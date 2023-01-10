Biết chồng có nhân tình từ hồi sắp làm đám cưới, làm nhiều chuyện kinh tởm nhưng tôi vẫn không dám bỏ vì điều này

Kể từ ngày cưới nhau đến nay, chồng em chưa bao giờ chấm dứt mối quan hệ với nhân tình. Đã nhiều lần em khóc lóc vật vã vì ghen nhưng chồng em nói không hề yêu cô ta, những tin nhắn ấy chỉ là bông đùa trêu chọc. Đến thời điểm này, em mang bầu sắp đến ngày sinh rồi mà chồng chẳng quan tâm, chăm sóc gì, tan sở về lại tụ tập bạn bè ở quán bia. Và em biết chồng vẫn thường xuyên liên lạc với người đó.

Em năm nay 26 tuổi, đã kết hôn được gần một năm và mang bầu 8 tháng nhưng chồng lại có nhân tình. Thực ra việc chồng em dan díu với cô ta em biết cách đây lâu rồi, ngay từ thời gian bọn em chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng vì nghĩ đã yêu và qua lại nhà nhau gần 3 năm, hai bên gia đình cũng đã làm lễ dạm ngõ nên em nuốt nước mắt tha thứ cho anh ấy và sau đó đám cưới vẫn diễn ra bình thường. Trong thâm tâm em hy vọng mình hết lòng yêu chiều chồng thì có vợ rồi anh ấy sẽ quên cô kia đi, vả lại người đó thấy anh lấy vợ cũng hết hy vọng mà không theo đuổi nữa.

Em rất ức chế và hai vợ chồng đã cãi nhau nhiều lần về chuyện này. Em muốn chồng chấm dứt thì em sẽ tha thứ một lần nữa, nhưng anh ta chỉ nói một câu rằng: "Chỉ nhắn tin chơi bời vậy, chứ không có gì nghiêm trọng".

Tuy em không theo dõi bắt được tại trận nhưng em khẳng định họ vẫn qua lại với nhau thông qua những đoạn tin nhắn trao đổi mà em phát hiện được.

Em rất tức giận và yêu cầu anh ấy hứa chấm dứt nhắn tin nhưng anh không hứa. Anh ta không thèm nghe em nói, coi em như không khí vậy. Kết quả của trận lời qua tiếng lại sáng nay là anh ta đuổi em ra khỏi nhà. Em tức quá không kiềm chế được nên tát anh ta một cái và dọn hết đồ về ngoại ngay trong đêm hôm đó. Trong lòng em cũng xác định là ly hôn luôn nên mới làm vậy.

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Sau hôm đó bố mẹ chồng và bố mẹ em gặp nhau để nói chuyện. Bố mẹ chồng em đứng ra nhận lỗi và xin đón con dâu về và ông bà sẽ khuyên bảo con trai họ. Em vì nghĩ cho con và thấy bố mẹ chồng quá tốt nên đành lên ô tô theo ông bà về. Nhưng về đến nhà, trước mặt bố mẹ, anh ta nói không muốn làm hoà vì em đã tát anh ta chứ tuyệt nhiên không nhắc đến lý do vì sao em tát. Anh ta tuyên bố luôn trước mặt bố mẹ chồng là không cần em và kể cả đứa con.

Bố mẹ chồng hết lời khuyên bảo em nên nín nhịn và nghĩ đến đứa con trong bụng nhưng cũng không đưa ra giải pháp nào khả thi cho mối quan hệ của vợ chồng em. Vì không tin chồng em ngoại tình nên ông bà vẫn cho rằng con mình trong sáng, chỉ do em ghen bóng ghen gió và hỗn láo với chồng thôi.

Hiện tại, em đã nghỉ việc để lo bầu bí nên kinh tế đang phụ thuộc chồng và tiền bố mẹ đẻ phụ thêm hàng tháng. Em rất sợ con em sẽ khổ khi cha mẹ bỏ nhau. Em cũng biết theo quy định của pháp luật, nếu đang mang bầu hoặc con dưới 1 tuổi thì chồng không có quyền đưa đơn ra toà, việc ly hôn là do em quyết định.

Em đã một lần "cố đấm ăn xôi" khi chấp nhận làm vợ người đàn ông trăng hoa với hy vọng anh ta sẽ thay đổi, ngờ đâu ngờ đâu vẫn phải chịu cảnh này. Giờ đây em có nên cố thêm một lần với "nắm xôi hẩm" này không để cho con có bố?