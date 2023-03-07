Gần 30 tuổi được mai mối cho tấm chồng, đêm tân hôn chủ động gạ gẫm động phòng thì chồng giận dữ từ chối, đến khi nghe mẹ chồng nói câu này tôi biết bản thân đã bị lừa

Tâm sự 07/03/2023 11:36

Sau khi nghe lời mai mối anh là một người hiền lành và tốt tính tôi mới đồng ý đám cưới dù mới chỉ gặp nhau vài lần. Điều tôi không ngờ tới là đêm tân hôn anh khiến tôi đau đớn và tủi nhục đến như vậy.

Với nhiều người, đêm tân hôn là thời khắc quan trọng nhất, hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất trong cuộc đời mỗi người. Vậy nhưng đối với Mai lại không phải như vậy.

Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, 29 tuổi rồi nhưng Mai vẫn chưa lấy chồng. Ở quê tuổi đó mà chưa chồng con thì bị gọi là quá lứa nhỡ thì. Vì người dân có quan niệm phong kiến, lạc hậu nên Mai và gia đình cô chịu rất nhiều áp lực.

Sau đó Mai và Mạnh Dũng quen biết qua giới thiệu, Mạnh Dũng nhỏ hơn Mai 3 tuổi, hai người chưa từng gặp nhau và chỉ biết nhau qua ảnh. Người giới thiệu nói rằng Mạnh Dũng tốt tính, gia đình cũng có điều kiện, vì đã lớn tuổi rồi nên Mạnh Dũng cũng muốn tìm ai đó để nhanh chóng kết hôn. Mọi điều kiện của Mạnh Dũng quá tốt vậy nên Mai và gia đình cô đã đồng ý ngay mà không tìm hiểu gì về đối phương.

Gần 30 tuổi được mai mối cho tấm chồng, đêm tân hôn chủ động gạ gẫm động phòng thì chồng giận dữ từ chối, đến khi nghe mẹ chồng nói câu này tôi biết bản thân đã bị lừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới tác động của hai bên gia đình, cặp đôi nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Vào ngày cưới, khi chú rể đến đón dâu, Mai đã cảm nhận điều gì đó kỳ lạ ở người chồng sắp cưới vậy nhưng cô không thể nói ra. Đột nhiên lúc đó tiếng pháo nổ và tiếng cười nói của mọi người làm gián đoạn suy nghĩ của Mai. Sau khi hôn lễ kết thúc, mẹ chồng tiễn những đợt khách cuối cùng thì trời cùng dần tối.

Mai đi tắm và ngồi đợi chồng ở trong phòng tân hôn, cô hồi hộp vì sau đêm nay cô sẽ thực sự trở thành phụ nữ. Vậy nhưng khi Mạnh Dũng bước vào phòng, anh ta không nói gì với người vợ mới cưới mà đi tắm luôn. Lúc này, Mai lại nhớ đến cảm giác là lạ vào buổi sáng. Khi Mạnh Dũng tắm xong, anh nằm lăn ra giường và ngủ, Mai không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mai chủ động cởi đồ cho chồng nhưng Mạnh Dũng tỏ thái độ tức giận, không muốn cãi nhau ngay trong ngày cưới, Mai đã tìm gặp mẹ chồng nhờ bà phân xử. Vậy nhưng khi mẹ chồng vừa bước vào phòng tân hôn đã mắng chửi Mai.

Gần 30 tuổi được mai mối cho tấm chồng, đêm tân hôn chủ động gạ gẫm động phòng thì chồng giận dữ từ chối, đến khi nghe mẹ chồng nói câu này tôi biết bản thân đã bị lừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bà nói rằng: “Cô không biết chồng cô thần kinh có vấn đề hay sao mà còn hành động thô lỗ như vậy khiến nó sợ hãi”. Nghe xong, Mai bàng hoàng, thì ra cô đã bị lừa, vì Mạnh Dũng có vấn đề về thần kinh nên gia đình anh ta mới tìm cô để kết hôn. Đến lúc này, Mai thật sự không biết phải làm sao với cuộc đời mình.

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