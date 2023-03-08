Bị vợ bỏ bê, tôi say đắm cô hàng xóm quyến rũ, lúc đang ôm ấp, chuẩn bị 'lăn giường' cùng nhau, bỗng một người đàn ông từ đâu nhảy ra từ trong góc phòng

Tâm sự 08/03/2023 10:28

Vì vợ quá tham công tiếc việc nên thành ra tôi luôn trong trạng thái thiếu thốn tình cảm. Trong lúc đang cô đơn thì cô hàng xóm xinh đẹp sát nhà tìm đến, gạ gẫm tôi bằng những lời ngon ngọt.

Tôi lấy phải một người vợ tham công tiếc việc. Cô ấy mê công việc hơn mê chồng. Lấy nhau 2 năm rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin tức con cái cũng vì lý do này. Vợ tôi muốn giành chức trưởng phòng nên thường xuyên phải đi công tác. Dù vợ vẫn cố gắng dành thời gian cho tôi nhưng việc thiếu vắng vợ nhiều đêm khiến tôi thấy cô đơn.

Kế bên nhà tôi có một cô hàng xóm xinh đẹp và trẻ trung, tên Ly. Cô ấy dọn về gần nhà tôi cũng gần một năm nay nhưng không có tiếp xúc với gia đình tôi. Tôi là đàn ông có vợ nên không thể tỏ vẻ thân thiết với người khác giới. Ly cũng không hề có biểu hiện muốn làm thân với gia đình tôi.

Bị vợ bỏ bê, tôi say đắm cô hàng xóm quyến rũ, lúc đang ôm ấp, chuẩn bị 'lăn giường' cùng nhau, bỗng một người đàn ông từ đâu nhảy ra từ trong góc phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bỗng vài hôm trước Ly tìm đến trước cửa nhà tôi. Khi ra mở cửa, tôi thấy cô ấy mặc mỗi chiếc sơ lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn. Cô ấy nói bỗng dưng điện trong nhà bị mất, cô ấy không biết làm sao vì trời cũng đã tối. Tôi thấy cũng là xóm giềng giúp đỡ nhau là chuyện thường nên đi theo Ly về nhà xem sao.

Chẳng ngờ khi vào nhà Ly thì tôi thấy đèn vẫn sáng trưng. Sau lưng tôi nghe giọng nói của Ly càng gần tôi hơn:

“Anh có thấy cô đơn không? Em nghe nói vợ anh có mấy khi ở nhà đâu. Em ở đây một mình cũng trống trải lắm. Sao mình không ở với nhau thời gian này để bớt cô đơn? Dù sao anh cũng có vợ rồi, vợ anh cũng đi chẳng biết gì”.

Thật lòng tôi cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Trong tình cảnh sống xa vợ nhiều ngày, những lời thủ thỉ dụ dỗ của Ly khiến tôi mềm lòng. Nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ đi tính lại, vì sao bỗng dưng hôm nay Ly lại chủ động với tôi? Có phải đây là màn kịch vợ tôi tạo ra để thử tôi không? Nhưng rõ ràng cách đây vài tiếng tôi còn nói chuyện với vợ, cô ấy không làm tôi nghi ngờ chút nào.

Tính toán cẩn thận rồi tôi quyết định cứ thử một lần với Ly, dù sao thì cũng chẳng ai biết. Tôi bèn giơ tay ra ôm lấy Ly. Trong đầu tôi lúc đó vẫn luôn có suy nghĩ sẽ không bao giờ ly hôn vợ, tôi chỉ muốn chơi qua đường với Ly thôi.

Nhưng chỉ còn vài bước nữa là tới chiếc giường thì tôi hoảng hồn với cảnh tượng sau đó. Một người đàn ông lao ra từ phía giường ngủ của Ly, ông tao nhảy bổ về phía tôi, chửi rửa và đánh tôi tới tấp.

Tôi không chống trả kịp nên chỉ có thể ôm đầu đón trận đòn đau đớn. Người đàn ông không chút nương tình với tôi lúc này chính là bố vợ của tôi.

Bị vợ bỏ bê, tôi say đắm cô hàng xóm quyến rũ, lúc đang ôm ấp, chuẩn bị 'lăn giường' cùng nhau, bỗng một người đàn ông từ đâu nhảy ra từ trong góc phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi đã đánh tôi mệt rồi thì ông ấy càng lớn tiếng chửi mắng tôi:

“Đàn ông thối tha, mày cưới con gái tao rồi mà còn muốn vụng trộm làm khổ nó hả? Đồ đàn ông phản bội. Làm đàn ông mà không chịu được vài ngày xa vợ, không đẩy được mấy đứa lẳng lơ bám lấy mày? Mày không xứng làm đàn ông!”.

Hóa ra bố vợ của tôi sợ con gái hay xa nhà dễ khiến chồng ngoại tình nên tìm cách thử tôi. Ông biết Ly là hàng xóm của tôi nên nhờ cô ấy giúp. Ông đưa cho Ly 4 triệu, cô ấy lại đang thiếu tiền nên nhận lời ngay. Chỉ có tôi là chẳng biết gì mà ngu dại sập bẫy của bố vợ.

Vợ tôi nghe tin thì viết đơn ly hôn chồng không đắn đo. Dù tôi có quỳ gối xin lỗi cô ấy thì cũng vô ích. Tôi thật sự rất hối hận và đau khổ.

Đêm tân hôn nằm đợi mãi trên giường cũng không thấy cô dâu mới cưới đâu, đang hừng hực trong lòng thì thấy thứ này lòi ra khỏi vali của em

Đêm tân hôn nằm đợi mãi trên giường cũng không thấy cô dâu mới cưới đâu, đang hừng hực trong lòng thì thấy thứ này lòi ra khỏi vali của em

Đám cưới này với tôi như một giấc mơ vậy, tôi không ngờ một người như cô ấy có thể gật đầu đồng ý kết hôn với tôi. Cũng vì vậy, tôi rất chờ mong vào đêm tân hôn này.

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