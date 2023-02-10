Đẻ cả năm nhưng chồng chẳng ngó ngàng chuyện chăn gối, tôi nghi ngờ phá tan ngăn kéo khóa chặt của chồng thì bàng hoàng khi thấy 2 thứ bên trong

Lúc đó phần vì mệt mỏi do chăm con nhỏ, phần vì cơ thể sau sinh không có nhiều ham muốn nên tôi lại lấy đó là mừng, cũng chẳng để bụng chuyện ấy. Nhưng qua 8 tháng, 10 tháng rồi cả một năm trời mà chồng vẫn không thèm động chạm vào vợ, lúc ấy tôi mới nhận ra có vấn đề thật rồi.

Chồng tôi là một người có sức khỏe bình thường. Trong thời gian tôi mang bầu, thậm chí anh ấy vẫn còn đòi tôi chiều. Cứ tưởng là khi tôi hết thời gian ở cữ thì anh sẽ vội vàng sốt sắng muốn được quan hệ lại. Nhưng ai mà ngờ nổi, tôi sinh con đến nửa năm rồi chồng vẫn thờ ơ như không.

Tôi có thân thiết với một chị đồng nghiệp làm cùng công ty anh. Tôi nhờ chị theo dõi hộ. Nhận được tin báo là chồng tôi vô cùng trong sạch, trong giờ làm không hề đi đâu, buổi trưa thì ăn cơm vợ nấu sẵn từ nhà mang theo. Vậy thì chồng tôi chắc phải biết phân thân may ra mới có thể ngoại tình trong hoàn cảnh đó.

Tôi lén để ý và kiểm tra chồng thì không hề phát hiện vấn đề gì khả nghi cả. Anh đi về đúng giờ, tối về nhà vẫn phụ vợ làm việc nhà và chăm con. Điện thoại, các phần mềm chat của anh ấy đều không có bất kỳ tin nhắn mờ ám nào. Vậy chồng tôi ngoại tình bằng cách nào?

Ảnh minh họa: Internet

Không tìm được gì, tôi bèn hỏi thẳng chồng có phải không còn hứng thú với vợ, do tôi sinh xong xuống sắc nhiều hay không. Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về rồi bảo anh có thể hy sinh vì vợ con. Biết là tôi sinh xong có nhiều áp lực nên anh không muốn tạo thêm áp lực cho tôi nữa. Ôi trời ạ, nghe xong những lời ấy mà trái tim tôi ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cộng với việc đã điều tra tỉ mỉ kỹ lưỡng vẫn không phát hiện được gì, tôi tin tưởng lời chồng nói.

Cho đến hôm vừa rồi, chồng tôi về nhà với vẻ mặt buồn rầu lo lắng như có điều gì khổ tâm lắm. Song tôi hỏi thì anh lại lắc đầu nguây nguẩy bảo không sao. Ăn cơm tối xong, chồng lấy xe đi sang nhà bố mẹ. Tôi vốn có nghi ngờ nên cố tình lục tìm trong phòng làm việc của anh thì phát hiện một ngăn kéo khóa chặt. Biết chắc là chồng có điều giấu mình rồi. Lúc ấy căm hận và uất ức vô cùng, đã lấy búa đập hỏng ngăn kéo để tìm cho ra bí mật anh giấu.

Vậy nhưng khi nhìn thấy 2 thứ bên trong, tôi đờ đẫn đến chết lặng. Có hai tập giấy tờ với nội dung hoàn toàn trái ngược nhau, một thứ có thể khiến tôi vui mừng nhưng thứ còn lại khiến tôi bủn rủn bàng hoàng. Đó là giấy tờ một căn hộ chung cư chồng lén mua, thứ còn lại chính là hồ sơ bệnh án cho thấy chồng tôi đang bị suy thận giai đoạn sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ thế ngồi nhìn bệnh án của chồng mà khóc nức nở. Một lúc lâu sau thì anh về. Hai chúng tôi ôm nhau bật khóc. Hóa ra suốt thời gian qua chồng tôi bị suy giảm sinh lý do bệnh thận, nên anh mới không có nhu cầu gần gũi vợ. Còn lý do, chắc hẳn là vì chồng tôi lao lực quá độ, cố gắng làm đêm làm ngày để kiếm tiền mua nhà cho vợ con có được cuộc sống yên ổn.

Hôm sau, tôi đưa chồng đi khám lại thật cẩn thận, cũng may bệnh của anh vẫn ở giai đoạn sớm, tiên lượng khá tốt. Mà cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ ở bên anh không bao giờ xa rời. Thậm chí tôi sẵn sàng hiến cho anh một bên thận để chúng tôi có thể bên nhau dài lâu. Với người đàn ông chân thành yêu thương vợ con như anh, tôi cũng sẽ không ngại hy sinh bản thân vì chồng!