Bị chì chiết khi làm dâu nhà hào môn, tức nước vỡ bờ, vợ thẳng thừng đáp trả khiến cả nhà chồng 'mặt mũi tối sầm lại'

Tôi mệt lắm, ngày nào cũng tắm rửa xong là lên giường ngủ luôn, chính vì thế suốt 2 năm nay chúng tôi chưa có con vì 1 phần chồng mình muốn tập trung công việc, 1 phần vì tôi quá mệt.

Sau khi lấy chồng, ai cũng khen tôi có phúc vì nhà chồng thì giàu có, cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc nhưng đâu ai biết đó chỉ là bên ngoài, hay là một bộ phim mà tôi đang diễn vai người vợ hạnh phúc, yêu thương chồng bù lại được chồng chiều hết mực, vai diễn này không phải do tôi muốn, mà là do mình bị ép thì đúng hơn. Vì bố mẹ chồng và chồng là dân kinh doanh, có nhiều bí kíp kinh doanh, hay nói chuyện bí mật nên không muốn thuê giúp việc bên ngoài, người thân cận nhất chắc chỉ có lái xe của bố chồng tôi. Từ lúc cưới nhau đến giờ tôi gần như là “ô sin” trong gia đình, việc gì cũng đến tay. Cả chồng và bố mẹ chồng đều bảo tôi không cần đi làm, ban đầu tôi nghĩ "ừ không cần đi làm cũng sướng" nhưng giờ nghĩ lại, thà đi làm vất vả còn hơn ở nhà bị coi như người giúp việc.

Mọi thứ trong nhà như tiền chi tiêu, nếu là chồng tôi chi tiêu thì không sao nhưng nếu là tôi thì phải giữ lại hóa đơn từ việc đi chợ, mua đồ, đi siêu thị, chỉ đơn giản để xem tôi có chi tiêu hoang phí không. Nhiều khi bị mắng, bị chửi tôi cũng thấy nhục lắm, nhưng cố nhịn vì không muốn cãi lại. Có lần thấy trứng rẻ, tôi mua 100 quả luôn để đỡ phải mua nhiều lần, nhưng mang về mẹ chồng trách. Ảnh minh họa: Internet Tôi mệt lắm, ngày nào cũng tắm rửa xong là lên giường ngủ luôn, chính vì thế suốt 2 năm nay chúng tôi chưa có con vì 1 phần chồng mình muốn tập trung công việc, 1 phần vì tôi quá mệt. Đặc biệt, mẹ chồng cấm tôi không bao giờ được nói với người ngoài mình vất vả như nào, lúc nào cũng phải bảo là ở nhà chồng được ăn sung mặc sướng, vui vẻ, hạnh phúc, lúc nào cũng phải cười nói.

Có lẽ ngay từ khi chồng tôi cầu hôn tôi đã sai, tôi không hề biết là khi ở với bố mẹ chồng lại như này, tôi có góp ý chuyện ra ở riêng thì chồng bảo là phải ở với bố mẹ vì có nhiều vấn đề khó nói. Sau này sẽ chuyển ra. Và rồi đã 2 năm trôi qua, tôi không thể chịu được nữa, lần nào nói chuyện với chồng thì chồng cũng gạt vấn đề ấy qua 1 bên, anh ta không thấu hiểu sự vất vả của tôi. Còn chì chiết tôi rằng: "Nhiều người muốn còn không được, cô nói ít thôi. Chỉ có ở nhà dọn dẹp nhà cửa mà còn không biết điều, cô tưởng kiếm tiền dễ lắm đấy à”. Tôi sững sờ khi nghe chồng nói như vậy, hóa ra anh ta cứ nghĩ tôi đang sung sướng lắm trong căn nhà này: "Anh có biết tôi sống trong ngôi nhà này như thế nào không, tôi có khác gì người ở cho nhà anh không? Cả anh và bố mẹ không bao giờ cho tôi được lên tiếng nói, nếu anh cảm thấy cuộc sống của tôi là sung sướng thì xin phép, tôi nhường cho người khác, tôi không có số hưởng". Ngay hôm sau tôi thu dọn hành lý, để lại đơn xin ly hôn cho anh ta, nếu anh không ký tôi sẽ làm đơn phương, dù bằng cách nào đi chăng nữa, tôi thực sự mệt mỏi rồi.

Bỏ vợ không biết sinh con, bất ngờ gặp lại, tôi điếng người khi nhìn thấy thứ này trên tay cô ấy Sau kết hôn, dù rất mong ngóng có con bế bồng nhưng không hiểu sao chúng tôi mãi vẫn không có tin vui. Hơn 1 năm sau vợ chồng dắt nhau đi khám hiếm muộn. Hôm ấy không biết bác sĩ nói gì với em mà cô ấy còn rủ tôi lưu trữ tinh trùng nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chi-chiet-khi-lam-dau-nha-hao-mon-tuc-nuoc-vo-bo-vo-thang-thung-dap-tra-khien-ca-nha-chong-mat-mui-toi-sam-lai-538911.html