Bế tắc nối tiếp bế tắc, hôn nhân như một "nấm mồ" của hạnh phúc khi mình liên tục gánh vác tài chính nhà chồng để rồi nghe cô em dâu thốt lên một câu đắng lòng

Tâm sự 26/09/2022 23:56

Bế tắc trong hôn nhân có lẽ đôi lúc không phải từ tình yêu mà còn cả về tài chính và những người người xung quanh. Mình đang cảm thấy "ngợp thở" trong chính mái ấm của gia đình mình.

Vợ chồng mình kết hôn được hơn 3 năm. Mình có bầu bé đầu tiên cách đây 3 tháng nhưng con không ở lại lại với mình, mình bị lưu và sảy khi mới được gần 2 tháng.

Từ ngày mới cưới vợ chồng mình cãi nhau khá nhiều xoay quanh chuyện tiền bạc và con cái. Chồng mình là con cả trong gia đình, bố mẹ chồng mới ngoài 40, dưới còn hai em đang học đại học và cấp 3. Gia đình chồng ở quê nên bố mẹ chồng mặc định "tao nuôi mày lớn nên giờ mày kiếm được tiền mày phải có trách nhiệm nuôi các em". Hiện tại em chồng đang ở với hai vợ chồng nên tiền phòng tiền ăn các thứ chồng mình phải lo, đôi khi còn cả tiền học và tiền sinh hoạt.

Bế tắc nối tiếp bế tắc, hôn nhân như một 'nấm mồ' của hạnh phúc khi mình liên tục gánh vác tài chính nhà chồng để rồi nghe cô em dâu thốt lên một câu đắng lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi hàng tháng vẫn phải gửi về cho bố mẹ ở quê mấy triệu. Đồ đạc ở quê cái gì sắm sửa cũng đến tay hai vợ chồng. Từ ngày cưới chồng mình đều đem tiền về hết đằng nội, không có ý định dành dụm vun vén cho gia đình nhỏ nên bọn mình hoàn toàn không có khoản tiết kiệm nào cả. Ngay cả gia đình nhỏ của vợ chồng mình còn phải tằn tiện, chi li thig nhà ngoại mình cũng không thể nào lo lắng được chút gì. Nỗi khổ tâm của mình cứ thế ngày ngày chồng chất. Dẫu biết gánh vác tài chính chưa bao giờ dễ dàng, nhưng buồn thay, thái độ của các thành viên trong nhà chồng lại khiến mình áp lực bội phần.

Bế tắc nối tiếp bế tắc, hôn nhân như một 'nấm mồ' của hạnh phúc khi mình liên tục gánh vác tài chính nhà chồng để rồi nghe cô em dâu thốt lên một câu đắng lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến hiện tại cuộc sống vợ chồng khá mệt mỏi và bế tắc khi không tìm được tiếng nói cũng như cách giải quyết về chuyện tiền bạc. Đến giờ này, mình vô tình biết được em chồng đặt điều nói xấu sau lưng mình cộng thêm một số chuyện nữa, mình cảm thấy khá thất vọng khi chồng không lên tiếng bảo vệ mình khi mình cần nhất. Mình đang rất bế tắc không biết nên làm gì vào lúc này.

Trái tim mình như vỡ tan từng mảnh, mình cảm thấy những gánh vác vợ chồng mình ngày một lớn, lớn đến mức mình không còn lo lắng nổi. Ấy vậy mà sau những mệt mỏi chất chồng ấy, mình nhận lại cũng chỉ toàn lời lẽ không hay từ em chồng, mình cảm thấy rất mệt mỏi. Đôi lúc mình muốn buông xuôi tất cả, nhưng cuộc đời luôn xô đẩy khiến mình không biết nên làm gì nên như thế nào với chính mình và với gia đình này.

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