề nghĩ đến vấn đề này, nhưng rồi nhìn mọi người có con bồng bế, tôi lại thấy chạnh lòng. Ở công ty, trưởng phòng luôn quan tâm đặc biệt đến tôi. Anh thường xuyên hỏi han, quan tâm, dần dần cả hai đã nảy sinh tình cảm.

Chúng tôi quen nhau được 2 tháng rồi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện qua mắt chồng, cho tới hôm qua, khi tôi từ nhà sếp về thì thấy chồng phóng xe đi qua. Linh tính chẳng lành, tối qua ăn cơm xong, tôi chủ động nói chuyện với chồng.

Biết vợ ăn dầm nằm dề với người đàn ông khác chồng tuyệt nhiên không nói một câu, đêm ấy tôi quỳ xuống van xin thì nhận về câu trả lời sững sờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vừa quỳ xuống, chồng đã thở dài: "Em cứ tiếp tục đi". Tôi không ngờ anh lại nói vậy. Thế rồi chồng tôi bảo, anh không thể có con, vì vậy nên tôi có thể ra ngoài kiếm một đứa cho vui cửa vui nhà. Nghe chồng nói, tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi nên chấm dứt ngay chuyện này hay làm giống ý chồng, sinh một đứa con rồi làm lại từ đầu với anh.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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