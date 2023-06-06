Bị vùi dập rơi vào cám cảnh, đầy tổn thương nhưng nhất quyết không ly hôn, người vợ đau khổ mà làm điều này

Vì quá tổn thương, họ xem chồng chỉ như chiếc bóng trong ngôi nhà. Họ có thể không ly hôn nhưng chẳng còn cần chồng nữa.

Có những người phụ nữ vẫn giữ danh phận trong hôn nhân, bề ngoài vẫn là vợ là chồng nhưng kì thực cuộc hôn nhân này đã đổ vỡ từ lâu. Đâu phải chồng tệ bạc, người phụ nữ nào cũng chọn cách ra đi. Họ ở lại vì con, họ cần gia đình này vì con, còn chồng tốt xấu ra sao đã không còn quan trọng. Họ là những người vợ không còn cần chồng nữa.

Để trở nên bất cần như bây giờ, trước đó người phụ nữ đã bao lần khóc lóc, đau khổ vì những vô tâm, tệ bạc của chồng. Nhưng thời gian qua đi, khi nhận ra những giọt nước mắt rơi là vô nghĩa, mọi lời nói không khiến chồng động tâm thay đổi thì người phụ nữ sẽ trở nên im lặng. Nhiều phụ nữ chọn cách ra đi, nhiều người khác chọn cách ngoại tình để quên đi những khổ sở vì chồng. Nhưng những người đàn bà sống câm lặng trong hôn nhân, họ chọn cách sống vô tâm với chồng vì với họ, con cái mới là điều quan trọng nhất. Ảnh minh họa: Internet Đàn bà sống bất cần, tự bản thân họ có thể làm mọi thứ mà không cần bàn tay của chồng. Khi gặp trục trặc, nhiều vấn đề trong cuộc sống họ không còn muốn chia sẻ, không muốn chồng biết. Bề ngoài họ có cuộc sống bình thản nhưng lòng họ với cuộc hôn nhân đã lạnh như băng. Những bữa cơm, họ không còn trông ngóng người chồng như trước. Những đêm khuya, không còn trằn trọc, băn khoăn vì chồng chưa về.

Nhiều người chồng rất tệ bạc, nhiều khi cả tháng chẳng đưa cho vợ nổi một đồng mua sữa cho con. Người phụ nữ tự xoay sở, tự kiếm tiền nuôi con. Ái ân nguội lạnh, chẳng còn thiết tha những lần gần gũi. Thậm chí, nhiều cặp vợ chồng sống với nhau nhưng cả năm không hề ngủ chung giường. Với đàn bà, người chồng đã trở thành chiếc bóng trong chính căn nhà này. Ảnh minh họa: Internet Có lẽ nhiều người trách lối sống này của phụ nữ. Trách họ sống vô tâm, vô tình. Sống như thế thì tại sao không ly hôn cho khỏe? Vì sự bạc bẽo của đàn ông đã đẩy họ trở thành những người đàn bà lặng câm như vậy. Vì những dối lừa, những tổn thương khiến đàn bà không còn tin vào hôn nhân nữa. Vì có một người chồng cũng như không nên họ đối đãi với chồng bằng gấp 10 lần vô tâm như thế. So với những người đàn bà chọn ly hôn thì những người phụ nữ sống không cần chồng trong lòng cũng chịu những thiệt thòi và tổn thương không kém. Vì con cái, họ không đành tâm buông tay. Vì giữ mái ấm cho con, họ cứ giữ danh phận trong khi thực tế không còn cần chồng nữa. Đàn ông có nhiều dạng, nhưng đàn ông đẩy vợ phải sống vô tâm thì quả thực đáng chê trách, đáng bị khinh khi.

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