Đẻ cả năm nhưng chồng chẳng ngó ngàng chuyện chăn gối, tôi nghi ngờ phá tan ngăn kéo khóa chặt của chồng thì bàng hoàng khi thấy 2 thứ bên trong

Tâm sự 10/02/2023 10:54

Tôi có thân thiết với một chị đồng nghiệp làm cùng công ty anh. Tôi nhờ chị theo dõi hộ. Nhận được tin báo là chồng tôi vô cùng trong sạch, trong giờ làm không hề đi đâu, buổi trưa thì ăn cơm vợ nấu sẵn từ nhà mang theo.

Chồng tôi là một người có sức khỏe bình thường. Trong thời gian tôi mang bầu, thậm chí anh ấy vẫn còn đòi tôi chiều. Cứ tưởng là khi tôi hết thời gian ở cữ thì anh sẽ vội vàng sốt sắng muốn được quan hệ lại. Nhưng ai mà ngờ nổi, tôi sinh con đến nửa năm rồi chồng vẫn thờ ơ như không. 

Lúc đó phần vì mệt mỏi do chăm con nhỏ, phần vì cơ thể sau sinh không có nhiều ham muốn nên tôi lại lấy đó là mừng, cũng chẳng để bụng chuyện ấy. Nhưng qua 8 tháng, 10 tháng rồi cả một năm trời mà chồng vẫn không thèm động chạm vào vợ, lúc ấy tôi mới nhận ra có vấn đề thật rồi.

Tôi lén để ý và kiểm tra chồng thì không hề phát hiện vấn đề gì khả nghi cả. Anh đi về đúng giờ, tối về nhà vẫn phụ vợ làm việc nhà và chăm con. Điện thoại, các phần mềm chat của anh ấy đều không có bất kỳ tin nhắn mờ ám nào. Vậy chồng tôi ngoại tình bằng cách nào?

Tôi có thân thiết với một chị đồng nghiệp làm cùng công ty anh. Tôi nhờ chị theo dõi hộ. Nhận được tin báo là chồng tôi vô cùng trong sạch, trong giờ làm không hề đi đâu, buổi trưa thì ăn cơm vợ nấu sẵn từ nhà mang theo. Vậy thì chồng tôi chắc phải biết phân thân may ra mới có thể ngoại tình trong hoàn cảnh đó.

Đẻ cả năm nhưng chồng chẳng ngó ngàng chuyện chăn gối, tôi nghi ngờ phá tan ngăn kéo khóa chặt của chồng thì bàng hoàng khi thấy 2 thứ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không tìm được gì, tôi bèn hỏi thẳng chồng có phải không còn hứng thú với vợ, do tôi sinh xong xuống sắc nhiều hay không. Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về rồi bảo anh có thể hy sinh vì vợ con. Biết là tôi sinh xong có nhiều áp lực nên anh không muốn tạo thêm áp lực cho tôi nữa. Ôi trời ạ, nghe xong những lời ấy mà trái tim tôi ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cộng với việc đã điều tra tỉ mỉ kỹ lưỡng vẫn không phát hiện được gì, tôi tin tưởng lời chồng nói. 

Cho đến hôm vừa rồi, chồng tôi về nhà với vẻ mặt buồn rầu lo lắng như có điều gì khổ tâm lắm. Song tôi hỏi thì anh lại lắc đầu nguây nguẩy bảo không sao. Ăn cơm tối xong, chồng lấy xe đi sang nhà bố mẹ. Tôi vốn có nghi ngờ nên cố tình lục tìm trong phòng làm việc của anh thì phát hiện một ngăn kéo khóa chặt. Biết chắc là chồng có điều giấu mình rồi. Lúc ấy căm hận và uất ức vô cùng, đã lấy búa đập hỏng ngăn kéo để tìm cho ra bí mật anh giấu. 

Vậy nhưng khi nhìn thấy 2 thứ bên trong, tôi đờ đẫn đến chết lặng. Có hai tập giấy tờ với nội dung hoàn toàn trái ngược nhau, một thứ có thể khiến tôi vui mừng nhưng thứ còn lại khiến tôi bủn rủn bàng hoàng. Đó là giấy tờ một căn hộ chung cư chồng lén mua, thứ còn lại chính là hồ sơ bệnh án cho thấy chồng tôi đang bị suy thận giai đoạn sớm.

Đẻ cả năm nhưng chồng chẳng ngó ngàng chuyện chăn gối, tôi nghi ngờ phá tan ngăn kéo khóa chặt của chồng thì bàng hoàng khi thấy 2 thứ bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ thế ngồi nhìn bệnh án của chồng mà khóc nức nở. Một lúc lâu sau thì anh về. Hai chúng tôi ôm nhau bật khóc. Hóa ra suốt thời gian qua chồng tôi bị suy giảm sinh lý do bệnh thận, nên anh mới không có nhu cầu gần gũi vợ. Còn lý do, chắc hẳn là vì chồng tôi lao lực quá độ, cố gắng làm đêm làm ngày để kiếm tiền mua nhà cho vợ con có được cuộc sống yên ổn.

Hôm sau, tôi đưa chồng đi khám lại thật cẩn thận, cũng may bệnh của anh vẫn ở giai đoạn sớm, tiên lượng khá tốt. Mà cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ ở bên anh không bao giờ xa rời. Thậm chí tôi sẵn sàng hiến cho anh một bên thận để chúng tôi có thể bên nhau dài lâu. Với người đàn ông chân thành yêu thương vợ con như anh, tôi cũng sẽ không ngại hy sinh bản thân vì chồng!

Nhắm mắt cưới con gái hư hỏng của sếp để hưởng giàu sang, không ngờ sau đêm tân hôn tôi sốc đến ngã nhào khi nhìn cảnh tượng trên giường

Nhắm mắt cưới con gái hư hỏng của sếp để hưởng giàu sang, không ngờ sau đêm tân hôn tôi sốc đến ngã nhào khi nhìn cảnh tượng trên giường

Tôi còn lo lắng mình thể hiện không tốt, khiến em không hài lòng. Thế nhưng đêm tân hôn em lại rất ngượng ngùng, xấu hổ và lúng túng như thể em chưa gần gũi đàn ông bao giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 39 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt