Và quả thật, sau khi kết hôn tôi rất hạnh phúc với người chồng mình đã chọn. Anh chăm chỉ, luôn nỗ lực trong công việc nên được cất nhắc lên các vị trí quan trọng. Và giờ sau 4 năm cố gắng, anh đã được lên chức trưởng phòng của một công ty phần mềm. Cuộc sống gia đình tôi cũng có của ăn của để hơn.

Từng là một cô gái có chút nhan sắc, tôi được rất nhiều người để mắt và muốn lấy làm vợ. Thế nhưng tôi lại chọn anh – một người đàn ông kém tôi mọi cái. Từ ngoại hình đến gia cảnh, anh đều không bằng tôi. Nhưng tôi thấy anh có ý chí tiến thủ và cầu tiến trong công việc. Vì thế tôi nghĩ tương lai anh sẽ phát triển tốt. Với lại anh yêu tôi chân thành hơn hẳn những anh chàng bảnh bao hào nhoáng kia.

Nhất là mới đây tôi sinh con thứ 2 thì cuộc sống càng trở nên bận rộn hơn. Một tay tôi chăm 2 con nên quay cuồng mặt mày. Cứ tưởng toàn tâm toàn ý với gia đình thì anh sẽ trân trọng người vợ này. Nhưng anh lại âm thầm ngoại tình vào đúng lúc tôi cần anh nhất.

Chỉ có tôi, từ ngày lấy chồng và sinh con, 1 lúc vừa đi làm vừa đẻ 1 lèo 2 đứa con nhỏ, tôi không còn thời gian chăm chút cho bản thân nữa. Cứ về đến nhà, tôi lại đầu bù tóc rối luôn chân luôn tay làm lụng cho đến khi đi ngủ. Rồi sáng ra lại tất bật cháo, bỉm sữa.

Tôi không biết anh ngoại tình đã bao lâu rồi nhưng một lần đang tắm cho bé thứ 2 mới 2 tháng tuổi thì tôi thấy điện thoại réo ầm ĩ. Nhưng tôi cũng mặc vì với mẹ bỉm sữa chẳng có việc gì là quan trọng hơn chăm con. Tôi sẽ gọi cho họ sau khi đã tắm cho bé.

Nào ngờ, điện thoại của tôi reo chẳng những 1 cuộc mà tới cả chục cuộc của cô bạn đồng nghiệp. Nghĩ có việc quan trọng nên tôi gọi lại thì cô đồng nghiệp oang oang, giọng hốt hoảng bên kia:

“Sao mình gọi từ nãy mà không nghe máy thế Hân? Có biết chồng bạn đang đi với người đàn bà khác rồi không?”

“Là sao cậu ơi? Chồng mình giờ này đang đi làm mà? Anh ấy không bồ bịch gì đâu”

“Đấy, tin chồng quá mất chồng là phải. Lên zalo ngay mình gửi ảnh cho. Xem rồi có tới đây thì tới mà dằn mặt 2 người đó. Họ mới chỉ vào nhà nghỉ ABC ở địa chỉ này được ít phút thôi”

Ảnh minh họa: Internet

Dù chưa tin chồng có bồ nhưng tôi vẫn hốt hoảng ghi địa chỉ cụ thể. Tắt máy, check Zalo, nhìn vào những tấm ảnh đồng nghiệp gửi, tôi rụng rời chân tay và không thể tin nổi vào mắt mình. Đó chính là chồng tôi đang lả lơi ôm eo người đàn bà khác vào nhà nghỉ cách chỗ tôi khoảng 7km.

Không ai có thể gửi con được, tôi địu luôn con theo mà chưa kịp thay quần áo cho mình. Nhìn tôi lúc đó quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rối bời, ngực đầy mùi sữa lao đến chỗ đồng nghiệp chỉ. Thấy tôi đến, cô đồng nghiệp nhanh chóng bế bé cho tôi đối mặt với chồng ngoại tình.

Đúng lúc này thì chồng tôi và cô bồ dắt tay nhau đi xuống ra về. Nhìn thấy tôi, anh ta vẫn lạnh tanh. Tôi đến gần, nhìn chồng bằng ánh mắt căm thù rồi định giơ tay tát cô bồ một cái cho bõ tức. Khi bàn tay tôi vừa giơ lên thì chồng đã xô tôi ngã dúi dụi. Anh còn gằn giọng rồi chỉ mặt: “Không được đụng vào 1 sợi tóc của cô ấy. Nhìn lại mình đi, cô ngày càng như này bảo sao chồng chán”.

Nói xong chồng tôi kéo cô bồ bỏ đi mặc kệ tôi trơ trọi trước cửa nhà nghỉ. Bao uất ức, căm hận trào dâng trong tôi khi ấy. Tôi hối hận quá vì đã một thời gian dài vì chồng, vì con mà chẳng hề chăm lo cho bản thân mình để bản thân tàn tệ đến vậy… Tôi cũng hận người chồng ngoại tình phụ bạc kia vì một cô bồ nóng bỏng xinh đẹp mà bỏ rơi vợ con không thương tiếc. Tôi có nên ly hôn người đàn ông ấy?