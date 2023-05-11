Bắt tại trận chồng đi ngoại tình trong thời gian ở cữ, tôi lao vào định tát ả ta thì bị anh ta đẩy ngã nhào ngay cửa nhà nghỉ

Tâm sự 11/05/2023 07:29

Tôi không biết anh ngoại tình đã bao lâu rồi nhưng một lần đang tắm cho bé thứ 2 mới 2 tháng tuổi thì tôi thấy điện thoại réo ầm ĩ. Nhưng tôi cũng mặc vì với mẹ bỉm sữa chẳng có việc gì là quan trọng hơn chăm con. Tôi sẽ gọi cho họ sau khi đã tắm cho bé.

Từng là một cô gái có chút nhan sắc, tôi được rất nhiều người để mắt và muốn lấy làm vợ. Thế nhưng tôi lại chọn anh – một người đàn ông kém tôi mọi cái. Từ ngoại hình đến gia cảnh, anh đều không bằng tôi. Nhưng tôi thấy anh có ý chí tiến thủ và cầu tiến trong công việc. Vì thế tôi nghĩ tương lai anh sẽ phát triển tốt. Với lại anh yêu tôi chân thành hơn hẳn những anh chàng bảnh bao hào nhoáng kia.

Và quả thật, sau khi kết hôn tôi rất hạnh phúc với người chồng mình đã chọn. Anh chăm chỉ, luôn nỗ lực trong công việc nên được cất nhắc lên các vị trí quan trọng. Và giờ sau 4 năm cố gắng, anh đã được lên chức trưởng phòng của một công ty phần mềm. Cuộc sống gia đình tôi cũng có của ăn của để hơn.

Bắt tại trận chồng đi ngoại tình trong thời gian ở cữ, tôi lao vào định tát ả ta thì bị anh ta đẩy ngã nhào ngay cửa nhà nghỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có tôi, từ ngày lấy chồng và sinh con, 1 lúc vừa đi làm vừa đẻ 1 lèo 2 đứa con nhỏ, tôi không còn thời gian chăm chút cho bản thân nữa. Cứ về đến nhà, tôi lại đầu bù tóc rối luôn chân luôn tay làm lụng cho đến khi đi ngủ. Rồi sáng ra lại tất bật cháo, bỉm sữa.

Nhất là mới đây tôi sinh con thứ 2 thì cuộc sống càng trở nên bận rộn hơn. Một tay tôi chăm 2 con nên quay cuồng mặt mày. Cứ tưởng toàn tâm toàn ý với gia đình thì anh sẽ trân trọng người vợ này. Nhưng anh lại âm thầm ngoại tình vào đúng lúc tôi cần anh nhất.

Tôi không biết anh ngoại tình đã bao lâu rồi nhưng một lần đang tắm cho bé thứ 2 mới 2 tháng tuổi thì tôi thấy điện thoại réo ầm ĩ. Nhưng tôi cũng mặc vì với mẹ bỉm sữa chẳng có việc gì là quan trọng hơn chăm con. Tôi sẽ gọi cho họ sau khi đã tắm cho bé.

Nào ngờ, điện thoại của tôi reo chẳng những 1 cuộc mà tới cả chục cuộc của cô bạn đồng nghiệp. Nghĩ có việc quan trọng nên tôi gọi lại thì cô đồng nghiệp oang oang, giọng hốt hoảng bên kia:

“Sao mình gọi từ nãy mà không nghe máy thế Hân? Có biết chồng bạn đang đi với người đàn bà khác rồi không?”

“Là sao cậu ơi? Chồng mình giờ này đang đi làm mà? Anh ấy không bồ bịch gì đâu”

“Đấy, tin chồng quá mất chồng là phải. Lên zalo ngay mình gửi ảnh cho. Xem rồi có tới đây thì tới mà dằn mặt 2 người đó. Họ mới chỉ vào nhà nghỉ ABC ở địa chỉ này được ít phút thôi”

Bắt tại trận chồng đi ngoại tình trong thời gian ở cữ, tôi lao vào định tát ả ta thì bị anh ta đẩy ngã nhào ngay cửa nhà nghỉ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù chưa tin chồng có bồ nhưng tôi vẫn hốt hoảng ghi địa chỉ cụ thể. Tắt máy, check Zalo, nhìn vào những tấm ảnh đồng nghiệp gửi, tôi rụng rời chân tay và không thể tin nổi vào mắt mình. Đó chính là chồng tôi đang lả lơi ôm eo người đàn bà khác vào nhà nghỉ cách chỗ tôi khoảng 7km.

Không ai có thể gửi con được, tôi địu luôn con theo mà chưa kịp thay quần áo cho mình. Nhìn tôi lúc đó quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rối bời, ngực đầy mùi sữa lao đến chỗ đồng nghiệp chỉ. Thấy tôi đến, cô đồng nghiệp nhanh chóng bế bé cho tôi đối mặt với chồng ngoại tình.

Đúng lúc này thì chồng tôi và cô bồ dắt tay nhau đi xuống ra về. Nhìn thấy tôi, anh ta vẫn lạnh tanh. Tôi đến gần, nhìn chồng bằng ánh mắt căm thù rồi định giơ tay tát cô bồ một cái cho bõ tức. Khi bàn tay tôi vừa giơ lên thì chồng đã xô tôi ngã dúi dụi. Anh còn gằn giọng rồi chỉ mặt: “Không được đụng vào 1 sợi tóc của cô ấy. Nhìn lại mình đi, cô ngày càng như này bảo sao chồng chán”.

Nói xong chồng tôi kéo cô bồ bỏ đi mặc kệ tôi trơ trọi trước cửa nhà nghỉ. Bao uất ức, căm hận trào dâng trong tôi khi ấy. Tôi hối hận quá vì đã một thời gian dài vì chồng, vì con mà chẳng hề chăm lo cho bản thân mình để bản thân tàn tệ đến vậy… Tôi cũng hận người chồng ngoại tình phụ bạc kia vì một cô bồ nóng bỏng xinh đẹp mà bỏ rơi vợ con không thương tiếc. Tôi có nên ly hôn người đàn ông ấy?

Đi làm về, tôi ngã khuỵ khi thấy vợ đang ‘ân ái’ với trai lạ, khi bị phát hiện cả hai còn làm một hành động khiến tôi ám ảnh cả đời

Đi làm về, tôi ngã khuỵ khi thấy vợ đang ‘ân ái’ với trai lạ, khi bị phát hiện cả hai còn làm một hành động khiến tôi ám ảnh cả đời

Khi biết tôi phát hiện ra là họ đang ngoại tình, vợ tôi và người tình đã làm ra một hành động khiến tôi ngất xỉu tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 57 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm