Hiếu kỳ cô giúp việc trẻ chỉ tắm vào ban đêm, một hôm ngang qua phòng tắm thấy tiếng động lạ, đạp cửa xông vào tôi chết sững thấy chồng quỳ lạy xin tha

Tâm sự 06/03/2023 17:18

Vì thói quen tắm đêm của cô giúp việc không ảnh hưởng gì đến gia đình nên tôi cũng kệ, không nhắc nữa. Tuy nhiên, sự việc đêm hôm đó đã khiến tôi vỡ lẽ, thì ra tắm đêm chỉ là một cái cớ mà thôi.

Tôi và chồng tình cờ quen biết nhau, tìm hiểu một thời gian thì đi đến hôn nhân. Ban đầu gia đình anh không thích tôi, vì tôi hơn chồng 3 tuổi. Nhưng anh kiên định muốn lấy tôi, đến cùng hai ông bà cũng đành xuôi theo.

Hai vợ chồng tôi được bố mẹ hai bên cho tiền để mua một căn chung cư. Sau đó chúng tôi hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Lúc tôi mới sinh, chồng không thể ở nhà chăm sóc giúp tôi. Tôi cũng ngại ông bà hai bên lớn tuổi sang chăm nên quyết định thuê người giúp việc. Chồng tôi đồng ý ngay, anh còn giúp tôi tìm người phù hợp. Sau một thời gian tìm kiếm, chồng tôi đưa về một cô gái trẻ trông hiền lành, thật thà.

Hiếu kỳ cô giúp việc trẻ chỉ tắm vào ban đêm, một hôm ngang qua phòng tắm thấy tiếng động lạ, đạp cửa xông vào tôi chết sững thấy chồng quỳ lạy xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái này tên Hoa, mới 21 tuổi, nhưng đã có thời gian đi giúp việc vài năm rồi. Cô ấy còn có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên tôi càng thấy yên tâm. Nửa năm theo dõi, tôi thấy Hoa rất biết thân biết phận, làm gì cũng gọn gàng chu đáo nên càng thấy mừng.

Chỉ có một việc tôi thấy lạ là Hoa rất thường xuyên tắm đêm, nhà tôi cũng chỉ có một phòng tắm. Dù tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng cô ấy chỉ ngại ngùng nói do thói quen từ khi ở quê đã vậy. Hoa thật thà kể ở quê phải đợi mọi người tắm xong rồi cô ấy mới được tắm. Dần dà, thấy chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến gia đình mình nên tôi cũng không để ý nữa.

Nào ngờ, đến gần đây, tôi bắt tại trận chồng và người giúp việc tươi trẻ đang quấn lấy nhau ngay trong nhà tắm. Hôm đó nhà tôi có tiệc ăn uống với bạn bè và họ hàng. Tôi và chồng đều uống khá nhiều, tôi ngủ đến tận nửa đêm mới tỉnh dậy. Tôi muốn đi vệ sinh nhưng lại thấy phòng tắm đóng cửa sáng đèn, tôi cứ nghĩ chồng đang dùng nên đợi.

Hiếu kỳ cô giúp việc trẻ chỉ tắm vào ban đêm, một hôm ngang qua phòng tắm thấy tiếng động lạ, đạp cửa xông vào tôi chết sững thấy chồng quỳ lạy xin tha - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đợi một hồi lâu, tôi thấy kì lạ nên gõ cửa phòng. Bên trong có tiếng của chồng tôi nhưng anh không chịu mở cửa. Tôi thấy nghi ngờ, lấy chìa khóa dự phòng mở ra. Tôi chết sững khi thấy bên trong chồng và người giúp việc đang quần áo xộc xệch như vừa mới mặc vào.

Chồng tôi sau đó quỳ gối van xin tôi tha lỗi, anh nói đây là lần đầu tiên. Anh còn nói vì Hoa thường xuyên tắm khuya, nhiều lần anh đụng mặt nên kiềm lòng không nổi.

Tôi đau lòng quá, giờ tôi phải làm sao đây?

Đi làm xa về thấy vợ vô tâm hẳn, một hôm nhìn lén khi em đang tắm để xem có gì bất thường, tôi suýt ngất khi phát hiện thứ thiếu mất trên cơ thể cô ấy

Đi làm xa về thấy vợ vô tâm hẳn, một hôm nhìn lén khi em đang tắm để xem có gì bất thường, tôi suýt ngất khi phát hiện thứ thiếu mất trên cơ thể cô ấy

Vì tính chất công việc, tôi thường phải đi làm xa và để vợ ở nhà một mình. Trong lần trở về này, tôi phát hiện em có nhiều điều bất thường, không còn nồng nhiệt như trước nữa.

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