Đêm tân hôn nằm đợi mãi trên giường cũng không thấy cô dâu mới cưới đâu, đang hừng hực trong lòng thì thấy thứ này lòi ra khỏi vali của em

Đám cưới này với tôi như một giấc mơ vậy, tôi không ngờ một người như cô ấy có thể gật đầu đồng ý kết hôn với tôi. Cũng vì vậy, tôi rất chờ mong vào đêm tân hôn này.

Vì đã khá lớn tuổi nhưng vẫn chưa tìm được bạn gái nên gia đình và bạn bè Thanh Tùng vẫn luôn giục anh tìm đối tượng. Thanh Tùng và vợ gặp nhau trong một bữa tiệc, anh đã bị lôi cuốn bởi cô gái này và bắt đầu theo đuổi.

Vậy nhưng điều ngạc nhiên là cô gái ấy nhanh chóng đồng ý đến với Thanh Tùng, anh không ngờ rằng lần đầu theo đuổi con gái lại thành công như vậy. Sau khi chính thức hẹn hò, bạn gái đưa Thanh Tùng về nhà ra mắt bố mẹ. Bố mẹ cô gái rất hài lòng với con rể tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, Thanh Tùng và vợ nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Vào đêm tân hôn, Thanh Tùng uống khá nhiều rượu nên đã về phòng nghỉ trước. Vậy nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy vợ vào phòng, Thanh Tùng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cô dâu mới sao?

Lúc này Thanh Tùng muốn giúp vợ thu dọn đồ đạc, anh mở vali của vợ ra để treo đồ lên thì như bị sét đánh ngang tai. Trong vali của vợ có một giấy xét nghiệm, kết quả cho thấy vợ anh đang mang thai. Ngày tháng được viết trên hồ sơ cách đây không lâu.

Vừa mới cưới vợ nhưng lại phát hiện ra chuyện động trời này, nếu như trước khi kết hôn Thanh Tùng biết chuyện thì tốt biết bao nhiêu. Rõ ràng anh không phải là bố đứa bé, trước khi cưới anh và vợ chưa từng quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Thanh Tùng cảm thấy vợ cố tình lừa dối mình, vì vậy nên khi Thanh Tùng đề nghị kết hôn vợ anh liền đồng ý ngay lập tức. Có lẽ vợ anh chỉ muốn tìm bố cho đứa con trong bụng nên mới chịu kết hôn với anh. Giờ đây Thanh Tùng đang bế tắc, anh không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào.

Gần 30 tuổi được mai mối cho tấm chồng, đêm tân hôn chủ động gạ gẫm động phòng thì chồng giận dữ từ chối, đến khi nghe mẹ chồng nói câu này tôi biết bản thân đã bị lừa Sau khi nghe lời mai mối anh là một người hiền lành và tốt tính tôi mới đồng ý đám cưới dù mới chỉ gặp nhau vài lần. Điều tôi không ngờ tới là đêm tân hôn anh khiến tôi đau đớn và tủi nhục đến như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-tan-hon-nam-oi-mai-tren-giuong-cung-khong-thay-co-dau-moi-cuoi-au-ang-hung-huc-trong-long-thi-thay-thu-nay-loi-ra-khoi-vali-cua-em-562495.html