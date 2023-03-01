Bị vợ cố tình chuốc rượu để né 'động phòng', tôi cũng giả vờ say ngủ đến nửa đêm quả thật phát hiện ra bí mật động trời

Tâm sự 01/03/2023 14:57

Đúng như Hậu mong đợi, trong một buổi xem mặt, anh đã gặp được người vợ tương lai rất xinh đẹp và hiểu biết.

Hậu là một người ít nói, anh không có nhiều bạn bè, cũng chưa từng có bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào. Bố mẹ Hậu khá lo lắng về việc lập gia thất của Hậu, vậy nên anh đã nhờ các đồng nghiệp giới thiệu mình với người thích hợp. 

Đúng như Hậu mong đợi, trong một buổi xem mặt, anh đã gặp được người vợ tương lai rất xinh đẹp và hiểu biết. Họ thân nhau từ từ, Hậu chăm sóc người kia rất chu đáo, có thể thấy người kia cũng rất hạnh phúc, cô ấy rất thích cách đối xử này của anh. Hẹn hò một thời gian, hai người bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Lúc đó vợ Hậu có vẻ hơi lưỡng lự nhưng sau nhiều lần Hậu nhiệt tình năn nỉ, cô ấy cũng gật đầu đồng ý.

Bị vợ cố tình chuốc rượu để né 'động phòng', tôi cũng giả vờ say ngủ đến nửa đêm quả thật phát hiện ra bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào đêm tân hôn, vợ Hậu nói cô ấy sẽ uống rượu cùng anh để chúc mừng chuyện họ kết hôn. Tất nhiên là Hậu sẽ không từ chối, nhưng bởi vì vợ cứ tiếp tục chuốc rượu nên Hậu lại giả vờ say để ngủ. Vợ Hậu thấy anh đã ngủ, cô định đi thì bỗng điện thoại di động reo. Hậu nghe thấy người gọi đến là bạn trai cũ của vợ, dường như muốn đến tìm cô ấy.

Khi trước, người này vì tiền mà bỏ rơi vợ Hậu, cô ấy vì buồn bã chuyện này nên mới hẹn hò với anh. Bây giờ bạn trai cũ quay lại, muốn hàn gắn, vợ anh đã do dự. Vì vậy đêm tân hôn mới cố tình chuốc say Hậu để không phải “động phòng” với anh. Nghe được tất cả những điều này nhưng Hậu vẫn bình tĩnh, tiếp tục giả vờ ngủ và không nói gì.

Sáng hôm sau, Hậu thẳng thắn nói với vợ rằng anh đã biết chuyện của cô ấy với bạn trai cũ và đồng ý ly hôn với cô. Nhưng vợ lại xin lỗi anh và nói rằng cô không thể ly hôn được, cô đã hoàn toàn quên bạn trai cũ của mình. Vợ Hậu muốn sống cuộc sống hạnh phúc bên Hậu, chỉ là đêm qua cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý và cầu xin Hậu tha thứ cho mình.

Bị vợ cố tình chuốc rượu để né 'động phòng', tôi cũng giả vờ say ngủ đến nửa đêm quả thật phát hiện ra bí mật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ tốt như vậy, Hậu chắc chắn tha thứ cho cô, miễn là vợ chồng hạnh phúc, ngày nào cũng có thể là đêm tân hôn, vậy thì sao phải bận tâm về đêm hôm đó.Trong câu chuyện này, Hậu đã cư xử rất đàn ông khi không làm “căng” chuyện vợ và bạn trai cũ. Anh cũng sẵn sàng để cô đến với người cô muốn, không để việc kết hôn ràng buộc trái tim cô ấy, bởi anh biết trong chuyện tình cảm, nếu đã không yêu thì cố níu kéo cũng chẳng ích gì.

Về phía vợ Hậu, cô ấy cũng là người rất thẳng thắn, biết nhận lỗi và nói thẳng tâm tư của mình để chồng hiểu. Tóm lại, bởi cả hai người đều sống tử tế nên hẳn nhiên họ sẽ nhận được một cái kết đẹp.

Đẻ cả năm nhưng chồng chẳng ngó ngàng chuyện chăn gối, tôi nghi ngờ phá tan ngăn kéo khóa chặt của chồng thì bàng hoàng khi thấy 2 thứ bên trong

Đẻ cả năm nhưng chồng chẳng ngó ngàng chuyện chăn gối, tôi nghi ngờ phá tan ngăn kéo khóa chặt của chồng thì bàng hoàng khi thấy 2 thứ bên trong

Tôi có thân thiết với một chị đồng nghiệp làm cùng công ty anh. Tôi nhờ chị theo dõi hộ. Nhận được tin báo là chồng tôi vô cùng trong sạch, trong giờ làm không hề đi đâu, buổi trưa thì ăn cơm vợ nấu sẵn từ nhà mang theo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 23 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường