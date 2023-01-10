Biết chồng có nhân tình từ hồi sắp làm đám cưới, làm nhiều chuyện kinh tởm nhưng tôi vẫn không dám bỏ vì điều này

Tâm sự 10/01/2023 09:31

Mang bầu 8 tháng nhưng chồng lại có nhân tình, tuy nhiên, việc chồng em dan díu với cô ta em biết cách đây lâu rồi, ngay từ thời gian bọn em chuẩn bị làm đám cưới.

Em năm nay 26 tuổi, đã kết hôn được gần một năm và mang bầu 8 tháng nhưng chồng lại có nhân tình. Thực ra việc chồng em dan díu với cô ta em biết cách đây lâu rồi, ngay từ thời gian bọn em chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng vì nghĩ đã yêu và qua lại nhà nhau gần 3 năm, hai bên gia đình cũng đã làm lễ dạm ngõ nên em nuốt nước mắt tha thứ cho anh ấy và sau đó đám cưới vẫn diễn ra bình thường. Trong thâm tâm em hy vọng mình hết lòng yêu chiều chồng thì có vợ rồi anh ấy sẽ quên cô kia đi, vả lại người đó thấy anh lấy vợ cũng hết hy vọng mà không theo đuổi nữa.

Kể từ ngày cưới nhau đến nay, chồng em chưa bao giờ chấm dứt mối quan hệ với nhân tình. Đã nhiều lần em khóc lóc vật vã vì ghen nhưng chồng em nói không hề yêu cô ta, những tin nhắn ấy chỉ là bông đùa trêu chọc. Đến thời điểm này, em mang bầu sắp đến ngày sinh rồi mà chồng chẳng quan tâm, chăm sóc gì, tan sở về lại tụ tập bạn bè ở quán bia. Và em biết chồng vẫn thường xuyên liên lạc với người đó. 

 

Tuy em không theo dõi bắt được tại trận nhưng em khẳng định họ vẫn qua lại với nhau thông qua những đoạn tin nhắn trao đổi mà em phát hiện được.

Em rất ức chế và hai vợ chồng đã cãi nhau nhiều lần về chuyện này. Em muốn chồng chấm dứt thì em sẽ tha thứ một lần nữa, nhưng anh ta chỉ nói một câu rằng: "Chỉ nhắn tin chơi bời vậy, chứ không có gì nghiêm trọng". 

Em rất tức giận và yêu cầu anh ấy hứa chấm dứt nhắn tin nhưng anh không hứa. Anh ta không thèm nghe em nói, coi em như không khí vậy. Kết quả của trận lời qua tiếng lại sáng nay là anh ta đuổi em ra khỏi nhà. Em tức quá không kiềm chế được nên  tát anh ta một cái và dọn hết đồ về ngoại ngay trong đêm hôm đó. Trong lòng em cũng xác định là ly hôn luôn nên mới làm vậy.

 

Biết chồng có nhân tình từ hồi sắp làm đám cưới, làm nhiều chuyện kinh tởm nhưng tôi vẫn không dám bỏ vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó bố mẹ chồng và bố mẹ em gặp nhau để nói chuyện. Bố mẹ chồng em đứng ra nhận lỗi và xin đón con dâu về và ông bà sẽ khuyên bảo con trai họ. Em vì nghĩ cho con và thấy bố mẹ chồng quá tốt nên đành lên ô tô theo ông bà về. Nhưng về đến nhà, trước mặt bố mẹ, anh ta nói không muốn làm hoà vì em đã tát anh ta chứ tuyệt nhiên không nhắc đến lý do vì sao em tát. Anh ta tuyên bố luôn trước mặt bố mẹ chồng là không cần em và kể cả đứa con.

 

Bố mẹ chồng hết lời khuyên bảo em nên nín nhịn và nghĩ đến đứa con trong bụng nhưng cũng không đưa ra giải pháp nào khả thi cho mối quan hệ của vợ chồng em. Vì không tin chồng em ngoại tình nên ông bà vẫn cho rằng con mình trong sáng, chỉ do em ghen bóng ghen gió và hỗn láo với chồng thôi.

 

Hiện tại, em đã nghỉ việc để lo bầu bí nên kinh tế đang phụ thuộc chồng và tiền bố mẹ đẻ phụ thêm hàng tháng. Em rất sợ con em sẽ khổ khi cha mẹ bỏ nhau. Em cũng biết theo quy định của pháp luật, nếu đang mang bầu hoặc con dưới 1 tuổi thì chồng không có quyền đưa đơn ra toà, việc ly hôn là do em quyết định.

Em đã một lần "cố đấm ăn xôi" khi chấp nhận làm vợ người đàn ông trăng hoa với hy vọng anh ta sẽ thay đổi, ngờ đâu ngờ đâu vẫn phải chịu cảnh này. Giờ đây em có nên cố thêm một lần với "nắm xôi hẩm" này không để cho con có bố?

Ngay đêm tân hôn, nghe trộm chồng già nói điện thoại với người lạ, tôi vỡ mộng đổi đời ngay lập tức

Ngay đêm tân hôn, nghe trộm chồng già nói điện thoại với người lạ, tôi vỡ mộng đổi đời ngay lập tức

Tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho đêm tân hôn, hi vọng lấy lòng được chồng già.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 23 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 53 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 8 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng